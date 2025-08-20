QF Network confirma el lanzamiento de Mainnet Q4 2025 para redefinir el rendimiento de la blockchain de la capa 1

La compañía confirmó hoy que su red principal entrará en servicio en el cuarto trimestre de 2025, entrando al mercado con el rendimiento y la arquitectura diseñados para remodelar lo que es posible para las blockchains de capa 1. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- QF Network (QF) La red de QF (QF) Mientras que el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin recientemente flotó la idea de mover la máquina virtual de Ethereum (EVM) a una arquitectura RISC-V, QF ya ha construido su núcleo alrededor de esta nueva tecnología. Diseñada para salvaguardar lo que llama los cinco pilares de la vida digital, que son la identidad, el dinero, el trabajo, la comunidad y los datos, QF Network logra tiempos de bloque de sólo 0,1 segundos a través de su consenso SPIN sin comprometer la descentralización, un logro que ninguna otra capa 1 ha logrado. \n \n “Nuestro lanzamiento de la red principal no se trata sólo de ir en vivo, se trata de demostrar que una blockchain puede ser rápida, escalable y todavía soberana por diseño”, dijo Ben Burge, fundador de Quantum Fusion Network. “Nuestro lanzamiento de la red principal no se trata sólo de ir en vivo, se trata de demostrar que una blockchain puede ser rápida, escalable y todavía soberana por diseño”, dijo Ben Burge, fundador de Quantum Fusion Network. El SDK nativo de QF, la computación fuera de cadena verificable y la integración zkTLS crean un entorno en el que los desarrolladores pueden construir aplicaciones que coincidan con el rendimiento de Web2 sin comprometer la descentralización. Para los desarrolladores, esto significa la capacidad de competir con plataformas centralizadas en velocidad y fiabilidad, manteniendo los principios básicos de blockchain. Para los usuarios, significa experimentar aplicaciones descentralizadas sin los límites de latencia, rendimiento o compromisos de usabilidad que han ralentizado la adopción de blockchain. Mainnet está en camino para el cuarto trimestre de 2025.Cuando llegue, QF tiene la intención no sólo de unirse a la carrera Layer-1, sino de establecer un nuevo estándar para ella. About QF Network * El **es una blockchain de capa 1 soberana construida para proteger la identidad, el dinero, el trabajo, la comunidad y los datos para el próximo siglo.Powered by SPIN consensus, parallel execution, RISC-V architecture, verifiable off-chain computing, y zkTLS, QF ofrece rendimiento de nivel Web2 sin sacrificar la neutralidad o la descentralización. Red QF Red QF Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 Contacto como fundador Ben Burge Red QF Hola@qfnetwork.xyz \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo HackerNoon's Business Blogging . El programa El programa