Budování budoucnosti 3D digitálního řízení aktiv

To je vzrušující věta psát, ale to se cítí obzvláště relevantní teď, protože svět se konečně chopí toho, co můj tým a já věřím po léta: 3D se dostává do mainstream. 3D už není jen pro hry. simulovat návrhy a optimalizovat výrobu. interaktivní náhledy produktů, takže zákazníci mohou „zkusit dříve, než si koupí“. Immersivní turné nemovitostí. Jsou skenovány a rekonstruovány orgány ve 3D. Seznam pokračuje a roste. Hledáme nové způsoby, jak používat 3D, a to vytváří jednu obrovskou společnou výzvu: jak ukládat, zabezpečit, optimalizovat a sdílet tato těžká aktiva způsobem, který skutečně měří. Používejte 3D modely Spinning nahoru dávat Zdravotnické týmy Každý průmysl To je místo, kde Vytváříme 3D platformu pro správu digitálních aktiv (DAM), která je určena pro týmy, které potřebují spolupracovat s 3D v centru svého pracovního postupu.Na vysoké úrovni usnadňujeme správu 3D modelu, stejně jako dnes spravujeme fotografii nebo video. , , , , , a přes platformy a zařízení. Echo3D Kontrola verzí kompresí optimalizace Rozdělení aktiv Experimentujeme s nejmodernějšími technikami 3D komprese, které snižují velikost souborů, aniž bychom obětovali věrnost. Řešíme problémy s distribucí 3D obsahu efektivně, ať už je to pro sluchátka AR, prostředí VR nebo mobilní aplikace. A možná nejdůležitější je, že vytváříme ekosystém, kde profesionálové a tvůrci mohou trávit více času se zaměřením na to, co budují, a méně času se potýkají s nepříjemnými formáty souborů nebo překážkami výkonu. Spolupráce v reálném čase Je fascinující být v tomto prostoru, protože 3D ekosystém se rychle vyvíjí. Sázíme, stejně jako my, že v blízké budoucnosti nebude 3D obsah nicotný – bude všude. V roce 2026 věřím, že 3D aktiva budou stejně všudypřítomná jako dnešní 2D obrazy. Ať už procházíte internetovým obchodem, navštěvujete pracovní schůzku v AR nebo studujete anatomii ve VR, budete s 3D obsahem bezproblémově komunikovat. Cílem Dalším důležitým ukazatelem pro 3D přijetí je vzestup 3D modelů generovaných AI. , , , a další umožňují vytvářet užitečné zdroje během několika vteřin z textových poptávek nebo referenčních obrázků.To otevírá dveře zcela novým pracovním postupům, kde může každý – nejen 3D specialisté – přispět obsahem.Ale tento nárůst tvorby také zesiluje potřebu robustního řízení: najednou je k podpoře více zdrojů, více formátů a více potrubí. Copilot 3D Meshy AI Pro mě je vzrušením vědět, že můj tým položí základy pro tuto budoucnost. Technologie, kterou vyvíjíme, je o odstranění tření, aby 3D mohlo dosáhnout svého plného potenciálu v různých odvětvích. Trávíme své dny soustředěnými na otázku, která utváří budoucnost toho, jak pracujeme, nakupujeme, navrhujeme a hrajeme: jak děláme 3D obsah tak snadno spravovatelný jako jakýkoliv jiný typ digitálních médií?A nejen pomáháme průmyslovým odvětvím lépe využívat 3D právě teď – budujeme kolejnice pro svět, kde je 3D výchozím prvkem. Každý průlom v kompresi, distribuci nebo spolupráci, kterou v echo3D uděláme, je dalším krokem k tomu, aby Tyto To je poslání, na kterém jsme, a nemohl bych být více nadšený, že jsem v tloušťce toho. Možnosti ve 3D jsou nekonečné