a16z ধারণা বিতর্কিত স্টার্টআপ স্পষ্টতই AI এর ভবিষ্যৎ

ক্লুয়েলি, স্টার্টআপ যা "সবকিছুতে প্রতারণা" প্রতিশ্রুতি দেয়, কেবলমাত্র a16z (Andreessen Horowitz) থেকে $ 15 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে।

The company hasn’t launched a real product yet but is already making headlines with viral content.



a16z এর অংশীদার ব্রায়ান কিম বলেছেন, গতি এবং মনোযোগ আজকের আইটি বিশ্বে পলিসি পণ্যগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লুয়েলির বিপণন বিতর্কিত হতে পারে, কিন্তু এটি কাজ করে - এবং এটাই বিষয়।

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely একটি সাহসী, নতুন এআই স্টার্টআপ. এটি লোকেদের সাহায্য করার দাবি করে যা সবকিছুতে - ডেটিং থেকে কথোপকথনগুলিতে - কার্টুন ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে।

কোম্পানিটি একটি ভিডিও চালু করে যেখানে তার প্রতিষ্ঠাতা,Roy Leeতারিখে ভুয়া জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন।

অনেকেই এই ধারণাটিকে অনৈতিক বলে অভিহিত করেছিলেন, অন্যরা তা গুরুতরভাবে গ্রহণ করেননি।

কিন্তুventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)ভিন্ন কিছু দেখেছি:a brilliant, high-speed attention machineএটা যুগের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।

Why a16z Invested Despite the Backlash

যখন A16Z এরBryan Kimক্লুয়েলির বিস্ফোরণ অনলাইনে দেখে, তিনি আগ্রহী ছিলেন. তিনি এখনও প্রতিষ্ঠাতাকে দেখেননি, কিন্তু তিনি কোম্পানির কিছু নিয়ে কথা বলতে পারতেন।

এখানে কিম যা বিশ্বাস করে:

“আইএতে, পণ্য একা আর যথেষ্ট নয়; আপনাকে গতি দরকার; আপনাকে গতি দরকার।

অতীতে, স্টার্টআপগুলি নিখুঁত পণ্য তৈরিতে মনোযোগ দিয়েছিল, কিন্তু এখন, দ্রুত গতিশীল আইটি বিশ্বে, সেই কৌশল কাজ করতে পারে না।

যদি OpenAI বা অন্য বড় খেলোয়াড় একই বৈশিষ্ট্য তৈরি করে তবে আপনার স্টার্টআপ অবিলম্বে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে।

তাই কিম তার চিন্তা-ভাবনা ঘুরে দাঁড়িয়েছে. এখন কি গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেন,how fast you can moveউভয়ই নির্মাণ এবং মনোযোগ আকর্ষণ।

Momentum Is the New Moat

সম্প্রতি একটি ব্লগ পোস্ট এবং পডকাস্ট প্রদর্শনে, কিম তার নতুন স্টার্টআপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন:

“ব্যবহারযোগ্য আইটি স্টার্টআপগুলির জন্য, গতিশীলতা গর্ত।

এর মানে হল, ধীরে ধীরে একটি নিখুঁত পণ্য নির্মাণ করার চেষ্টা করার পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠাতাদের মনোযোগ দিতে হবেgenerating interest and speedদিন ১ থেকে

যখন তিনি অবশেষে রয় লিের সাথে দেখা করেন এবং ক্লুয়েলির গ্রাহক বৃদ্ধি দেখেন - এমনকি একটি সম্পূর্ণ পণ্য ছাড়াও - কিম জানতেন যে এটি এমন প্রতিষ্ঠাতা ছিল যা তিনি চিন্তা করছিলেন।

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

সুতরাং কিভাবে Cluely একটি কার্যকর অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া এত বড় স্প্ল্যাশ তৈরি?

Lee’s answer: viral science.

