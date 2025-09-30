Central, Hong Kong, 30 Septhemba, 2025/Chainwire/--Nodepay unika i-real-time prediction signal marketplace, enikezela iinkonzo abathengisi kunye neengxaki yokukhula iinkampani. I-Nodepay, inkampani ye-inthanethi ye-inthanethi ye-inthaneti ye-inthaneti eyenziwe ngama-investors kuquka i-OKX Ventures, i-Animoca Brands kunye ne-Jump Crypto, i-Jump Crypto, i-inthaneti ye-sentient engine kunye ne-predictive intelligence yehlabathi ehlabathini. I-release ibonisa ukuguqulwa kweNodepay ukusuka kwinethiwekhi ye-bandwidth-sharing ye-validated data ye-AI kwi-structed sentiment and prediction signal provider kwi-cryptocurrency sector. Kwiimarike ze-cryptocurrency ezincinane namhlanje, i-volatility ephezulu kwizigidi zentengiso zenza abathengisi kwi-reactive mode epheleleyo. Iinkcukacha ezincinane kunye nokungabikho kweengcaciso ze-real-time efanelekileyo zenza iingxaki ze-managed trading - apho imizuzu kunokutyelela iimiliyoni. I-Nodepay isixazululo lula le ngxaki ngokuvumelana neengxaki zeengcali, iingcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali zeengcali. Ukusuka kwimfuneko ukuya ku-prediction I-Nodepay inikeza iinkcukacha zabasebenzisi evela kwi-signal prompts kunye ne-market analytics, kunye ne-50,000 iintlobo zeendaba zewebhu kunye ne-social. Nodepay inikeza abathengisi kunye ne-analysts iinkcukacha zokusebenza, zibonisa iingcebiso ze-asset kunye ne-clarity ye-sentiment shaping iintlobo zeemarkethi ngexesha elifanelekileyo. Iinkampani zinokufumana izixhobo ze-distribution ze-platform ukuqalisa iincwadi ze-signal ezihlangene kunye nokukhuthaza ukuvelisa kwamakhasimende. Abasebenzisi bafumana iimali ngenxa yobugcisa ezibonisa idatha kunye nokukhula inethiwekhi, kwenza i-reforcement feedback loop enokuphucula umgangatho we-insight. Imodeli entsha ye-Nodepay ibonise indlela yokusebenza kwimakethe ze-prediction. Iiplatforms ze-prediction ziye zithintela ne-liquidity ezincinane kunye ne-data depth. I-Nodepay isixeko esuka kwi-betting ye-speculative ukuya ku-upstream infrastructure, ukuvelisa i-sentiment kwi-scale kunye nokuguqulwa kwi-intelligence ukuvelisa iimarike ezininzi kwi-real-time kunye ne-better curated. \n \n "Iimarike ze-prediction ziyafumaneka kwi-inputs kunye ne-scale," wathi Darren Nguyen, co-founder kunye ne-CEO ye-Nodepay. "I-Nodepay isixazululo leyo ngokuguqulela i-convince yequmrhu kwiisignals ezihlangeneyo. Oku kwenza intloko elifanelekileyo kumathengisi, ukufikelela okufanelekileyo kwiprojekthi, kunye nemali ngqo kumathengisi." "Iimarike ze-prediction ziyafumaneka kwi-inputs kunye ne-scale," wathi Darren Nguyen, co-founder kunye ne-CEO ye-Nodepay. "I-Nodepay isixazululo leyo ngokuguqulela i-convince yequmrhu kwiisignals ezihlangeneyo. Oku kwenza intloko elifanelekileyo kumathengisi, ukufikelela okufanelekileyo kwiprojekthi, kunye nemali ngqo kumathengisi." Abasebenzisi bangathola iimfuneko zeplastiki ezihlangeneyo ngokusebenzisa i-subscription, yenza iintengiso ezihlangeneyo ukunceda ukhuseleko lwe-token. Ukufinyelela okusheshayo kubhalwe kubasebenzisi be-token, kunye nokuphumelela kwehlabathi kwi-89,000 abasebenzisi ezihlangeneyo ukusuka kwihlabathi lokuqala. I-Nodepay ibekwe kwiphepha le-predictive intelligence namhlanje kunye ne-visio yokukhula kwizimboni ezininzi apho ukuchofoza kwe-real-time kubalulekile. Ngathi Nodepay I-Nodepay inethiwekhi yeempendulo kunye ne-intelligence yehlabathi, kunye ne-2 million abasebenzisi be-infrastructure e 180 amazwe. Ngokuba ukuguqulwa kwimveliso ye-community, iinkcukacha ze-social, kunye neengcingo ze-market kwi-system ye-intelligence, i-Nodepay ibonelela abathengisi iinkcukacha ze-real-time kunye neeprojekthi ezibonakalisiweyo. Ukusetyenziswa kweengcali ze-Institutional kuquka i-Jump Crypto, i-Animoca Brands, i-OKX Ventures kunye ne-20+ i-fonds, i-Nodepay isebenze i-platform eyenza kwi-intelligence kunye ne-prediction systems. iwebhusayithi: https://nodepay.ai/ https://nodepay.ai/ X: https://x.com/nodepay_ai https://x.com/nodepay_ai Qhagamshelana Umlawuli we-Public relations U-Ashley Summer Ukucinga iimveliso@nodepay.ai \n \n Oku kubhalwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. Oku kubhalwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. iiprojekthi iiprojekthi