Nodepay Crypto کی سب سے بڑی پیشہ ورانہ انٹیلی جنس پلیٹ فارم کا آغاز کرتا ہے

سینٹرل، ہانگ کانگ، 30 ستمبر، 2025 / Chainwire / -- دنیا بھر میں 2 ملین سے زائد ڈاؤن لوڈز کے ساتھ، Nodepay ایک حقیقی وقت کی پیش گوئی سیگنال مارکیٹ کی پیشکش کرتا ہے جو تاجروں کے لئے معلومات فراہم کرتا ہے اور کمپنیوں کے لئے ترقی کے نقطہ نظر. Nodepay، AI ڈیٹا انشورنس کمپنی، OKX Ventures، Animoca برانڈز، اور Jump Crypto سمیت سرمایہ کاروں کی طرف سے حمایت کی، آج دنیا کا سب سے بڑا صارف کی طرف سے ڈیزائن شدہ احساس انجن اور پیشہ ور ذہانت پلیٹ فارم شروع کیا. اس ریلیز نے Nodepay کو ایک dezentralized bandwidth-sharing نیٹ ورک سے منتقل کیا ہے جو تصدیق شدہ AI ڈیٹا کے لئے cryptocurrency صنعت کے اندر ایک ساختہ احساس اور پیشکش سگنل فراہم کرنے کے لئے. آج کے تیز رفتار cryptocurrency مارکیٹوں میں، اثاثوں کی قیمتوں میں شدید متغیر ٹریڈرز کو ایک مستحکم ردعمل کی حالت میں مجبور کرتا ہے. Fragmented معلومات اور قابل اعتماد حقیقی وقت نقطہ نظر کی کمی غیر منظم ٹریڈنگ خطرے پیدا کرتی ہے - جہاں منٹ ملینوں کی لاگت کر سکتے ہیں. Nodepay صارفین کے جذبات، سماجی سگنل، اور مقدار کے اعداد و شمار کو ایکسچینج کرکے اس چیلنج کو حل کرتا ہے تاکہ واضح نقطہ نظر اور پیشہ ور ذہانت فراہم کی جاسکتی ہے جو آنے والے مارکیٹ کی حرکتوں کو پیش کرتا ہے. احساس سے پیش گوئی اس پلیٹ فارم نے مارکیٹ تجزیات اور 50،000 سے زائد عالمی سماجی اور ویب اعداد و شمار کے ذرائع کے ساتھ سگنل پمپز سے صارفین کے انٹرویو کو جمع کیا ہے.Nodepay تاجروں اور تجزیہ کاروں کو متحرک نقطہ نظر فراہم کرتا ہے، اثاثوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق نوٹس فراہم کرتا ہے اور حقیقی وقت میں مارکیٹ کے رجحانات کی واضح وضاحت کرتا ہے. کمپنیوں کو پلیٹ فارم کی توسیع کے اوزار کو استعمال کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق سیگنال کی کمپنیاں شروع کرنے کے قابل ہے جو کمیونٹی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے جبکہ صارفین کی ترقی کو بڑھاتا ہے. صارفین نے اعداد و شمار کو شکل دینے اور نیٹ ورک کو بڑھانے والے تجاویز کے لئے اجر حاصل کیا ہے، جس میں ایک تجاویز کی شرح پیدا ہوتی ہے جو بصیرت کی معیار کو بہتر بناتا ہے. Nodepay کی نئی ماڈل پیش گوئی مارکیٹوں کے کام کے طریقوں کو دوبارہ سوچتا ہے.Traditional prediction platforms have struggled with limited liquidity and data depth. Nodepay اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ سپیکولک بونس سے اوپر نیچے کی انٹرفیس فراہم کرتا ہے، جس میں پیمانے پر احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کو زیادہ حقیقی وقت اور بہتر مارکیٹوں کی ترقی کے لئے ذہانت میں تبدیل ہوتا ہے. 

"پیدائش مارکیٹوں کو قابل اعتماد ان پٹ اور مقیاس کی ضرورت نہیں ہے،" Nodepay کے مشترکہ بنیاد اور CEO ڈرین گوان نے کہا. "Nodepay کمیونٹی کے یقین کو ساختہ سیگنالوں میں تبدیل کرکے اس کا حل کرتا ہے.یہ تاجروں کے لئے مفید علم پیدا کرتا ہے، منصوبوں کے لئے موازنہ شدہ رینج، اور مددگاروں کے لئے براہ راست اجر."

صارفین سائن اپ کے ذریعے اعلی درجے کی پلیٹ فارم خصوصیات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں، جس میں آمدنی پیدا ہوتی ہے جو ٹوکن کی بحالی کی حمایت کرنے کے لئے دوبارہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے. Early access has been opened to token holders, with a global roll-out underway for the 89,000 users from the initial waiting list. Nodepay آج کی پیشہ ورانہ انٹیلی جنس پلیٹ فارم کی تعمیر کر رہا ہے جس میں ان صنعتوں پر توسیع کرنے کا ایک ارادہ ہے جہاں حقیقی وقت کے فیصلے کرنا اہم ہے. Nodepay کے بارے میں Nodepay 180 ممالک میں 2 ملین سے زائد انٹرفیس صارفین کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا احساس اور انٹیلنگ نیٹ ورک ہے.جیسے کمیونٹی کی سرگرمی، سماجی ڈیٹا اور مارکیٹ سگنل کو ایک پیشہ ورانہ انٹیلنگ سسٹم میں تبدیل کرتے ہوئے، Nodepay تاجروں کو حقیقی وقت کے نقطہ نظر اور پروجیکٹ کی تصدیق کی رسائی فراہم کرتا ہے. Jump Crypto، Animoca برانڈز، OKX Ventures اور 20+ فنڈز سمیت اداروں کے سرمایہ کاروں کی حمایت کی طرف سے، Nodepay ایک پلیٹ فارم تیار کر رہا ہے جو انٹیلی جنس اور پیشکش کے نظام کی سرحد پر ہے.