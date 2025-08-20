היום אישר כי רשת היחידה שלה תיכנס לחיים ב- Q4 2025, נכנס לשוק עם ביצועים ואדריכלות שנועדו לשנות את מה שאפשר עבור blockchain Layer-1. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- רשת QF (QF Network) רשת QF (QF Network) בעוד שהמייסד המשותף של Ethereum, ויטליק בוטרין, הציג לאחרונה את הרעיון להעביר את המכונה הווירטואלית של Ethereum (EVM) לארכיטקטורה RISC-V, QF כבר בנה את הליבה שלה סביב טכנולוגיה חדשה זו. תוכנן כדי להגן על מה שהוא מכנה חמשת עמודי החיים הדיגיטליים, אשר הם זהות, כסף, עבודה, קהילה, ונתונים, רשת QF משיגה זמן בלוק של רק 0.1 שניות באמצעות הסכמת ה- SPIN שלה מבלי לפגוע במיסוד, הישג שאף שדה 1 אחר לא השיג. \n \n "ההשקה שלנו של רשת הקוונטית הוא לא רק על הולך לחיות, זה על להוכיח כי blockchain יכול להיות מהיר, מגוון, ועדיין ריבוני על ידי העיצוב," אמר בן ברג, מייסד Quantum Fusion Network. "ההשקה שלנו של רשת הקוונטית הוא לא רק על הולך לחיות, זה על להוכיח כי blockchain יכול להיות מהיר, מגוון, ועדיין ריבוני על ידי העיצוב," אמר בן ברג, מייסד Quantum Fusion Network. ה-QF's native-first SDK, מחשב מחוץ לשרשרת המאובטח, ו- zkTLS אינטגרציה יוצרים סביבה שבה מפתחים יכולים ליצור יישומים המתאימים לביצועי Web2 מבלי לפגוע במיסוד. עבור מפתחים, זה אומר את היכולת להתחרות עם פלטפורמות מרכזיות על מהירות ואמינות תוך שמירה על עקרונות blockchain הליבה. כאשר הוא מגיע, QF מתכוונת לא רק להצטרף למרוץ Layer-1, אלא להגדיר סטנדרט חדש עבורו. About QF Network * • ** הוא בלוקצ'יין רפובליקני שכבה 1 שנוצר כדי להגן על הזהות, הכסף, העבודה, הקהילה והנתונים למאה הבאה.Driven by SPIN consensus, parallel execution, RISC-V architecture, verifiable off-chain computing, and zkTLS, QF מספק ביצועים ברמה Web2 מבלי להקריב ניטרליות או decentralization. רשת QF רשת QF Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 קשר עם המייסד בן בורג רשת QF תגית: hello@qfnetwork.xyz \n \n סיפור זה פורסם על ידי Chainwire במסגרת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon. סיפור זה פורסם כפרסם לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging . תכנית תכנית