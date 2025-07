a16z cree que una startup controvertida es el futuro de la IA

Quick Summary

Cluely, la startup que promete "traidor en todo", acaba de recaudar 15 millones de dólares de a16z (Andreessen Horowitz).

La compañía aún no ha lanzado un producto real, pero ya está haciendo títulos con contenido viral.

El socio de a16z Bryan Kim dice que la velocidad y la atención son más importantes que los productos pulidos en el mundo de la IA de hoy.

El marketing de Cluely puede ser controvertido, pero está funcionando - y ese es el punto.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely es una nueva y audaz startup de IA, que pretende ayudar a las personas a “tratar” en todo, desde las citas hasta las conversaciones, utilizando la inteligencia artificial.

Su mensaje es intencionalmente provocativo.La compañía llamó la atención al lanzar un vídeo donde su fundador,Roy Leeusó AI para falsear conocimiento en una fecha.

Muchas personas llamaron la idea antiética.Otros simplemente no la tomaron en serio.

peroventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)Veo algo diferente:a brilliant, high-speed attention machineFue construido para la era AI.

Why a16z Invested Despite the Backlash

Así es el A16ZBryan KimVio el buzz de Cluely en línea, se intrigó. Ni siquiera había conocido al fundador todavía, pero podía decir que la compañía estaba en algo.

Esto es lo que dice Kim:

“En la IA, el producto solo ya no es suficiente, necesitas velocidad, necesitas impulso”.

En el pasado, las startups se centraron en elaborar el producto perfecto, pero ahora, en el mundo de la IA que se mueve rápidamente, esa estrategia puede no funcionar.

Si OpenAI o otro gran jugador construye la misma característica, tu startup podría convertirse instantáneamente en irrelevante.

Así que Kim cambió su pensamiento.Lo que importa ahora, dice, eshow fast you can movetanto en la construcción como en la captura de la atención.

Momentum Is the New Moat

En un reciente post de blog y episodio de podcast, Kim explicó su nueva teoría de inicio:

“Para las startups de IA de consumo, el impulso es el foso”.

Esto significa que en lugar de tratar de construir lentamente un producto perfecto, los fundadores deben centrarse engenerating interest and speedDesde el día uno.

Cuando finalmente conoció a Roy Lee y vio el crecimiento de los clientes de Cluely, incluso sin un producto completo, Kim sabía que era el tipo de fundador que estaba pensando.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

Entonces, ¿cómo Cluely hizo un gran salto sin una aplicación que funcionaba?

Lee’s answer: viral science.

Estudió cómo TikTok e Instagram promocionan las publicaciones.

“Los algoritmos aman la controversia”.

En lugar de tratar de sonar inteligente o pulido, Lee publica contenido diseñado para desencadenar el debate, especialmente enX (formerly Twitter) and LinkedIn.

And it works. Every time Cluely posts something outrageous or attention-grabbing, the internet reacts. Some love it. Others hate it. But everyone Hablar sobre el.

No Real Product Yet — But Still Winning

Aquí la parte más salvaje:Cluely didn’t even have a real productcuando se lanzó por primera vez en abril.

El video de citas virales? en su mayoría escrito.

Sin embargo, ese vídeo y sus audaces afirmaciones hicieron que la gente hablara.

"Estamos antes que la mayoría de las startups de YC - y estamos recibiendo más opiniones que todas ellas".

Y para Kim y a16z, es exactamente el tipo de energía que necesitan las startups de IA de hoy.

The Product Is Coming — Soon

Entonces, ¿qué es Cluely realmente construyendo?

Lee no ha compartido aún los detalles completos.El lanzamiento oficial está previsto para el viernes 27 de junioY las expectativas son altas.

Al construir el buzz primero, Cluely espera lanzarse a un público mucho más grande y ya comprometido.

Building While Falling

Bryan Kim lo resumió así:

“Tienes que construir el avión mientras caes del acantilado”.

That sounds risky — and it is. But in today’s fast-changing AI space, taking bold steps might be the only way to survive.

Cluely está apostando que la velocidad, la audacia y la atención le darán la ventaja - incluso antes de que la tecnología esté completamente en su lugar.

Key Takeaways

Cluely recaudó 15 millones de dólares de Andreessen Horowitz antes de lanzar un producto completo.

La startup utiliza el controvertido marketing viral para destacarse en un espacio de IA aglomerado.

a16z cree que el impulso y la velocidad son más importantes que los productos pulidos en la era de la IA.

El fundador de Cluely, Roy Lee, dice que la controversia desencadena algoritmos, y eso es intencional.

El producto se lanza oficialmente el 27 de junio, pero aún no se sabe si cumple con el hype.

Final Thoughts

Cluely puede ser una de las startups de IA más no convencionales que hemos visto este año. está apostando mucho por la atención - y también es una de las mejores empresas de VC del mundo.

Si funciona, Cluely podría convertirse en un plan para cómo las startups de IA se lanzarán en 2025 y más allá.