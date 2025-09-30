Η Nodepay λανσάρει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα προβλέψεων της Crypto

Κεντρική, Χονγκ Κονγκ, 30 Σεπτεμβρίου, 2025/Chainwire/--Με πάνω από 2 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως, η Nodepay εισάγει μια αγορά προγνωστικών σημάτων σε πραγματικό χρόνο που παρέχει πληροφορίες για τους εμπόρους και γνώσεις ανάπτυξης για τις εταιρείες. Η Nodepay, η εταιρεία υποδομής δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζεται από επενδυτές όπως η OKX Ventures, η Animoca Brands και η Jump Crypto, λανσάρει σήμερα τη μεγαλύτερη παγκοσμίως μηχανή συναισθημάτων και πλατφόρμα προβλέψιμης νοημοσύνης. Η έκδοση σηματοδοτεί τη μετάβαση της Nodepay από ένα αποκεντρωμένο δίκτυο κοινής χρήσης εύρους ζώνης για επικυρωμένα δεδομένα AI σε έναν δομημένο πάροχο συναισθημάτων και προγνωστικών σημάτων στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Στις σημερινές ταχέως εξελισσόμενες αγορές κρυπτονομισμάτων, η ακραία μεταβλητότητα των τιμών των περιουσιακών στοιχείων αναγκάζει τους εμπόρους να εισέλθουν σε μια συνεχή αντιδραστική λειτουργία. Η Nodepay επιλύει αυτή την πρόκληση ενσωματώνοντας εισροές καταναλωτικών συναισθημάτων, κοινωνικά σήματα και ποσοτικά δεδομένα για την παροχή σαφών γνώσεων και προβλέψιμης νοημοσύνης που προβλέπει τις επερχόμενες κινήσεις της αγοράς. Από το συναίσθημα στην πρόβλεψη Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τις εισροές χρηστών από προειδοποιήσεις σήματος με ανάλυση αγοράς και περισσότερες από 50.000 παγκόσμιες πηγές κοινωνικών και διαδικτυακών δεδομένων.Η Nodepay παρέχει στους εμπόρους και τους αναλυτές δυναμικές γνώσεις, προσφέροντας εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και μια σαφή εικόνα των συναισθημάτων που διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Οι εταιρείες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα εργαλεία διανομής της πλατφόρμας για να ξεκινήσουν προσαρμοσμένες εκστρατείες σήματος που εκφράζουν το συναίσθημα της κοινότητας ενώ ενισχύουν την ανάπτυξη των χρηστών. Οι χρήστες κερδίζουν ανταμοιβές για τις συνεισφορές που διαμορφώνουν τα δεδομένα και αναπτύσσουν το δίκτυο, δημιουργώντας έναν κύκλο ανατροφοδότησης που βελτιώνει την ποιότητα των πληροφοριών. Το νέο μοντέλο της Nodepay επανεξετάζει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών πρόβλεψης.Οι παραδοσιακές πλατφόρμες πρόβλεψης έχουν αγωνιστεί με περιορισμένη ρευστότητα και βάθος δεδομένων. Η Nodepay μετατοπίζει την έμφαση από το κερδοσκοπικό στοίχημα στην παροχή υποδομής προς τα εμπρός, δημιουργώντας συναίσθημα σε κλίμακα και μετατρέποντάς το σε νοημοσύνη για την ανάπτυξη πιο πραγματικού χρόνου και καλύτερα επιλεγμένων αγορών. \n \n «Οι αγορές πρόβλεψης στερούνται αξιόπιστων εισροών και κλίμακας», δήλωσε ο Darren Nguyen, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nodepay. «Η Nodepay αντιμετωπίζει αυτό μετατρέποντας την πεποίθηση της κοινότητας σε δομημένα σήματα. «Οι αγορές πρόβλεψης στερούνται αξιόπιστων εισροών και κλίμακας», δήλωσε ο Darren Nguyen, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nodepay. «Η Nodepay αντιμετωπίζει αυτό μετατρέποντας την πεποίθηση της κοινότητας σε δομημένα σήματα. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες της πλατφόρμας μέσω συνδρομής, δημιουργώντας έσοδα που επανεπενδύονται για την υποστήριξη της βιωσιμότητας των token. Η Nodepay χτίζει τη σημερινή πλατφόρμα προβλέψιμης νοημοσύνης με το όραμα να επεκταθεί σε βιομηχανίες όπου η λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη. Σχετικά με το Nodepay Το Nodepay είναι το μεγαλύτερο δίκτυο συναισθημάτων και πληροφοριών στον κόσμο, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες υποδομής σε 180 χώρες.Με τη μετατροπή της δραστηριότητας της κοινότητας, των κοινωνικών δεδομένων και των σημάτων της αγοράς σε ένα σύστημα προγνωστικής νοημοσύνης, το Nodepay παρέχει στους εμπόρους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και επαληθευμένη πρόσβαση σε έργα. Υποστηριζόμενη από θεσμικούς επενδυτές όπως η Jump Crypto, η Animoca Brands, η OKX Ventures και περισσότερα από 20 κεφάλαια, η Nodepay αναπτύσσει μια πλατφόρμα που βρίσκεται στα σύνορα των συστημάτων πληροφοριών και πρόβλεψης. Ιστότοπος : https://nodepay.ai/ https://nodepay.ai/ Το X: https://x.com/nodepay_ai https://x.com/nodepay_ai Επικοινωνία Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων ΑΣΕΛΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΔΕΠΑΙ Μέσα ενημέρωσης@nodepay.ai \n \n Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Chainwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Blogging Επιχειρήσεων του HackerNoon. Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Chainwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Blogging Επιχειρήσεων του HackerNoon. Πρόγραμμα Πρόγραμμα