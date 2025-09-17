Изградња будућности 3Д дигиталног управљања средствима

То је узбудљива реченица за писање, али се осећа посебно релевантно сада јер свет коначно ухвати оно што је мој тим и ја веровао годинама: 3Д иде у главни ток. 3Д више није само за игре. за симулацију дизајна и оптимизацију производње. малопродајници су интерактивне прегледе производа тако да купци могу "пробати пре него што купе." Импресивне некретнине турнеје. Скенирају и реконструишу органе у 3Д. Листа се наставља, и расте. Pronađite nove načine da koristite 3D, i to stvara jedan ogroman zajednički izazov: kako da skladištite, obezbedite, optimizujete i delite te teške imovine na način koji se stvarno razvija. Коришћење 3Д модела Spin Up Давање Здравствени тимови Svaka industrija To je mesto gde Mi gradimo 3D digitalnu platformu za upravljanje imovinom (DAM) koja je dizajnirana za timove koji moraju da sarađuju sa 3D u centru svog toku rada. Na visokoj razini, mi činimo upravljanje 3D modelom jednako jednostavnim kao što je danas upravljanje fotografijom ili videom. , , , и преко платформи и уређаја. ехо3д Верзија контроле компресија Оптимизација Дистрибуција имовине Mi eksperimentišemo sa najsavremenijim tehnikama 3D kompresije koje smanjuju veličinu datoteke bez žrtvovanja vernosti. Rješavamo probleme oko efikasne distribucije 3D sadržaja, bez obzira da li se radi o AR slušalicama, VR okruženjima ili mobilnim aplikacijama. И, можда најважније, ми стварамо екосистем у којем професионалци и креатори могу провести више времена фокусирајући се на оно што граде и мање времена борећи се са неуредним форматима датотека или боцама у перформансама. saradnja u realnom vremenu Фасцинантно је време да будете у овом простору јер се сам 3Д екосистем брзо развија. Они се кладе, као и ми, да у блиској будућности 3Д садржај неће бити ниша - он ће бити свуда. У 2026. години, верујем да ће 3Д средства бити свеприсутна као 2Д слике данас. Било да се крећете кроз онлине продавницу, присуствујете радном састанку у АР-у или проучавате анатомију у ВР-у, беспрекорно ћете интеракцију са 3Д садржајем. Мета Још један главни индикатор за усвајање 3Д је пораст АИ-генерисаних 3Д модела. , , и други омогућавају генерисање корисних средстава у секунди из текстуалних позива или референтних слика.То отвара врата за потпуно нове токове рада, где свако – не само 3Д стручњаци – може да допринесе садржају. Пилот 3Д Меси АИ За мене, узбуђење долази од знања да мој тим поставља темеље за ту будућност. Технологија коју развијамо је о уклањању трења тако да 3Д може да достигне свој пуни потенцијал у различитим индустријама. Ми проводимо наше дане фокусирајући се на питање које обликује будућност начина на који радимо, продајемо, дизајнирамо и играмо: како правимо 3Д садржај једноставан за управљање као и било који други тип дигиталних медија? Тхе , али само ако решимо инфраструктурне изазове који долазе са њим.То је мисија на којој смо, и нисам могао бити више узбуђен да будем у њеној дебљини. 3Д могућности су бескрајне