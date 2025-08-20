آج اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس کی ہائی نیٹ ورک کو Q4 2025 میں زندہ کیا جائے گا، اس کی کارکردگی اور آرکیٹیکل کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو Layer-1 بلاک چینز کے لئے ممکن ہے. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- QF نیٹ ورک (QF) QF نیٹ ورک (QF) جبکہ Ethereum کے مشترکہ بانی Vitalik Buterin نے حال ہی میں Ethereum مجازی مشین (EVM) کو ایک RISC-V آرکیٹیکل میں منتقل کرنے کا خیال اٹھایا ہے، QF نے پہلے ہی اس نئی ٹیکنالوجی کے ارد گرد اپنے کورس کی تعمیر کی ہے. ڈیجیٹل زندگی کے پانچ پائلٹ، جو شناخت، پیسے، کام، کمیونٹی، اور ڈیٹا ہیں، کو محفوظ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، QF نیٹ ورک اس SPIN معاہدے کے ذریعے صرف 0.1 سیکنڈ کے بلاک ٹائمز کو کمزور کرتا ہے، decentralization کو نقصان پہنچانے کے بغیر، کوئی دوسری Layer 1 کی کامیابی حاصل نہیں کی ہے. \n \n "ہماری بنیادی نیٹ ورک کا آغاز صرف زندہ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت کرنے کے بارے میں ہے کہ ایک بلاک چینل تیزی سے، وسیع پیمانے پر اور اب بھی ڈیزائن کی طرف سے حکمرانی کرسکتا ہے، " بین بورج، Quantum Fusion نیٹ ورک کے بنیادی ڈیزائنر نے کہا. "ہم نے ڈی ایپ کے لئے بنیادی بنیاد بنایا ہے جو فوری طور پر محسوس ہوتا ہے، محفوظ اور روکنے کے قابل نہیں ہیں." "ہماری بنیادی نیٹ ورک کا آغاز صرف زندہ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت کرنے کے بارے میں ہے کہ ایک بلاک چینل تیزی سے، وسیع پیمانے پر اور اب بھی ڈیزائن کی طرف سے حکمرانی کرسکتا ہے، " بین بورج، Quantum Fusion نیٹ ورک کے بنیادی ڈیزائنر نے کہا. "ہم نے ڈی ایپ کے لئے بنیادی بنیاد بنایا ہے جو فوری طور پر محسوس ہوتا ہے، محفوظ اور روکنے کے قابل نہیں ہیں." QF کی اصل سب سے پہلے SDK، تصدیق شدہ off-chain کمپیوٹرنگ، اور zkTLS انضمام ایک ماحول بناتا ہے جہاں ڈویلپرز Web2 کی کارکردگی کو نقصان پہنچانے کے بغیر Web2 کے ساتھ مل کر ایپلی کیشنز کی تعمیر کرسکتے ہیں. ڈویلپرز کے لئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی پلیٹ فارمز کے ساتھ رفتار اور قابل اعتماد پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے جبکہ بنیادی blockchain اصولوں کو برقرار رکھتا ہے. Mainnet Q4 2025 کے لئے راستے میں ہے. جب یہ آتا ہے، QF نہ صرف Layer-1 مقابلہ میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کے لئے ایک نیا معیار مقرر کرنے کے لئے. About QF Network * کے **ایک حکمران Layer-1 بلاکچین ہے جس کا مقصد شناخت، پیسے، کام، کمیونٹی، اور اعداد و شمار کو اگلے صدی کے لئے محفوظ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے. SPIN موافقت، parallel execution، RISC-V آرکیٹیکل، تصدیق شدہ off-chain کمپیوٹرنگ، اور zkTLS کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے، QF نیٹ ورک یا تنصیب کی قربانی کے بغیر Web2 گریڈ کی کارکردگی فراہم کرتا ہے. QF نیٹ ورک QF نیٹ ورک Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 رابطے کی بنیاد بن بورج QF نیٹ ورک آپ کی ویب سائٹ hello@qfnetwork.xyz \n \n یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام