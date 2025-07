a16z wuxuu ku yidhi, Startup Qalabka waa mid ka mid ah wax soo saarka ee AI.

Quick Summary

Cluely, start-up oo ku dhigi karaa "ka dhigi doonaa oo dhan," waxaa lagu dhigi karaa $ 15 million ka a16z (Andreessen Horowitz).

Shirkadda waxay ka soo bandhigay wax soo saarka ah oo dhan, laakiin sidoo kale waxay ka soo bandhigay wax soo saarka viral.

Partner a16z Bryan Kim wuxuu ku yidhi, gudahoodka iyo wax soo saarka waa badan oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah.

Markaad ee Cluely waxaa laga yaqaan 'Controversial', laakiin waxaa loo isticmaali karaa - oo waa mid ka mid ah.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.

Shirkadda ayaa ka soo bandhigay in la soo bandhigay in la soo bandhigay video oo ka soo bandhigay in la soo bandhigay.Roy LeeSida loo isticmaali karaa, waxaa loo isticmaali karaa wax soo saarka.

Markaas oo ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah.

Hakuventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)Waxaad ka mid ah wax soo saarka ah:a brilliant, high-speed attention machineWaxaa laga yaabaa in ay ku yaalaa ee AI era.

Why a16z Invested Despite the Backlash

Sida loo yaqaan A16ZBryan KimSida loo yaqaan "Cluely's buzz" ee internetka, waxa uu ku yaqaan "Cluely's buzz" ee internetka, waxa uu ku yaqaan "Cluely's buzz" ee internetka, waxaa loo yaqaan "Cluely's buzz" iyo "Cluely's buzz" (Cluely's buzz) ee internetka, waxaa loo yaqaan "Cluely's buzz" ee internetka.

Sida loo yaqaan Kim:

“In AI, wax soo saarka ah oo dhan waa in la soo saarka. Waxaad u baahan tahay speed. Waxaad u baahan tahay momentum.”

Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.

If OpenAI ama muuqaalka ugu weyn oo loo soo saarka ugu horeeyo, loo yaqaan Startup ayaa ka mid ah ka mid ah.

Sida loo yaqaan "Kim" waxaa loo yaqaan "Kim" oo loo yaqaan "Kim" oo loo yaqaan "Kim" oo loo yaqaan "Kim".how fast you can moveSida loo isticmaali karaa, iyo in ay u isticmaali karaa.

Momentum Is the New Moat

In lagu soo xiriir blog iyo podcast ah, Kim ayaa soo dhawriyaan dhismaha cusub ee loo yaabaa:

“For consumer AI startups, momentum is the moat.”

Markaas ka mid ah in la soo bandhigay in la soo saarka wax soo saarka ah, ka mid ah in la soo saarka wax soo saarka ah waa in la soo saarka wax soo saarka.generating interest and speedKa dib markii 1

Sida loo yaabaa in la soo xiriir Roy Lee oo ka mid ah wax soo saarka macaamiisha ee Cluely - sidoo kale oo ka mid ka mid ah wax soo saarka ah - Kim wuxuu ku dhigi karaa in ay ku yaalaa sida loo yaabaa.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

Sida loo yaqaan 'Cluely' ayaa ka soo saarka ugu weyn oo aan la isticmaali karaa app-ka?

Lee’s answer: viral science.

Waxa uu ka soo xiriir sida TikTok iyo Instagram si ay u isticmaali karaa post.

“Algorithms love controversy”

Sida loo yaabaa in la heli karaa smart ama qiyaas, Lee wuxuu ku soo bandhigay content oo loo yaqaan 'debate' - in ay ka mid ah in ay u soo bandhigay.X (formerly Twitter)iyoLinkedIn.

Sida loo isticmaali karaa, waxaa loo isticmaali karaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.Talooyin About It.

No Real Product Yet — But Still Winning

Halkan waa mid ka mid ah mid ka mid ah:Cluely didn’t even have a real productSida loo yaabaa in ay la soo bandhigay in April.

Sida loo isticmaali karaa video?

Sidaas, video oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah.

"We are earlier than most YC startups - and we are getting more views than all of them."

Sida loo yaqaan "Kim" iyo a16z, waxaa laga yaqaan "AI Startups" oo loo baahan yahay.

The Product Is Coming — Soon

Sida loo yaqaan 'Cluely' waxaa loo yaqaan 'Building' ah?

Waxa uu ka mid ah wax soo saarka oo dhan, laakiinShuruudaha ugu horeysay oo ku yaalaa Friday, June 27Waayo, oo aad u dhigi karaa.

Sida loo soo saarka buzz, Cluely waa in aad u soo saarka in ay ka mid ah kharashka ugu badan oo ka mid ah.

Building While Falling

Bryan Kim wuxuu ku dhigi karaa sidaas:

"Saacadda waxaa laga yaabaa in ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah ka mid ah.

Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.

Cluely waxay ku yaalaa in ay ka mid ah xawaaraha, kharashka, iyo kharashka waxay ku dhigi doonaa - sidoo kale ka mid ka mid ah technology waxaa laga yaabaa oo dhan.

Key Takeaways

Cluely ayaa ka dhigi karaa $ 15 million from Andreessen Horowitz ka dib markii la soo bandhigay wax soo saarka ah.

Shirkadda waxaa loo isticmaali karo, marketing viral si ay u soo bandhigay in dhismaha AI dhismaha.

a16z wuxuu ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah wax soo saarka ah ee AI.

Raac Roy Lee, oo ku yaalaa Cluely, wuxuu ku yidhi, qiyaasta ah waxay ku yaalaa algorithms, oo waa in ay ku yaalaa.

Markaad ka soo bandhigiisa 27 June, waxa uu ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa.

Final Thoughts

Cluely waa in ay mid ka mid ah mid ka mid ah macluumaadka AI ah oo ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah.

Sida loo isticmaali karaa, Cluely waxaa loo isticmaali karaa sida loo isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si ay u isticmaali karaa si aad isticmaali karaa.