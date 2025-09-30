Nodepay lanza la plataforma de inteligencia predictiva más grande de Crypto

Central, Hong Kong, 30 de septiembre de 2025/Chainwire/--Con más de 2 millones de descargas en todo el mundo, Nodepay introduce un mercado de señales de predicción en tiempo real que proporciona información para los comerciantes y perspectivas de crecimiento para las empresas. Nodepay, la empresa de infraestructura de datos de IA respaldada por inversores como OKX Ventures, Animoca Brands y Jump Crypto, ha lanzado hoy la plataforma de inteligencia predictiva y el motor de sentimientos más grande del mundo. El lanzamiento marca la transición de Nodepay de una red descentralizada de intercambio de ancho de banda para datos de IA validados a un proveedor estructurado de señales de sentimiento y predicción dentro del sector de criptomonedas. En los mercados de criptomonedas de hoy en día, la volatilidad extrema en los precios de los activos obliga a los comerciantes a entrar en un modo reactivo constante.La información fragmentada y la falta de información fiable en tiempo real crean riesgos comerciales no gestionados, donde los minutos pueden costar millones. Nodepay resuelve este desafío mediante la integración de las entradas de sentimientos de los consumidores, las señales sociales y los datos cuantitativos para proporcionar una visión clara y una inteligencia predictiva que anticipa los próximos movimientos del mercado. De la sensación a la predicción La plataforma agrega las entradas de los usuarios de las llamadas de señal con análisis de mercado, y más de 50.000 fuentes de datos sociales y web globales.Nodepay proporciona a los comerciantes y analistas una visión dinámica, ofreciendo notificaciones personalizadas para activos y una visión clara de las tendencias del mercado en tiempo real. Las empresas pueden aprovechar las herramientas de distribución de la plataforma para lanzar campañas de señales personalizadas que superponen el sentimiento de la comunidad mientras amplifican el crecimiento de los usuarios. Los usuarios ganan recompensas por las contribuciones que forman los datos y crecen la red, creando un círculo de retroalimentación que mejora la calidad de la visión. El nuevo modelo de Nodepay reconsidera cómo funcionan los mercados de predicción.Las plataformas de predicción tradicionales han luchado con liquidez limitada y profundidad de datos. Nodepay cambia el énfasis de las apuestas especulativas a la prestación de infraestructuras ascendentes, generando sentimientos a escala y transformándolos en inteligencia para desarrollar mercados más en tiempo real y mejor curados. \n \n "Los mercados de predicción carecen de entradas y escala fiables", dijo Darren Nguyen, cofundador y CEO de Nodepay. "Nodepay aborda esto convirtiendo la convicción de la comunidad en señales estructuradas. que crea inteligencia útil para los comerciantes, alcance mensurable para proyectos y recompensas directas para los contribuyentes". "Los mercados de predicción carecen de entradas y escala fiables", dijo Darren Nguyen, cofundador y CEO de Nodepay. "Nodepay aborda esto convirtiendo la convicción de la comunidad en señales estructuradas. que crea inteligencia útil para los comerciantes, alcance mensurable para proyectos y recompensas directas para los contribuyentes". Los usuarios pueden acceder a las características avanzadas de la plataforma a través de la suscripción, creando ingresos que se reinvierten para apoyar la sostenibilidad de los tokens.El acceso temprano se ha abierto a los titulares de tokens, con un despliegue global en curso para los 89.000 usuarios de la lista de espera inicial. Nodepay está construyendo la plataforma de inteligencia predictiva de hoy con una visión para expandirse a través de industrias donde la toma de decisiones en tiempo real es crítica. Sobre Nodepay Nodepay es la mayor red de sentimientos e inteligencia del mundo, con más de 2 millones de usuarios de infraestructura en 180 países.Al convertir la actividad de la comunidad, los datos sociales y las señales de mercado en un sistema de inteligencia predictiva, Nodepay ofrece a los comerciantes información en tiempo real y proyectos de alcance verificado. Apoyado por inversores institucionales como Jump Crypto, Animoca Brands, OKX Ventures y más de 20 fondos, Nodepay está desarrollando una plataforma que está en la frontera de los sistemas de inteligencia y predicción. Sitio web: https://nodepay.ai/ https://nodepay.ai/ El X: https://x.com/nodepay_ai https://x.com/nodepay_ai Contacto Jefe de Relaciones Públicas Ashley Summer Nodepay media@nodepay.ai \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa