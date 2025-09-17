Membangun masa depan manajemen aset digital 3D

Itu kalimat yang menarik untuk ditulis, tetapi terasa sangat relevan sekarang karena dunia akhirnya menangkap apa yang tim saya dan saya telah percaya selama bertahun-tahun: 3D menjadi mainstream. 3D bukan hanya untuk game lagi. untuk mensimulasikan desain dan mengoptimalkan produksi. Preview produk interaktif sehingga pelanggan dapat “mencoba sebelum mereka membeli.” Wisata Properti yang Menarik sedang memindai dan merekonstruksi organ dalam 3D. daftar ini berlanjut, dan itu tumbuh. menemukan cara-cara baru untuk menggunakan 3D, dan itu menciptakan satu tantangan bersama besar: bagaimana menyimpan, mengamankan, mengoptimalkan, dan berbagi aset berat ini dengan cara yang benar-benar skala. Menggunakan Model 3D Spinning ke atas memberikan Tim Kesehatan Setiap industri Itulah di mana Kami membangun platform manajemen aset digital 3D (DAM) yang dirancang untuk tim yang perlu berkolaborasi dengan 3D di tengah-tengah alur kerja mereka. pada tingkat tinggi, kami membuatnya mudah untuk mengelola model 3D seperti halnya mengelola foto atau video saat ini. , yang , yang dan di berbagai platform dan perangkat. Eko3D Kontrol Versi kompresi Optimalisasi Distribusi Aset Kami bereksperimen dengan teknik kompresi 3D mutakhir yang mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kesetiaan. kami menangani masalah distribusi konten 3D secara efisien, apakah itu untuk headset AR, lingkungan VR, atau aplikasi seluler. kami merancang alat yang membantu tim menjaga model mereka aman sementara masih mampu Dan, mungkin yang paling penting, kami menciptakan ekosistem di mana para profesional dan pencipta dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada apa yang mereka bangun dan kurang waktu berjuang dengan format file yang membingungkan atau hambatan kinerja. Kolaborasi secara real time Ini adalah waktu yang menarik untuk berada di ruang ini karena ekosistem 3D itu sendiri berkembang dengan cepat. Mereka bertaruh, seperti yang kita lakukan, bahwa dalam waktu dekat konten 3D tidak akan menjadi niche - itu akan ada di mana-mana. Pada tahun 2026, saya percaya aset 3D akan sama luasnya seperti gambar 2D hari ini. Apakah Anda menelusuri toko online, menghadiri pertemuan kerja di AR, atau mempelajari anatomi di VR, Anda akan berinteraksi dengan konten 3D dengan lancar. targetnya Indikator utama lainnya untuk adopsi 3D adalah kenaikan model 3D yang dihasilkan oleh AI. , yang , dan lain-lain memungkinkan untuk menghasilkan aset yang dapat digunakan dalam hitungan detik dari petunjuk teks atau gambar referensi. yang membuka pintu untuk alur kerja yang sama sekali baru, di mana siapa pun - tidak hanya spesialis 3D - dapat berkontribusi konten. tetapi peningkatan penciptaan ini juga memperkuat kebutuhan untuk manajemen yang kuat: tiba-tiba ada lebih banyak aset, lebih banyak format, dan lebih banyak pipa untuk mendukung. Pilot 3D Meshy yang Bagi saya, kegembiraan datang dari mengetahui bahwa tim saya meletakkan dasar untuk masa depan itu. teknologi yang kami kembangkan adalah tentang menghilangkan gesekan sehingga 3D dapat mencapai potensi penuhnya di seluruh industri. Kami menghabiskan hari-hari kami berfokus pada pertanyaan yang membentuk masa depan bagaimana kami bekerja, berbelanja, merancang, dan bermain: bagaimana kami membuat konten 3D mudah dikelola seperti jenis media digital lainnya? Dan kami tidak hanya membantu industri menggunakan 3D lebih baik saat ini - kami membangun jalur untuk dunia di mana 3D adalah default. yang , tetapi hanya jika kita memecahkan tantangan infrastruktur yang datang dengan itu. itulah misi yang kita jalani, dan saya tidak bisa lebih bersemangat untuk berada di dalamnya. Peluang dalam 3D tak terbatas