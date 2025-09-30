Nodepay lanse pi gwo platfòm pratik enèji nan Crypto

Central, Hong Kong, 30 septanm, 2025 / Chainwire / -- Avèk plis pase 2 milyon downloads atravè lemond, Nodepay prezante yon mache pratik sinyal tan reyèl ki bay enspeksyon pou komèsan yo ak enspeksyon kwasans pou konpayi yo. Nodepay, konpayi a enfrastrikti done AI sipòte pa envestisè ki gen ladan OKX Ventures, Animoca Brands, ak Jump Crypto, te lanse jodi a pi gwo mond lan motè konsomatè-pwopriye sentimant ak platfòm entèlijans prediktif. Release a marye tranzisyon la nan Nodepay soti nan yon rezo desantralize-pwodwi-pwodwi-pwodwi pou done AI valide nan yon founisè estriktirèl sentèz ak siyal pratik nan sektè kriptografik. Nan mache kriptografik ki vit kounye a, volatilite ekstreman nan pri a nan asit pèmèt komèsan yo nan yon mòd konstan reaktè. enfòmasyon fragman ak mank nan konesans reyèl-tèm kreye risk komès ki pa jere - kote minit ka koute milyon dola. Nodepay rezoud defi sa a pa entegre opinyon konsomatè, sinyal sosyal, ak done kvantitatif bay konesans klè ak entèlijans pratik ki anpeche mouvman an nan mache a ki ap vini. Soti nan sansasyon nan prezantasyon Platfòm la ajoute entèlijans itilizatè soti nan sinyal prompts ak analiz mache, ak plis pase 50,000 mondyal sosyal ak sou entènèt sous done. Nodepay bay komèsan ak analizè ak konesans dinamik, ofri anons pèsonalize pou asid ak yon imaj klè nan sentiman fòme tendans mache nan tan reyèl. Konpayi yo kapab sèvi ak zouti distribisyon yo nan platfòm la lanse pwomosyon sinyal Customized ki ranfòse sentiment nan kominote pandan y ap amplifye kwasans itilizatè. itilizatè jwenn rekonpans pou kontribisyon ki fòme done yo ak kwasans rezo a, kreye yon lyen ranfòse feedback ki amelyore bon jan kalite konesans. Nouvo modèl la nan Nodepay reflete ki jan mache pratik travay. Platfòm pratik tradisyonèl yo te kontwole ak likidite limite ak depans done. Nodepay chanje enpòtan a soti nan parayj espesyalize nan bay enfrastrikti upstream, kreye sentiman nan mas ak transfòme li nan enspeksyon pou devlope plis tan reyèl ak pi byen koure mache. \n \n "Prediksyon mache yo te manke enpòtan ki serye ak skalè," te di Darren Nguyen, co-fondateur ak CEO nan Nodepay. "Nodepay rezoud sa a pa vire konvansyon kominote nan siyal estrikti. Sa a kreye yon entèlijans itil pou komèsan, yon kouvèti mesurab pou pwojè, ak rekonpans dirèkteman pou kontribitè. " "Prediksyon mache yo te manke enpòtan ki serye ak skalè," te di Darren Nguyen, co-fondateur ak CEO nan Nodepay. "Nodepay rezoud sa a pa vire konvansyon kominote nan siyal estrikti. Sa a kreye yon entèlijans itil pou komèsan, yon kouvèti mesurab pou pwojè, ak rekonpans dirèkteman pou kontribitè. " itilizatè ka jwenn aksè a karakteristik avanse nan platfòm la atravè abònman, kreye revni ki se reinveste pou sipòte viabilite nan token. Aksè anvan an te louvri pou posesyon token yo, ak yon deplwaye mondyal la nan pwosesis pou 89,000 itilizatè yo soti nan lis la ap tann orijinal la. Nodepay se bati platfòm pratik intelijan jodi a ak yon vizyon pou ekspansyon nan endistri kote desizyon tan reyèl se enpòtan. Sou Nodepay Nodepay se pi gwo rezo a nan mond lan, ak plis pase 2 milyon itilizatè enfrastrikti nan 180 peyi. Pa fè aktivite kominote, done sosyal, ak sinyal mache nan yon sistèm enspeksyon enspeksyon, Nodepay bay komèsan konesans tan reyèl ak pwojè revize rive. Pa sipòte pa envestisè enstitiyèl tankou Jump Crypto, Animoca Brands, OKX Ventures ak 20+ fondasyon, Nodepay se devlope yon platfòm ki se nan fronti a nan sistèm enspeksyon ak enspeksyon. Sit wèb: https://nodepay.ai/ https://nodepay.ai/ X nan: https://x.com/nodepay_ai https://x.com/nodepay_ai Kontakte Pwofesè nan relasyon piblik Sòti nan Summer Pwodwi pou nan media@nodepay.ai \n \n Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Pwogram Pwogram