Nodepay Crypto এর বৃহত্তম পূর্বাভাস বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম চালু

কেন্দ্রীয়, হংকং, 30 সেপ্টেম্বর, 2025/Chainwire/ -- বিশ্বব্যাপী 2 মিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোডের সাথে, Nodepay একটি রিয়েল টাইম পূর্বাভাস সিগন্যাল মার্কেটপ্ল্যাটফর্ম চালু করে যা ব্যবসায়ীদের জন্য বুদ্ধিমত্তা এবং কোম্পানিগুলির জন্য বৃদ্ধির ধারণা সরবরাহ করে। OKX Ventures, Animoca Brands এবং Jump Crypto সহ বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সমর্থিত এআই ডেটা অবকাঠামো কোম্পানি Nodepay আজ বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা-ভিত্তিক অনুভূতি ইঞ্জিন এবং পূর্বাভাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এই রিলিজটি নোডপেই এর একটি ডিজেন্ট্রাল ব্যান্ডবাইড ভাগিং নেটওয়ার্ক থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরের মধ্যে একটি গঠিত অনুভূতি এবং পূর্বাভাসের সংকেত সরবরাহকারীর কাছে স্থানান্তরিত করে। আজকের দ্রুত গতিশীল ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে, সম্পত্তির দামের অত্যন্ত অনিশ্চয়তা ট্রেডারদের ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল মোডে বাধ্য করে। Nodepay এই চ্যালেঞ্জটি সমাধান করে গ্রাহকদের আবেগের ইনপুট, সামাজিক সংকেত এবং পরিমাণগত ডেটাকে একত্রিত করে পরিষ্কার ধারণা এবং পূর্বাভাসম্পন্ন বুদ্ধি সরবরাহ করে যা ভবিষ্যতের বাজারের আন্দোলনগুলি পূর্বাভাস করে। অনুভূতি থেকে পূর্বাভাস প্ল্যাটফর্মটি মার্কেটিং বিশ্লেষণ এবং 50,000 এরও বেশি বিশ্বব্যাপী সামাজিক এবং ওয়েব ডেটা উৎসের সাথে সাইনাল প্রম্পট থেকে ব্যবহারকারীর ইনপুট সংগ্রহ করে। কোম্পানিগুলি প্ল্যাটফর্মের বিতরণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে কাস্টমাইজড সিগন্যাল প্রচারাভিযান চালু করতে পারে যা সম্প্রদায়ের অনুভূতিগুলি উন্মুক্ত করে এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। ব্যবহারকারীরা অবদানগুলির জন্য পুরস্কার লাভ করে যা ডেটা আকর্ষণ করে এবং নেটওয়ার্কটি বৃদ্ধি করে, একটি জোরদার প্রতিক্রিয়া লুক তৈরি করে যা পরিসংখ্যানের গুণমান উন্নত করে। Nodepay এর নতুন মডেল ভবিষ্যদ্বাণীকরণ বাজারগুলি কীভাবে কাজ করে তা পুনরায় বিবেচনা করে. ঐতিহ্যগত ভবিষ্যদ্বাণীকরণ প্ল্যাটফর্মগুলি সীমিত তরলতা এবং ডেটা গভীরতা সঙ্গে লড়াই করেছে. Nodepay স্পেকুলেটিক জুয়া থেকে অবকাঠামো সরবরাহের দিকে মনোযোগ পরিবর্তন করে, মাত্রায় অনুভূতি উত্পাদন করে এবং এটি আরো বাস্তব সময় এবং ভাল কুরিয়ার বাজারগুলি বিকাশ করার জন্য বুদ্ধিমত্তায় রূপান্তর করে। \n \n "প্রত্যাশা বাজারে নির্ভরযোগ্য ইনপুট এবং পরিমাপের অভাব রয়েছে," Nodepay এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ডারেন Nguyen বলেছেন। "Nodepay সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে গঠিত সংকেতগুলিতে রূপান্তর করে এই সমাধান করে। "প্রত্যাশা বাজারে নির্ভরযোগ্য ইনপুট এবং পরিমাপের অভাব রয়েছে," Nodepay এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ডারেন Nguyen বলেছেন। "Nodepay সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে গঠিত সংকেতগুলিতে রূপান্তর করে এই সমাধান করে। ব্যবহারকারীরা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে উন্নত প্ল্যাটফর্ম বৈশিষ্ট্যগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে, যা টোকেনের স্থিতিশীলতা সমর্থন করার জন্য বিনিয়োগ করা হয়। Nodepay আজকের পূর্বাভাসী বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্মটি নির্মাণ করছে যেখানে রিয়েল টাইম সিদ্ধান্ত নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্পগুলিতে প্রসারিত করার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। NODEPAY সম্পর্কে Nodepay বিশ্বের বৃহত্তম অনুভূতি এবং গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, 180 টি দেশে 2 মিলিয়নেরও বেশি অবকাঠামো ব্যবহারকারীর সাথে। সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ, সামাজিক ডেটা এবং বাজার সংকেতগুলি একটি পূর্বাভাসী গোয়েন্দা সিস্টেমে রূপান্তর করে, Nodepay ট্রেডারদের বাস্তব সময়ের ধারণা এবং প্রকল্পগুলি প্রমাণিত আকর্ষণ প্রদান করে। Jump Crypto, Animoca Brands, OKX Ventures এবং 20+ ফান্ডের মতো প্রতিষ্ঠানীয় বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সমর্থিত, Nodepay একটি প্ল্যাটফর্ম বিকাশ করছে যা গোয়েন্দা এবং পূর্বাভাস সিস্টেমের সীমান্তে রয়েছে। সাইট : https://nodepay.ai/ https://nodepay.ai/ এক্স : https://x.com/nodepay_ai https://x.com/nodepay_ai যোগাযোগ জনসাধারণের সম্পর্ক পরিচালক অ্যাশলি সিমার নজরদারি ডেভেলপমেন্ট@nodepay.ai \n \n এই গল্পটি Chainwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. এই গল্পটি Chainwire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম