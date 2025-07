a16z creu que una start-up controvertida és clarament el futur de la IA

Quick Summary

Cluely, la start-up que promet "tractar de tot", acaba de recaptar 15 milions de dòlars d'a16z (Andreessen Horowitz).

L'empresa encara no ha llançat un producte real, però ja està fent titulars amb contingut viral.

El soci a16z Bryan Kim diu que la velocitat i l'atenció són més importants que els productes polits en el món d'AI d'avui.

El màrqueting de Cluely pot ser controvertit, però funciona - i aquest és el punt.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely és una nova i atrevida startup d'IA que pretén ajudar a les persones a "enganxar" en tot, des de les cites fins a les converses, utilitzant la intel·ligència artificial.

El seu missatge és intencionadament provocatiu.La companyia va cridar l'atenció llançant un vídeo on el seu fundador,Roy Lee, utilitzat AI per falsificar el coneixement en una data.

Molta gent va dir que la idea era antiètica; altres simplement no la van prendre seriosament.

peròventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)Veiem una cosa diferent:a brilliant, high-speed attention machineEstà construït per a l’era de l’AI.

Why a16z Invested Despite the Backlash

A partir de l'A16ZBryan KimVa veure el buzz de Cluely en línia, estava intrigat.No havia conegut encara el fundador, però podia dir que l'empresa estava en alguna cosa.

Això és el que diu Kim:

“En la IA, només el producte ja no és suficient, necessites velocitat, necessites momentum”.

En el passat, les startups es van centrar en la creació del producte perfecte, però ara, en el món de la IA en moviment ràpid, aquesta estratègia pot no funcionar.

Si OpenAI o un altre gran jugador construeix la mateixa característica, la seva startup podria immediatament esdevenir irrellevant.

Així que Kim va girar el seu pensament.El que importa ara, diu, éshow fast you can movetant en la construcció com en la captura d’atenció.

Momentum Is the New Moat

En un recent post de bloc i episodi de podcast, Kim va explicar la seva nova teoria d'arrencada:

“Per a les startups de IA de consum, l’impuls és el fosc”.

Això vol dir que en comptes d'intentar construir lentament un producte sense defectes, els fundadors han de centrar-se engenerating interest and speedDes del dia 1.

Quan finalment va conèixer Roy Lee i va veure el creixement dels clients de Cluely - fins i tot sense un producte complet - Kim sabia que aquest era el tipus de fundador que estava pensant.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

Així doncs, com va fer Cluely un esclat tan gran sense una aplicació de treball?

Lee’s answer: viral science.

Va estudiar com TikTok i Instagram promocionen els posts.

Els algoritmes estimen la controvèrsia.

En lloc de tractar de sonar intel·ligent o polit, Lee publica contingut dissenyat per desencadenar el debat - especialment enX (formerly Twitter)iLinkedIn.

I funciona. Cada vegada que Cluely publica alguna cosa escandalosa o captivadora, Internet reacciona. Alguns l'estimen. Altres l'odien.Parlar sobre això.

No Real Product Yet — But Still Winning

Aquí teniu la part més salvatge:Cluely didn’t even have a real productQuan es va llançar per primera vegada a l'abril.

El vídeo de cites virals? majoritàriament escrit.

No obstant això, aquest vídeo i les seves audaces afirmacions van fer que la gent parlés.

"Estem abans que la majoria de les startups de YC - i estem obtenint més visites que totes elles".

I per a Kim i a16z, és exactament el tipus d'energia que necessiten les empreses d'intel·ligència artificial d'avui.

The Product Is Coming — Soon

Què és el que Cluely construeix realment?

Encara no s'han donat tots els detalls, però elEl llançament oficial està previst per al divendres 27 de junyI les expectatives són altes.

En construir el buzz primer, Cluely espera llançar-se a un públic molt més gran i ja compromès.

Building While Falling

Bryan Kim ho resumeix així:

“Has de construir l’avió mentre caues del penya-segat”.

Però en l'espai d'AI que canvia ràpidament d'avui, prendre passos audaces podria ser l'única manera de sobreviure.

Cluely està apostant que la velocitat, l'audàcia i l'atenció li donaran l'avantatge - fins i tot abans que la tecnologia estigui plenament en el seu lloc.

Key Takeaways

Cluely va recaptar 15 milions de dòlars de Andreessen Horowitz abans de llançar un producte complet.

La startup utilitza el màrqueting controvertit i viral per destacar-se en un espai de IA ple de gent.

a16z creu que l'impuls i la velocitat són més importants que els productes polits en l'era de la IA.

El fundador de Cluely, Roy Lee, diu que la controvèrsia desencadena algorismes, i això és intencional.

El producte es llança oficialment el 27 de juny, encara no s'ha vist si es manté al dia.

Final Thoughts

Cluely podria ser una de les startups d'IA més no convencionals que hem vist aquest any. Està apostant molt per l'atenció - i també és una de les principals empreses de VC del món.

Si funciona, Cluely podria convertir-se en un plafó per a com les startups d'IA llancen el 2025 i més enllà.