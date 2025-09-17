Construindo o futuro do gerenciamento de ativos digitais 3D

É uma frase emocionante para escrever, mas parece especialmente relevante agora porque o mundo está finalmente conseguindo o que minha equipe e eu acreditamos há anos: 3D está se tornando mainstream. 3D não é mais apenas para jogos para simular projetos e otimizar a produção. retalhistas são Previsões interativas de produtos para que os clientes possam “tentar antes de comprar”. Excursões imobiliárias imersivas. Estão escaneando e reconstruindo órgãos em 3D. A lista continua, e está crescendo. está a encontrar novas maneiras de usar o 3D, e isso cria um enorme desafio compartilhado: como armazenar, proteger, otimizar e compartilhar esses ativos pesados de uma forma que realmente escala. Usando modelos 3D Spinning em cima Dando Equipes de Saúde Cada indústria Isso é onde Estamos construindo uma plataforma de gerenciamento de ativos digitais 3D (DAM) projetada para equipes que precisam colaborar com 3D no centro de seu fluxo de trabalho.Em um nível alto, estamos tornando tão fácil gerenciar um modelo 3D quanto gerenciar uma foto ou um vídeo hoje. , em , em e em todas as plataformas e dispositivos. eco3d Controle de Versão Compressão Optimização Distribuição de ativos O “como” é tão divertido quanto o “porquê”.Estamos experimentando técnicas de compressão 3D de ponta que reduzem os tamanhos de arquivos sem sacrificar a fidelidade.Estamos abordando problemas em torno da distribuição de conteúdo 3D de forma eficiente, seja para fones de ouvido AR, ambientes VR ou aplicativos móveis.Estamos projetando ferramentas que ajudam as equipes a manter seus modelos seguros enquanto ainda são capazes de E, talvez o mais importante, estamos criando um ecossistema onde profissionais e criadores podem passar mais tempo concentrando-se no que estão construindo e menos tempo lutando com formatos de arquivos confusos ou barreiras de desempenho. Colabore em tempo real É fascinante estar neste espaço porque o próprio ecossistema 3D está evoluindo rapidamente. Eles estão apostando, como nós, que no futuro próximo o conteúdo 3D não será um nicho – ele estará em toda parte. Em 2026, acredito que os ativos 3D serão tão onipresentes quanto as imagens 2D hoje. Se você estiver navegando em uma loja online, assistindo a uma reunião de trabalho em AR ou estudando anatomia em VR, você estará interagindo com o conteúdo 3D sem problemas. Meta Outro indicador importante para a adoção 3D é o surgimento de modelos 3D gerados por IA. , em , e outros estão tornando possível gerar ativos usáveis em segundos a partir de prompts de texto ou imagens de referência. Isso abre a porta para fluxos de trabalho completamente novos, onde qualquer pessoa - não apenas especialistas em 3D - pode contribuir com conteúdo. Mas este aumento na criação também amplifica a necessidade de gerenciamento robusto: de repente há mais ativos, mais formatos e mais pipelines para suportar. Piloto 3D Meshy AI Para mim, a emoção vem de saber que minha equipe está colocando as bases para esse futuro. A tecnologia que estamos desenvolvendo é sobre remover a fricção para que o 3D possa alcançar seu potencial total em todas as indústrias. Passamos nossos dias focados na questão que está moldando o futuro de como trabalhamos, compramos, projetamos e jogamos: como fazemos o conteúdo 3D tão fácil de gerenciar quanto qualquer outro tipo de mídia digital? E não estamos apenas ajudando as indústrias a usar melhor o 3D agora – estamos construindo as trilhas para um mundo onde o 3D é o padrão. O Mas só se resolvermos os desafios de infraestrutura que vêm com isso.Esta é a missão em que estamos, e eu não poderia estar mais animado para estar no fundo dela. As possibilidades em 3D são infinitas