Nodepay、Cryptoの最大の予測情報プラットフォームを発表

中央、香港、2025年9月30日/チェーンワイヤー/--世界で200万件を超えるダウンロードで、ノデペイは、トレーダーにインテリジェンスを提供し、企業に成長の洞察を提供するリアルタイムの予測シグナル市場を導入しています。 OKX Ventures、Animoca Brands、Jump Cryptoを含む投資家が支援するAIデータインフラストラクチャ会社Nodepayは、今日、世界最大の消費者向けの感情エンジンと予測情報プラットフォームを立ち上げました。 このリリースは、有効なAIデータの分散型帯域幅共有ネットワークから、暗号通貨セクター内の構造化された感情と予測シグナルプロバイダーへのノデペイの移行を意味します。 今日の急速な暗号通貨市場では、資産価格の極度の変動は、トレーダーを常に反応モードに強制します。 Nodepayは、消費者の感情の入力、ソーシャルシグナル、および定量データを統合して、将来の市場動向を予測する明確な洞察と予測インテリジェンスを提供することにより、この課題を解決しています。 感情から予測へ このプラットフォームは、シグナル・プロンプトからのユーザー入力と市場分析、および5万を超えるグローバルなソーシャルおよびウェブデータソースを統合します。Nodepayは、トレーダーとアナリストにダイナミックな洞察力を提供し、資産に関するパーソナライズされた通知と、リアルタイムで市場の傾向を形作る感情の明確な視点を提供します。 企業は、プラットフォームの配布ツールを活用して、ユーザーの成長を強化しながら、コミュニティの感情を表すカスタマイズされたシグナルキャンペーンを開始することができます。 ユーザーは、データを形作り、ネットワークを成長させる貢献に対して報酬を獲得し、洞察の質を向上させる強化フィードバックループを作成します。 Nodepayの新しいモデルは、予測市場がどのように機能するかを再考しています. 伝統的な予測プラットフォームは、有限の流動性とデータの深さと戦ってきた。 Nodepayは投機的な賭博から上流インフラを提供することに重点を置き、規模の高い感情を生み出し、それをインテリジェンスに変え、よりリアルタイムでより良い市場を開発する。 「予測市場には信頼できる入力と規模が欠けている」とNodepayの共同創設者兼CEOであるDarren Nguyen氏は述べた。「Nodepayは、コミュニティの信念を構造化されたシグナルに変えることで、これを解決する。 ユーザーはサブスクリプションを通じて高度なプラットフォーム機能にアクセスし、トークンの持続可能性をサポートするために再投資される収益を生み出すことができます。 Nodepayは、リアルタイムの意思決定が重要な業界に拡大するビジョンを持つ今日の予測情報プラットフォームを構築しています。 Nodepayについて Nodepayは世界最大の感情とインテリジェンスネットワークであり、180カ国で200万人以上のインフラユーザーを擁し、コミュニティ活動、ソーシャルデータ、市場シグナルを予測情報システムに変えることで、Nodepayはトレーダーにリアルタイムの洞察とプロジェクトの検証されたアクセスを提供します。 Jump Crypto、Animoca Brands、OKX Ventures、および20以上のファンドを含む機関投資家が支援しているNodepayは、情報と予測システムの最前線にあるプラットフォームを開発しています。 サイト: https://nodepay.ai/ X : https://x.com/nodepay_ai コンタクト 公共関係部長 アシュリー・サマー ノードペイ メディア@nodepay.ai この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。