Nodepay क्रिप्टो की सबसे बड़ी भविष्यवाणी खुफिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है

केंद्र, हांगकांग, 30 सितंबर, 2025 / Chainwire / -- दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक डाउनलोड के साथ, नोडेपे एक वास्तविक समय पूर्वानुमान सिग्नल मार्केटप्लेस पेश करता है जो व्यापारियों के लिए बुद्धि और कंपनियों के लिए विकास अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नोडपेई, आईए डेटा बुनियादी ढांचे की कंपनी जो OKX Ventures, Animoca Brands और Jump Crypto सहित निवेशकों द्वारा समर्थित है, ने आज दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता-आधारित भावना इंजन और भविष्यवाणी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस रिलीज ने नोडपेई को मान्यता प्राप्त एआई डेटा के लिए एक decentralized bandwidth-sharing नेटवर्क से क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के भीतर एक संरचित भावना और भविष्यवाणी सिग्नल प्रदाता के लिए स्थानांतरित किया है। आज के तेजी से चलने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में, संपत्ति की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता ट्रेडरों को एक निरंतर प्रतिक्रियाशील मोड में मजबूर करती है। Nodepay उपभोक्ता भावनाओं के इनपुट, सामाजिक संकेतों और मात्रात्मक डेटा को एकीकृत करके इस चुनौती को हल करता है ताकि स्पष्ट अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणी इंटेलिजेंस प्रदान किया जा सके जो आने वाले बाजार आंदोलनों को भविष्यवाणी करता है। भावना से भविष्यवाणी तक मंच बाजार विश्लेषण के साथ सिग्नल प्रॉम्प्ट्स से उपयोगकर्ता इनपुट और 50,000 से अधिक वैश्विक सामाजिक और वेब डेटा स्रोतों को एकत्र करता है. Nodepay व्यापारियों और विश्लेषकों को गतिशील अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो संपत्तियों के लिए व्यक्तिगत सूचनाएं प्रदान करता है और वास्तविक समय में बाजार के रुझानों को आकार देने वाले भावनाओं का एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। कंपनियां प्लेटफार्म के वितरण उपकरणों का लाभ उठाने में सक्षम हैं ताकि अनुकूलित सिग्नल अभियान शुरू हो सकें जो समुदाय की भावना को उजागर करते हैं, जबकि उपयोगकर्ता विकास को मजबूत करते हैं। उपयोगकर्ता योगदानों के लिए इनाम प्राप्त करते हैं जो डेटा को आकार देते हैं और नेटवर्क को बढ़ाते हैं, एक मजबूत प्रतिक्रिया चक्र बनाते हैं जो अंतर्दृष्टि की गुणवत्ता में सुधार करता है। Nodepay का नया मॉडल यह सोचता है कि भविष्यवाणी बाजार कैसे काम करते हैं. पारंपरिक भविष्यवाणी प्लेटफॉर्म सीमित तरलता और डेटा गहराई के साथ संघर्ष कर रहे हैं.

"विरोधी बाजारों को विश्वसनीय इनपुट और पैमाने की कमी है," नोडपेई के सह-संस्थापक और सीईओ डार्न ने कहा। "नोडपेई समुदाय के विश्वास को संरचित संकेतों में बदलकर इस समस्या को हल करता है. जो व्यापारियों के लिए उपयोगी बुद्धि, परियोजनाओं के लिए मापने योग्य पहुंच और योगदानकर्ताओं के लिए प्रत्यक्ष पुरस्कार पैदा करता है।

उपयोगकर्ता सदस्यता के माध्यम से उन्नत प्लेटफार्म सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे आय को टोकन स्थिरता का समर्थन करने के लिए पुन: निवेश किया जाता है. प्रारंभिक पहुंच टोकन धारकों के लिए खोला गया है, प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची से 89,000 उपयोगकर्ताओं के लिए एक वैश्विक वितरण चल रहा है. Nodepay आज की भविष्यवाणी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है, जिसमें उन उद्योगों में विस्तार करने का एक दृष्टिकोण है जहां वास्तविक समय निर्णय लेने महत्वपूर्ण है। Nodepay के बारे में Nodepay दुनिया का सबसे बड़ा भावना और खुफिया नेटवर्क है, 180 देशों में 2 मिलियन से अधिक बुनियादी ढांचे के उपयोगकर्ताओं के साथ। समुदाय गतिविधि, सामाजिक डेटा और बाजार संकेतों को एक भविष्यवाणी खुफिया प्रणाली में बदलकर, Nodepay व्यापारियों को वास्तविक समय में अंतर्दृष्टि और परियोजनाओं को सत्यापित पहुंच देता है। Jump Crypto, Animoca Brands, OKX Ventures और 20+ फंडों सहित संस्थानिक निवेशकों द्वारा समर्थित, Nodepay एक मंच विकसित कर रहा है जो खुफिया और भविष्यवाणी प्रणालियों की सीमा पर है। साइट : https://nodepay.ai/ x के लिए: https://x.com/nodepay_ai संपर्क सार्वजनिक संबंधों के प्रमुख एशले सॉमर नुस्खा मीडिया एडमिशन

यह कहानी Chainwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित की गई है. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें.