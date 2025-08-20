Vandaag bevestigd dat het mainnet in het vierde kwartaal van 2025 live zal gaan en de markt zal betreden met prestaties en architectuur die is ontworpen om te hervormen wat mogelijk is voor Layer-1 blockchains. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- QF Network (QF) Het QF netwerk (QF) Terwijl Ethereum medeoprichter Vitalik Buterin onlangs het idee van het verplaatsen van de Ethereum Virtual Machine (EVM) naar een RISC-V-architectuur vloog, heeft QF al zijn kern opgebouwd rond deze nieuwe technologie. Ontworpen om de vijf pijlers van het digitale leven te beschermen, die identiteit, geld, werk, gemeenschap en gegevens zijn, bereikt QF Network bloktijden van slechts 0,1 seconden door middel van zijn SPIN-consensus zonder decentralisatie in gevaar te brengen, een prestatie die geen andere Layer 1 heeft bereikt. \n \n "Onze lancering van het mainnet gaat niet alleen over live gaan, het gaat erom te bewijzen dat een blockchain snel, schaalbaar en nog steeds soeverein door ontwerp kan zijn," zei Ben Burge, oprichter van Quantum Fusion Network. "Onze lancering van het mainnet gaat niet alleen over live gaan, het gaat erom te bewijzen dat een blockchain snel, schaalbaar en nog steeds soeverein door ontwerp kan zijn," zei Ben Burge, oprichter van Quantum Fusion Network. QF's native-first SDK, verifieerbare off-chain computing en zkTLS-integratie creëren een omgeving waar ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen die voldoen aan Web2-prestaties zonder decentralisatie in gevaar te brengen. Voor ontwikkelaars betekent dit de mogelijkheid om te concurreren met gecentraliseerde platforms op snelheid en betrouwbaarheid, terwijl de kern blockchain principes behouden. Mainnet is op weg voor Q4 2025.Wanneer het aankomt, heeft QF niet alleen de intentie om deel te nemen aan de Layer-1 race, maar om daar een nieuwe standaard voor te stellen. About QF Network * door **is een soevereine Layer-1 blockchain gebouwd om identiteit, geld, werk, gemeenschap en gegevens te beschermen voor de volgende eeuw.Dreven door SPIN-consensus, parallelle uitvoering, RISC-V-architectuur, verifieerbare off-chain computing en zkTLS, levert QF Web2-grade prestaties zonder neutraliteit of decentralisatie op te offeren. QF netwerk QF netwerk Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 Contact met oprichter Ben Burge QF netwerk Hallo@qfnetwork.xyz \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging . Program Het programma