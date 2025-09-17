Die Zukunft des 3D Digital Asset Management bauen

Das ist ein spannender Satz zu schreiben, aber es fühlt sich jetzt besonders relevant an, weil die Welt endlich auf das einfängt, was mein Team und ich seit Jahren glauben: 3D geht in den Mainstream. 3D ist nicht mehr nur für Spiele. um Designs zu simulieren und die Produktion zu optimieren. interaktive Produktvorschau, so dass Kunden "versuchen können, bevor sie kaufen." Immersive Immobilien Touren. Wir scannen und rekonstruieren Organe in 3D. Die Liste geht weiter, und sie wächst. Dies schafft eine massive gemeinsame Herausforderung: Wie man diese schweren Vermögenswerte auf eine Weise speichert, sichert, optimiert und teilt, die tatsächlich skaliert. 3D Modelle verwenden Spinning nach oben Geben Gesundheitsteams Jede Branche Das ist wo Wir bauen eine 3D-Plattform für das digitale Asset Management (DAM) auf, die für Teams konzipiert ist, die mit 3D im Zentrum ihres Workflows zusammenarbeiten müssen. Auf einer hohen Ebene machen wir es genauso einfach, ein 3D-Modell zu verwalten, wie es heute ist, ein Foto oder ein Video zu verwalten. , der , der und über Plattformen und Geräte. Die Echo3D Versionskontrolle Kompressionen Optimierung Verteilung von Vermögenswerten Wir experimentieren mit modernsten 3D-Komprimierungstechniken, die die Dateigrößen verringern, ohne die Treue zu opfern.Wir lösen Probleme bei der effizienten Verteilung von 3D-Inhalten, sei es für AR-Headsets, VR-Umgebungen oder mobile Apps. Und vielleicht am wichtigsten ist, dass wir ein Ökosystem schaffen, in dem Fachleute und Schöpfer mehr Zeit damit verbringen können, sich auf das zu konzentrieren, was sie bauen, und weniger Zeit damit verbringen, mit verwirrten Dateiformaten oder Leistungsflaschen zu kämpfen. Zusammenarbeit in Echtzeit Es ist eine faszinierende Zeit, in diesem Raum zu sein, weil sich das 3D-Ökosystem selbst schnell entwickelt. Sie wetten, wie wir, dass in naher Zukunft 3D-Inhalte keine Nische sein werden - sie werden überall sein. Im Jahr 2026 glaube ich, dass 3D-Assets so allgegenwärtig sein werden, wie 2D-Bilder heute sind. Ob Sie durch einen Online-Shop scrollen, an einer AR-Arbeitsveranstaltung teilnehmen oder Anatomie in VR studieren, Sie werden nahtlos mit 3D-Inhalten interagieren. Das Ziel Ein weiterer wichtiger Indikator für die 3D-Annahme ist der Aufstieg von AI-generierten 3D-Modellen. , der Das öffnet die Tür für völlig neue Workflows, in denen jeder – nicht nur 3D-Spezialisten – Inhalte beitragen kann. Aber dieser Anstieg der Kreation verstärkt auch die Notwendigkeit eines robusten Managements: Plötzlich gibt es mehr Assets, mehr Formate und mehr Pipelines zu unterstützen. Pilot 3D Meshy AI Die Technologie, die wir entwickeln, geht darum, Reibung zu entfernen, damit 3D sein volles Potenzial über Branchen hinweg erreichen kann. Wir verbringen unsere Tage damit, uns auf die Frage zu konzentrieren, die die Zukunft der Art und Weise gestaltet, wie wir arbeiten, shoppen, entwerfen und spielen: Wie machen wir 3D-Inhalte so einfach zu verwalten wie jede andere Art von digitalen Medien? Und wir helfen Branchen nicht nur, 3D jetzt besser zu nutzen – wir bauen die Wege für eine Welt, in der 3D standardmäßig ist. Die Das ist die Mission, auf der wir stehen, und ich könnte nicht mehr aufgeregt sein, darin zu sein. Die Möglichkeiten in 3D sind endlos