তিনি কিভাবে টিকটক এবং ইনস্টাগ্রাম পোস্টগুলি প্রচার করেছিলেন তা গবেষণা করেছেন।

‘অ্যালগরিদম বিতর্কে ভালোবাসে’

বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী শব্দ শুনার চেষ্টা করার পরিবর্তে, লি বিষয়বস্তু পোস্ট করেন যা বিতর্ক উত্সাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - বিশেষ করেX (formerly Twitter)এবংLinkedIn.

এবং এটি কাজ করে. যখনই ক্লুয়েলি কিছু অপমানজনক বা মনোযোগ আকর্ষণ করে পোস্ট করে, ইন্টারনেট প্রতিক্রিয়া দেয়. কেউ এটি ভালবাসে. অন্যরা এটি ঘৃণা করে।বিষয়টি নিয়ে আলোচনা.

No Real Product Yet — But Still Winning

এখানে সবচেয়ে বন্য অংশ:Cluely didn’t even have a real productএপ্রিলে আবারও চালু করা হয়।

ডেটিং ভিডিও: বেশির ভাগই ডেটিং।

যাইহোক, সেই ভিডিও এবং তার সাহসী দাবিগুলি মানুষকে কথা বলে।

"আমরা বেশিরভাগ YC স্টার্টআপগুলির চেয়ে আগে আছি - এবং আমরা তাদের সবগুলির চেয়ে বেশি দর্শক পেয়েছি।

আর কিম এবং a16z এর জন্য, এটি ঠিক সেই ধরনের শক্তি যা আজকের আইটি স্টার্টআপগুলির প্রয়োজন।

The Product Is Coming — Soon

তাহলে সত্যিই কি গড়ে তোলা হচ্ছে?

তবে এখনো বিস্তারিত জানানো হয়নি, তবে...আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে শুক্রবার, ২৭ জুন- এবং প্রত্যাশা উচ্চ।

By building buzz first, Cluely hopes to launch into a much larger and already engaged audience.

Building While Falling

ব্রায়ান কিম এটিকে এভাবে সংক্ষেপ করেছিলেন:

“আপনার উড়োজাহাজ নির্মাণ করতে হবে, যখন আপনি পাহাড় থেকে পড়ে যাবেন।

কিন্তু আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল এআই স্পেসে, সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হতে পারে।

Cluely গতি, সাহসীতা, এবং মনোযোগ এটি সুবিধা দেবে - এমনকি প্রযুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী হওয়ার আগে।

Key Takeaways

ক্লুয়েলি একটি সম্পূর্ণ পণ্য চালু করার আগে Andreessen Horowitz থেকে $ 15 মিলিয়ন সংগ্রহ করে।

স্টার্টআপটি বিতর্কিত, ভাইরাল বিপণন ব্যবহার করে একটি জনপ্রিয় এআই স্পেসে দাঁড়ানোর জন্য।

a16z বিশ্বাস করে যে ইঞ্জিনমেন্ট এবং গতি এআই যুগে পলিসিত পণ্যগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লুয়েলির প্রতিষ্ঠাতা রয় লি বলেছেন, বিতর্ক অ্যালগরিদমকে উত্সাহিত করে - এবং এটি উদ্দেশ্যমূলক।

পণ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে জুন ২৭ তারিখে চালু হবে কি না তা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

Final Thoughts

Cluely সম্ভবত এই বছর আমরা দেখেছি সবচেয়ে অস্বাভাবিক এআই স্টার্টআপগুলির মধ্যে একটি।

যদি এটি কাজ করে, Cluely 2025 এবং তার পরে কিভাবে AI স্টার্টআপগুলি চালু করতে পারে তার জন্য একটি ব্লুগ্রেড হতে পারে. যদি এটি ব্যর্থ হয়, তবে এটি এখনও কতদূর সাহসী বিপণন আপনাকে নিয়ে যেতে পারে - এমনকি একটি শেষ পণ্য ছাড়াও।