Днес бе потвърдено, че основната му мрежа ще започне да функционира през четвъртото тримесечие на 2025 г., влизайки на пазара с производителност и архитектура, предназначени да преформулират това, което е възможно за blockchain Layer-1. Amsterdam, Netherlands, August 14th, 2025/Chainwire/-- Мрежа за QF (QF) Мрежа за QF (QF) Докато съоснователят на Ethereum Виталик Бутерин наскоро измисли идеята за преместване на виртуалната машина на Ethereum (EVM) към архитектура RISC-V, QF вече е изградила своето ядро около тази нова технология. Проектирана да защитава това, което тя нарича петте стълба на цифровия живот, които са идентичност, пари, работа, общност и данни, QF Network постига блокови времена от само 0,1 секунди чрез своя консенсус SPIN, без да компрометира децентрализацията, постижение, което никой друг Layer 1 не е постигнал. \n \n "Нашето стартиране на основната мрежа не е само за да се върви на живо, а за да се докаже, че блокчейн може да бъде бърз, мащабируем и все още суверенно по дизайн", каза Бен Бърдж, основател на Quantum Fusion Network. "Нашето стартиране на основната мрежа не е само за да се върви на живо, а за да се докаже, че блокчейн може да бъде бърз, мащабируем и все още суверенно по дизайн", каза Бен Бърдж, основател на Quantum Fusion Network. native-first SDK на QF, верифицируеми офлайн изчисления и zkTLS интеграция създават среда, където разработчиците могат да създават приложения, които съответстват на производителността на Web2, без да компрометират децентрализацията. За разработчиците това означава способността да се конкурират с централизирани платформи по скорост и надеждност, като същевременно запазват основните принципи на блокчейн.За потребителите това означава да изпитат децентрализирани приложения без ограниченията на закъснението, пропускната способност или компромисите за използваемост, които са забавили приемането на блокчейн. Mainnet е на път за четвъртото тримесечие на 2025 г. Когато пристигне, QF възнамерява не само да се присъедини към състезанието Layer-1, но и да постави нов стандарт за него. About QF Network * на ** е суверенна blockchain Layer-1, изградена за защита на самоличността, парите, работата, общността и данните за следващия век.Поддържан от консенсус SPIN, паралелно изпълнение, RISC-V архитектура, проверими офлайн изчисления и zkTLS, QF осигурява производителност от Web2 клас, без да се жертва неутралността или децентрализацията. QF Network Мрежа QF Website: https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ https://qfnetwork.xyz/ X: https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 https://x.com/theqfnetwork?s=21 Контактът Съосновател Бен Бърг Мрежа QF Здравейте@qfnetwork.xyz \n \n Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Програмата