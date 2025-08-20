QF Network confirma el llançament de Mainnet Q4 2025 per redefinir el rendiment de la blockchain de la capa 1

Avui ha confirmat que la seva xarxa principal es posarà en marxa el Q4 2025, entrant al mercat amb el rendiment i l'arquitectura dissenyada per reformular el que és possible per a les blockchains de la capa 1. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- Xarxa de QF (QF) Xarxa de QF (QF) Mentre que el cofundador d'Ethereum, Vitalik Buterin, va llançar recentment la idea de traslladar la màquina virtual d'Ethereum (EVM) a una arquitectura RISC-V, QF ja ha construït el seu nucli al voltant d'aquesta nova tecnologia. Dissenyat per salvaguardar el que anomenen els cinc pilars de la vida digital, que són la identitat, els diners, el treball, la comunitat i les dades, QF Network aconsegueix un temps de bloc de només 0,1 segons mitjançant el seu consens SPIN sense comprometre la descentralització, un èxit que cap altra capa 1 ha aconseguit. Aquesta arquitectura proporciona un rendiment fins a 10x més alt que les cadenes de substrat estàndard i està dissenyat per donar suport a milions d'usuaris diaris sense barreres de rendiment, gràcies al seu motor d'execució paral·lela. \n \n "El nostre llançament de la xarxa principal no es tracta només d'anar a la vida, es tracta de demostrar que una blockchain pot ser ràpida, escalable i encara sobirà pel disseny", va dir Ben Burge, fundador de Quantum Fusion Network. "El nostre llançament de la xarxa principal no es tracta només d'anar a la vida, es tracta de demostrar que una blockchain pot ser ràpida, escalable i encara sobirà pel disseny", va dir Ben Burge, fundador de Quantum Fusion Network. El SDK natiu de QF, la computació fora de la cadena verificable i la integració zkTLS creen un entorn on els desenvolupadors poden construir aplicacions que coincideixin amb el rendiment de Web2 sense comprometre la descentralització. Per als desenvolupadors, això significa la capacitat de competir amb plataformes centralitzades en velocitat i fiabilitat, mantenint els principis bàsics de blockchain. Quan arribi, QF té la intenció no només d'unir-se a la cursa Layer-1, sinó de definir un nou estàndard per a ella. About QF Network * El **és una blockchain sobirana de la capa 1 construïda per salvaguardar la identitat, els diners, el treball, la comunitat i les dades per al segle següent. alimentat pel consens SPIN, l'execució paral·lela, l'arquitectura RISC-V, la computació fora de la cadena verificable i zkTLS, QF proporciona rendiment de grau Web2 sense sacrificar la neutralitat o la descentralització. Xarxa QF Xarxa QF Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 Contacte El fundador Ben Burge Xarxa QF Benvinguts a la xarxa.xyz \n \n Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging . Program Programació