ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ 3D ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບເກມ. ຜູ້ຜະລິດ Automakers ເພື່ອ simulate ການອອກແບບແລະ optimize ການຜະລິດ. Retailers ແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນ Interactive Previews ດັ່ງນັ້ນລູກຄ້າສາມາດ "ການທົດສອບກ່ອນທີ່ຈະຊື້." ການເດີນທາງອຸປະກອນ Immersive ພວກເຮົາແມ່ນ scanning ແລະ reconstructing ອົງປະກອບໃນ 3D. ຊື່ຂອງພວກເຮົາມີຂື້ນ, ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຂະຫຍາຍຕົວ. ການຊອກຫາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ 3D, ແລະມັນສ້າງຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ວິທີການເກັບຮັກສາ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການປັບປຸງ, ແລະການຮ່ວມມືຂອງອຸປະກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ໃນຄຸນນະພາບທີ່ແທ້ຈິງ. ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບ 3D ລະຫັດ QR ປະເພດ ລະຫັດ QR ອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດ ນີ້ແມ່ນທີ່ ພວກເຮົາມີໂຄງສ້າງໂຄງສ້າງ 3D Digital Asset Management (DAM) ທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບທີມງານທີ່ຕ້ອງການຮ່ວມມືກັບ 3D ໃນພື້ນຖານຂອງການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. ໃນລະດັບສູງ, ພວກເຮົາມີຄວາມງ່າຍທີ່ຈະຄວບຄຸມຮູບແບບ 3D ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄວບຄຸມຮູບພາບຫຼືວິດີໂອໃນມື້ນີ້. ຂໍຂອບໃຈ ຂໍຂອບໃຈ , ແລະ ໃນໄລຍະຮູບແບບແລະອຸປະກອນ. ລະຫັດ QR ການຄວບຄຸມ Version ລະຫັດ QR ອັດຕະໂນມັດ ການຈັດການ assets ພວກເຮົາມີການທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີການຫຸ້ມຫໍ່ 3D ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະຫນາດຂອງເອກະສານຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ພວກເຮົາມີການປິ່ນປົວບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງອຸປະກອນ 3D ປະສິດທິພາບຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ headsets AR, ສະພາບອຸປະກອນ VR ຫຼືອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື. ພວກເຮົາມີການອອກແບບອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດ ແລະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາມີການສ້າງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ອອກແບບສາມາດໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີການສ້າງແລະໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຮູບແບບເອກະສານທີ່ບໍ່ຄວນຄວນຄວນຄວນຄວນຄວນຄວນຄວນຄວນຄວນ. ການຮ່ວມມືໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ມັນເປັນເວລາທີ່ສວຍງາມທີ່ຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາ 3D ຂອງຕົນເອງແມ່ນການພັດທະນາຢ່າງໄວ້ວາງໃຈ. ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີໃນໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີໃນໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີໃນໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີໃນໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີໃນໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີໃນໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍ. ລະຫັດ QR ອັດຕະໂນມັດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆສໍາລັບການ adoption 3D ແມ່ນການພັດທະນາຂອງ 3D models generated by AI. ຂໍຂອບໃຈ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ. ຄູ່ມື 3D ປະເພດ: Meshy AI ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມສຸກທີ່ຜ່ານມາຈາກຄວາມຮູ້ວ່າທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນການສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາ. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົາມີການພັດທະນາແມ່ນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈເພື່ອ 3D ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຮົາໃຊ້ມື້ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ຖືກອອກແບບໃນປັດຈຸບັນຂອງວິທີການເຮັດວຽກ, ຊື້, ການອອກແບບ, ແລະເກມ: ວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ 3D content ເປັນຢ່າງງ່າຍດາຍທີ່ຈະຄວບຄຸມເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະເພດອື່ນໆຂອງອາຍແກັສ? ແລະພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸດສາຫະກໍານໍາໃຊ້ 3D ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ - ພວກເຮົາມີການກໍ່ສ້າງ railways ສໍາລັບໂລກທີ່ 3D ແມ່ນ ການ , ແຕ່ພຽງແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາມີການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ຈະເປັນໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ. ຄວາມອາດສາມາດໃນ 3D ແມ່ນ infinite