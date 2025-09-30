Nodepay inaanzisha jukwaa kubwa zaidi la ujuzi wa utabiri wa Crypto

Central, Hong Kong, Septemba 30, 2025/Chainwire/--Na kupakuliwa zaidi ya milioni 2 duniani kote, Nodepay inaanzisha soko la muda halisi la ishara ya utabiri ambayo hutoa ujuzi kwa wafanyabiashara na ufahamu wa ukuaji kwa makampuni. Nodepay, kampuni ya miundombinu ya data ya AI iliyoungwa mkono na wawekezaji ikiwa ni pamoja na OKX Ventures, Animoca Brands, na Jump Crypto, leo ilizindua injini kubwa ya hisia ya watumiaji na jukwaa la ujuzi wa utabiri duniani. Matoleo huashiria mabadiliko ya Nodepay kutoka mtandao wa kugawana bandwidth kwa data za AI zilizoidhinishwa hadi mtoa huduma wa hisia na utabiri wa ishara ndani ya sekta ya cryptocurrency. Katika masoko ya haraka ya cryptocurrency ya leo, mabadiliko makubwa ya bei ya malipo huwafanya wafanyabiashara kuwa katika hali ya kujibu mara kwa mara. Maelezo yaliyopangwa na ukosefu wa ufahamu wa kuaminika katika muda halisi huunda hatari zisizoendeshwa za biashara - ambapo dakika zinaweza kuwa na gharama ya mamilioni. Nodepay inakabiliwa na changamoto hii kwa kuunganisha ufumbuzi wa hisia za watumiaji, ishara za kijamii, na data ya kiasi ili kutoa ufahamu wa wazi na ujuzi wa utabiri ambao unatarajia harakati za soko zinazoendelea. Kutoka kwa hisia kwa utabiri Jukwaa linaunganisha data ya mtumiaji kutoka kwa maombi ya ishara na uchambuzi wa soko, na vyanzo zaidi ya 50,000 vya kimataifa vya data ya kijamii na mtandao. Nodepay hutoa wafanyabiashara na wachambuzi ufahamu wa nguvu, hutoa taarifa za kibinafsi kwa mali na mtazamo wa wazi wa hisia zinazomfanya mtazamo wa soko katika muda halisi. Makampuni yanaweza kutumia zana za usambazaji za jukwaa ili kuanzisha kampeni za ishara zilizoandaliwa ambazo zinaonyesha hisia za jamii wakati wa kuongeza ukuaji wa watumiaji. Watumiaji hupata tuzo kwa mchango ambao kuunda data na kukua mtandao, kuunda kuimarisha feedback loop ambayo inaboresha ubora wa ufahamu. Mfano mpya wa Nodepay unafikiri upya jinsi masoko ya utabiri yanavyofanya kazi. majukwaa ya utabiri wa jadi yamepigana na utajiri mdogo na kina cha data. Nodepay inabadilisha umuhimu kutoka kwa betting ya uwekezaji kwa kutoa miundombinu ya juu, kuzalisha hisia katika kiwango na kuibadilisha kwa akili ili kuendeleza wakati halisi zaidi na masoko mazuri. \n \n "Mazingira ya utabiri yamepotea data ya kuaminika na kiwango cha kuaminika," alisema Darren Nguyen, mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa Nodepay. "Nodepay inakabiliwa na hili kwa kubadilisha imani ya jumuiya katika ishara zilizoundwa. "Mazingira ya utabiri yamepotea data ya kuaminika na kiwango cha kuaminika," alisema Darren Nguyen, mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa Nodepay. "Nodepay inakabiliwa na hili kwa kubadilisha imani ya jumuiya katika ishara zilizoundwa. Watumiaji wanaweza kufikia vipengele vya juu vya jukwaa kupitia usajili, kuunda mapato ambayo huwekwa upya ili kusaidia uendelevu wa token. Upatikanaji wa mapema umefunguliwa kwa wamiliki wa token, na utekelezaji wa kimataifa unaofanyika kwa watumiaji 89,000 kutoka orodha ya awali ya kusubiri. Nodepay inajenga jukwaa la leo la ujuzi wa utabiri na maono ya kupanua katika sekta ambazo uamuzi wa wakati halisi ni muhimu. Kuhusu Nodepay Nodepay ni mtandao mkubwa zaidi ulimwenguni wa hisia na akili, na watumiaji zaidi ya milioni 2 wa miundombinu katika nchi 180. Kwa kubadilisha shughuli za jamii, data za kijamii, na ishara za soko katika mfumo wa ujuzi wa utabiri, Nodepay hutoa wafanyabiashara ufahamu wa wakati halisi na miradi iliyotambuliwa. Kuungwa mkono na wawekezaji wa taasisi ikiwa ni pamoja na Jump Crypto, Animoca Brands, OKX Ventures na fedha zaidi ya 20, Nodepay inajenga jukwaa ambalo ni kwenye mipaka ya mifumo ya akili na utabiri. Tovuti ya: https://nodepay.ai/ https://nodepay.ai/ ya X: https://x.com/nodepay_ai https://x.com/nodepay_ai Mawasiliano ya Mkuu wa Mahusiano ya Umma Mchezo wa Summer Nadharia ya Maelezo ya NodePay.ai \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Programu ya Programu ya