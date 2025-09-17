Изграждане на бъдещето на 3D Digital Asset Management

Това е вълнуващо изречение за писане, но се чувства особено актуално сега, защото светът най-накрая се докосва до това, което екипът ми и аз вярвахме в продължение на години: 3D се движи в основата. 3D вече не е само за игри да симулират дизайни и да оптимизират производството. Интерактивни прегледи на продукти, така че клиентите да могат да "пробват преди да купят." Недвижими имоти Туризъм. Те сканират и реконструират органи в 3D. Списъкът продължава и се разраства. Намирането на нови начини за използване на 3D създава едно огромно споделено предизвикателство: как да се съхраняват, защитават, оптимизират и споделят тези тежки активи по начин, който наистина се разширява. Използване на 3D модели Спиннинг нагоре Даване Здравни екипи Всяка индустрия Това е къде Ние изграждаме платформа за управление на 3D цифрови активи (DAM), предназначена за екипи, които трябва да си сътрудничат с 3D в центъра на техния работен поток.На високо ниво, ние правим управлението на 3D модел толкова лесно, колкото и управлението на снимка или видео днес. , , и на различни платформи и устройства. Екшън 3D Контрол на версиите компресия Оптимизация Разпределение на активите Ние експериментираме с най-съвременни техники за 3D компресиране, които намаляват размера на файловете, без да се жертва лоялността. Ние се занимаваме с проблемите около ефективното разпространение на 3D съдържание, независимо дали е за AR слушалки, VR среда или мобилни приложения. И, може би най-важното, ние създаваме екосистема, където професионалистите и създателите могат да прекарват повече време, фокусирайки се върху това, което изграждат, и по-малко време, борещи се с неудобни файлови формати или бариери в производителността. Сътрудничество в реално време Това е вълнуващо време да бъдете в това пространство, защото самата 3D екосистема се развива бързо. Те залагат, както и ние, че в близко бъдеще 3D съдържанието няма да бъде ниша – то ще бъде навсякъде. През 2026 г. вярвам, че 3D активите ще бъдат толкова повсеместни, колкото 2D изображенията са днес. Независимо дали прелиствате онлайн магазин, присъствате на работна среща в AR или изучавате анатомия в VR, ще взаимодействате с 3D съдържанието безпроблемно. Мета Друг основен показател за приемането на 3D е нарастването на 3D моделите, генерирани от AI. , , и други правят възможно генерирането на използваеми активи за секунди от текстови напомняния или препратки към изображения.Това отваря вратата за напълно нови работни потоци, където всеки – не само 3D специалистите – може да допринесе за съдържанието.Но този тласък в създаването също усилва необходимостта от стабилно управление: изведнъж има повече активи, повече формати и повече тръбопроводи за поддръжка.Това е точно мястото, където мащабируемите DAM решения стават критични. Пилотът 3D Меси АИ За мен вълнението идва от знанието, че екипът ми поставя основите за това бъдеще. Технологията, която разработваме, е за премахване на триенето, така че 3D да може да достигне пълния си потенциал в различни индустрии. Прекарваме дните си съсредоточени върху въпроса, който оформя бъдещето на начина, по който работим, пазаруваме, проектираме и играем: как правим 3D съдържанието толкова лесно за управление, колкото всеки друг вид цифров носител? на , но само ако решим инфраструктурните предизвикателства, които идват с него.Това е мисията, която изпълняваме, и не бих могъл да бъда по-вълнуващ да бъда в дълбочината на нея. Възможностите в 3D са безкрайни