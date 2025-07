a16z mendon se startup-i i diskutueshëm është e ardhmja e AI-së

Quick Summary

Cluely, startup që premton të “tradhtojë në gjithçka”, sapo ka mbledhur 15 milionë dollarë nga a16z (Andreessen Horowitz).

Kompania nuk ka nisur ende një produkt të vërtetë, por tashmë po bën tituj me përmbajtje virale.

partneri i a16z Bryan Kim thotë se shpejtësia dhe vëmendja janë më shumë se produktet e polizuara në botën e sotme të AI.

Marketingu i Cluely mund të jetë i diskutueshëm, por po punon - dhe ky është qëllimi.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely është një startup i guximshëm dhe i ri i inteligjencës artificiale, i cili pretendon të ndihmojë njerëzit të “tradhtojnë” në çdo gjë – nga takimet deri te bisedat – duke përdorur inteligjencën artificiale.

Mesazhet e saj janë qëllimisht provokuese. kompania kapi vëmendjen duke lëshuar një video ku themeluesi i saj,Roy LeePër të falsifikuar njohuritë në një datë.

Shumë njerëz e quajtën idenë jo etike.Të tjerët thjesht nuk e morën seriozisht.

Porventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)E pashë diçka ndryshe:a brilliant, high-speed attention machineKjo është ndërtuar për epokën e AI.

Why a16z Invested Despite the Backlash

Së shpejti A16ZBryan KimAi nuk e kishte takuar akoma themeluesin, por ai mund të thoshte se kompania ishte në diçka.

Ja çfarë thotë Kim:

“Në AI, vetëm produkti nuk është më i mjaftueshëm.Ju keni nevojë për shpejtësi.Ju keni nevojë për momentum.”

Në të kaluarën, startup-et u përqendruan në krijimin e produktit të përsosur, por tani, në botën e AI-së që lëviz me shpejtësi, kjo strategji mund të mos funksionojë.

Nëse OpenAI ose një lojtar tjetër i madh ndërton të njëjtën tipar, fillimi juaj mund të bëhet menjëherë i parëndësishëm.

Kim ktheu mendimin e tij.Ajo që ka rëndësi tani, thotë ai, ështëhow fast you can movenë ndërtim dhe në kapjen e vëmendjes.

Momentum Is the New Moat

Në një postim të fundit në blog dhe në një episod podcast, Kim shpjegoi teorinë e tij të re të nisjes:

“Për startup-et e inteligjencës artificiale të konsumatorëve, momentumi është shkëmbi.”

Kjo do të thotë se në vend që të përpiqen të ndërtojnë ngadalë një produkt të përsosur, themeluesit duhet të përqëndrohen nëgenerating interest and speedNga dita e parë.

Kur më në fund u takua me Roy Lee dhe pa rritjen e klientëve të Cluely - edhe pa një produkt të plotë - Kim e dinte se ky ishte lloji i themeluesit që ai kishte menduar.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

Pra, si Cluely bëri një splash kaq të madh pa një aplikacion që punonte?

Lee’s answer: viral science.

He studied how TikTok and Instagram promote posts. His takeaway?

Algoritmet e duan polemikën.

Në vend që të përpiqet të tingëllojë e zgjuar ose e shkëlqyer, Lee poston përmbajtje të dizajnuara për të shkaktuar debat, veçanërisht nëX (formerly Twitter)dheLinkedIn.

Çdo herë që Cluely poston diçka të neveritshme ose që tërheq vëmendjen, interneti reagon.Disa e duan atë.Të tjerët e urrejnë atë.Por të gjithëFlisni për të.

No Real Product Yet — But Still Winning

Ja pjesa më e egër:Cluely didn’t even have a real productkur u nis për herë të parë në prill.

Viral dating video? më së shumti të shkruar.

Megjithatë, kjo video dhe pretendimet e saj të guximshme i kanë bërë njerëzit të flasin.

“Ne jemi më herët se shumica e startup-eve YC – dhe ne po marrim më shumë shikime se të gjithë ata.”

Dhe për Kim dhe a16z, kjo është pikërisht lloji i energjisë që startup-et e sotme të AI-së kanë nevojë.

The Product Is Coming — Soon

Pra, çfarë është Cluely në të vërtetë ndërtimin?

ende nuk ka dhënë detaje të plota, porNisja zyrtare është caktuar për të premten, 27 qershor.Dhe pritjet janë të larta.

Duke ndërtuar buzz së pari, Cluely shpreson të nisë në një audiencë shumë më të madhe dhe tashmë të angazhuar.

Building While Falling

Bryan Kim e përmbledh kështu:

“Duhet të ndërtosh aeroplanin duke rënë nga shkëmbi.”

Por në hapësirën e sotme me ndryshim të shpejtë të AI, duke marrë hapa të guximshëm mund të jetë e vetmja mënyrë për të mbijetuar.

Cluely po bast se shpejtësia, guximi dhe vëmendja do t'i japin avantazh - edhe para se teknologjia të jetë plotësisht në vend.

Key Takeaways

Cluely mblodhi $ 15 milion nga Andreessen Horowitz para lansimit të një produkti të plotë.

Startup përdor marketingun e diskutueshëm, viral për të dalë jashtë në një hapësirë të mbushur me AI.

a16z beson se momentumi dhe shpejtësia kanë më shumë rëndësi se produktet e poleruara në epokën e AI.

Themeluesi i Cluely, Roy Lee, thotë se polemika shkakton algoritme – dhe kjo është e qëllimshme.

Produkti do të lëshohet zyrtarisht më 27 qershor, nëse ai jeton deri në hype ende nuk është parë.

Final Thoughts

Cluely mund të jetë një nga startup-et më të pazakontë të AI që kemi parë këtë vit.

Nëse funksionon, Cluely mund të bëhet një blueprint për mënyrën se si startups AI do të nisin në 2025 dhe më tej.