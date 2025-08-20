QF 네트워크는 Q4 2025 Mainnet 출시를 확인하여 Layer-1 Blockchain 성능을 재정의합니다.

오늘 확인된 그 메인 네트워크는 Q4 2025에서 실행될 것이며, 레이어 1 블록체인에 대한 가능성을 재구성하기 위해 설계된 성능과 아키텍처로 시장에 진입할 것입니다. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- QF 네트워크 (QF Network) QF 네트워크 (QF Network) Ethereum 공동 설립자 Vitalik Buterin은 최근 Ethereum 가상 머신 (EVM)을 RISC-V 아키텍처로 옮기는 아이디어를 발표했지만 QF는 이미이 새로운 기술 주위에 핵심을 구축했습니다. 디지털 삶의 다섯 기둥인 정체성, 돈, 일, 커뮤니티 및 데이터를 보호하도록 설계된 QF 네트워크는 SPIN 합의를 통해 단지 0.1초의 블록 타임을 달성하여 분산화를 위협하지 않고, 다른 Layer 1이 달성하지 못한 성과를 달성합니다.이 아키텍처는 표준 Substrate 체인보다 최대 10배 더 높은 전송량을 제공하며, 파트너 실행 엔진 덕분에 수백만 명의 일일 사용자를 지원하도록 설계되었습니다. \n \n "우리의 메인 네트워크 출시는 단순히 실행에 관한 것이 아니라 블록체인이 빠르고 확장 가능하며 디자인에 의해 여전히 주도적 일 수 있음을 증명하는 것입니다."라고 Quantum Fusion Network의 설립자 인 Ben Burge는 말했다. "우리는 즉각적이고 안전하며 멈출 수없는 dApps의 기초를 구축했습니다." "우리의 메인 네트워크 출시는 단순히 실행에 관한 것이 아니라 블록체인이 빠르고 확장 가능하며 디자인에 의해 여전히 주도적 일 수 있음을 증명하는 것입니다."라고 Quantum Fusion Network의 설립자 인 Ben Burge는 말했다. "우리는 즉각적이고 안전하며 멈출 수없는 dApps의 기초를 구축했습니다." QF의 기본 SDK, 검증 가능한 오프 체인 컴퓨팅 및 zkTLS 통합은 개발자가 분산화를 위협하지 않고도 Web2 성능과 일치하는 애플리케이션을 구축할 수 있는 환경을 만듭니다.This technical stack bridges Web2 and Web3,ining security and verification while removing friction for end users. 개발자들에게 이것은 핵심 블록체인 원칙을 유지하면서 속도와 신뢰성에서 중앙화된 플랫폼과 경쟁 할 수있는 능력을 의미합니다.Users, it means experiencing decentralized applications without the latency, throughput limits, or usability compromises that have slowed blockchain adoption. Mainnet은 Q4 2025에 도달 할 준비가되었습니다.QF는 레이어 1 경주에 참여할 뿐만 아니라 새로운 표준을 설정할 계획입니다. About QF Network * 는 **는 다음 세기 동안 정체성, 돈, 직업, 커뮤니티 및 데이터를 보호하기 위해 구축 된 주권적인 레이어 1 블록체인입니다.SPIN 합의, 병렬 실행, RISC-V 아키텍처, 검증 가능한 오프 체인 컴퓨팅 및 zkTLS에 의해 구동되며, QF는 중립성이나 분산화를 희생하지 않고도 Web2 수준의 성능을 제공합니다. QF 네트워크 QF 네트워크 Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 연락처 공동 설립자 벤 버지 QF 네트워크 안녕하세요@qfnetwork.xyz \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 프로그램