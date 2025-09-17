Construir el futuro de la gestión de activos digitales 3D

Cada día me despierto y ayudo a construir la infraestructura que impulsa el futuro del contenido 3D. Esa es una frase emocionante para escribir, pero se siente especialmente relevante ahora porque el mundo finalmente se está acercando a lo que mi equipo y yo hemos creído durante años: 3D se está volviendo popular. El 3D ya no es sólo para juegos. para simular diseños y optimizar la producción. los minoristas son Previsiones interactivas de productos para que los clientes puedan “intentarlo antes de comprar”. Tours inmersivos de propiedad. Están escaneando y reconstruyendo órganos en 3D. La lista continúa, y está creciendo. está encontrando nuevas maneras de usar el 3D, y eso crea un desafío compartido masivo: cómo almacenar, proteger, optimizar y compartir estos activos pesados de una manera que realmente escala. Uso de modelos 3D Spin up Dando Equipos de salud Todas las industrias Eso es donde Estamos construyendo una plataforma 3D Digital Asset Management (DAM) diseñada para equipos que necesitan colaborar con 3D en el centro de su flujo de trabajo. A un nivel alto, estamos haciendo que sea tan fácil gestionar un modelo 3D como gestionar una foto o un vídeo hoy en día. , de , de , y a través de plataformas y dispositivos. Echo3D Control de versiones Compresiones Optimización Distribución de activos El “cómo” es tan divertido como el “por qué”.Estamos experimentando con técnicas de compresión 3D de vanguardia que reducen los tamaños de archivos sin sacrificar la fidelidad.Estamos abordando problemas en torno a distribuir el contenido 3D de manera eficiente, ya sea para auriculares AR, entornos VR o aplicaciones móviles.Estamos diseñando herramientas que ayudan a los equipos a mantener sus modelos seguros mientras todavía son capaces de Y, tal vez lo más importante, estamos creando un ecosistema donde los profesionales y los creadores pueden pasar más tiempo centrándose en lo que están construyendo y menos tiempo luchando con formatos de archivos desordenados o barreras de rendimiento. Colaborar en tiempo real Es fascinante estar en este espacio porque el propio ecosistema 3D está evolucionando rápidamente. están derramando en gafas de realidad mixta. Están apostando, como nosotros, que en un futuro cercano el contenido 3D no será nicho - estará en todas partes. En 2026, creo que los activos 3D serán tan omnipresentes como las imágenes 2D son hoy en día. Ya sea que esté navegando a través de una tienda en línea, asistiendo a una reunión de trabajo en AR o estudiando anatomía en VR, estarás interactuando con el contenido 3D sin problemas. Meta Otro indicador importante para la adopción 3D es el aumento de los modelos 3D generados por IA. , de , y otros están haciendo posible generar activos usables en segundos a partir de mensajes de texto o imágenes de referencia. Esto abre la puerta a flujos de trabajo completamente nuevos, donde cualquiera, no solo los especialistas en 3D, pueden contribuir con contenido. Pero este aumento en la creación también amplifica la necesidad de una gestión robusta: de repente hay más activos, más formatos y más tuberías para soportar. Piloto 3D Meshy AI Para mí, la emoción viene de saber que mi equipo está poniendo las bases para ese futuro.La tecnología que estamos desarrollando es la eliminación de la fricción para que 3D pueda alcanzar su pleno potencial en todas las industrias.Pasamos nuestros días enfocados en la pregunta que está plasmando el futuro de cómo trabajamos, comercializamos, diseñamos y jugamos: ¿cómo hacemos que el contenido 3D sea tan fácil de administrar como cualquier otro tipo de medios digitales?Y no solo estamos ayudando a las industrias a utilizar mejor el 3D ahora, estamos construyendo las raíces para un mundo donde el 3D es el estándar. El , pero solo si resolvemos los desafíos de infraestructura que vienen con él. Esa es la misión en la que estamos, y no podría estar más entusiasmado de estar en el grosor de ella. Las posibilidades en 3D son infinitas.