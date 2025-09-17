3Dデジタル資産管理の未来を構築

毎日起きて、3Dコンテンツの未来を支えるインフラストラクチャを構築するのに役立ちますが、世界がようやく私のチームと私が何年も信じてきたこと、つまり3Dが主流化していることを把握しているので、今は特に重要だと感じています。 3Dはもはやゲームだけではありません。 デザインをシミュレートし、生産を最適化するために、小売業者は インタラクティブな製品プレビューで、顧客が「購入する前に試してみる」ことができるようになります。 不動産観光ツアー 臓器を3Dでスキャンして再構築しているが、そのリストは続いている。 3Dを使用するための新しい方法を見つけることで、これら重い資産を実際にスケールする方法で、どのように保存、セキュリティ、最適化、共有するかという大きな共通の課題を作り出しています。 3Dモデルを使用 SPINING UP 与える 医療チーム あらゆる産業 それがどこ 3Dデジタルアセットマネジメント(DAM)プラットフォームを構築し、ワークフローの中心に3Dで協力する必要があるチームを対象にしています。高レベルでは、写真やビデオを管理するのと同じように3Dモデルを管理しやすくしています。 で、 で、 そして、 プラットフォームやデバイスで エコ3D バージョン制御 圧縮 最適化 資産の分配 「How」は「Why」と同様に面白いです。私たちは、ファイルサイズを縮小することなくファイルサイズを縮小する最先端の3D圧縮技術を実験しています。私たちは、ARヘッドセット、VR環境、またはモバイルアプリケーションのための3Dコンテンツを効率的に配布する問題に取り組んでいます。 そして、おそらく最も重要なことは、プロフェッショナルやクリエイターが自分たちが作っているものに焦点を当てる時間を増やし、混乱したファイル形式やパフォーマンスの障壁と戦う時間を減らすことができるエコシステムを作り出していることです。 リアルタイムで協力 3Dエコシステム自体が急速に進化しているので、この空間にいるのは魅力的な時間です。 彼らは、近い将来、3Dコンテンツがニッチではなく、あらゆる場所に存在するだろうと賭けている。2026年には、3D資産が現在の2D画像と同じように普及するだろうと私は信じています。オンラインストアをスローリングしたり、ARのワークミーティングに参加したり、VRの解剖学を勉強したり、あなたは3Dコンテンツとシームレスに相互作用するでしょう。 目標 3Dの採用のもう一つの主要な指標は、AIによって生成された3Dモデルの増加です。 で、 , and others are making it possible to generate usable assets in seconds from text prompts or reference images. That opens the door for entirely new workflows, where anyone — not only 3D specialists — can contribute content. But this surge in creation also amplifies the need for robust management: suddenly there are more assets, more formats, and more pipelines to support. それはまさにスケーラブルなDAMソリューションが重要になる場所です。 パイロット3D Meshy AI 私にとっての興奮は、私のチームがその未来の基盤を築いていることを知ることから来ています。私たちが開発しているテクノロジーは、3Dが業界全体でその可能性を最大限に発揮できるように摩擦を除去することです。私たちは3Dがデフォルトである世界の鉄道を構築しています。echo3Dで作成したコンテンツの圧縮、ディストリビューション、またはコラボレーションのすべての進歩は、その世界を現実にするためのもう一歩です。 THE だが、それに伴うインフラストラクチャの課題を解決するならば、それが私たちが取り組んでいる使命であり、その深さの中にいることがよりワクワクするはずがなかった。 3Dの可能性は無限