a16z Berpikir Startup Kontroversial Adalah Masa Depan AI

Quick Summary

Cluely, startup yang menjanjikan untuk "menipu pada segala-galanya", baru sahaja mengumpulkan $ 15 juta daripada a16z (Andreessen Horowitz).

Syarikat ini belum melancarkan produk sebenar tetapi sudah membuat tajuk dengan kandungan viral.

Rakan a16z Bryan Kim berkata kelajuan dan perhatian lebih penting daripada produk yang dipoles dalam dunia AI hari ini.

Pemasaran Cluely mungkin kontroversial, tetapi ia berfungsi - dan itulah maksudnya.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely ialah startup AI yang berani dan baru. ia mengklaim untuk membantu orang "menipu" pada segala-galanya - dari kencan hingga perbualan - menggunakan kecerdasan buatan.

Its messaging is intentionally provocative. The company grabbed attention by launching a video where its founder, Roy LeeMenggunakan maklumat palsu pada tarikh tertentu.

Ramai orang menyebut idea itu tidak beretika. yang lain hanya tidak mengambilnya serius.

tetapiventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)Saya lihat sesuatu yang berbeza:a brilliant, high-speed attention machineIa telah dibina untuk era AI.

Why a16z Invested Despite the Backlash

Selepas A16ZBryan KimMelihat buzz Cluely dalam talian, beliau tertarik.Dia bahkan belum bertemu dengan pengasas, tetapi dia boleh memberitahu syarikat itu pada sesuatu.

Here’s what Kim believes:

“Dalam AI, produk sahaja tidak lagi mencukupi. anda memerlukan kelajuan. anda memerlukan momentum.”

Pada masa lalu, startups memberi tumpuan kepada mewujudkan produk yang sempurna, tetapi kini, dalam dunia AI yang bergerak pesat, strategi itu mungkin tidak berfungsi.

Jika OpenAI atau pemain besar lain membina ciri yang sama, startup anda boleh segera menjadi tidak relevan.

Jadi Kim membalikkan pemikiran beliau. apa yang penting sekarang, katanya, ialahhow fast you can movedalam pembinaan dan menarik perhatian.

Momentum Is the New Moat

Dalam satu post blog dan episod podcast baru-baru ini, Kim menerangkan teori startup barunya:

"Untuk startup AI pengguna, momentum adalah lajur."

Ini bermakna, bukannya cuba membina produk yang sempurna secara perlahan-lahan, pengasas perlu memberi tumpuan kepadagenerating interest and speeddaripada hari satu.

Apabila beliau akhirnya bertemu Roy Lee dan melihat pertumbuhan pelanggan Cluely - walaupun tanpa produk penuh - Kim tahu ini adalah jenis pengasas yang dia fikirkan.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

Jadi bagaimana Cluely membuat splash yang begitu besar tanpa aplikasi yang berfungsi?

Lee’s answer: viral science.

Beliau mempelajari bagaimana TikTok dan Instagram mempromosikan posting.

“Algorithms suka kontroversi.”

Alih-alih cuba untuk terdengar pintar atau dipoles, Lee memposting kandungan yang direka untuk memicu perdebatan - terutamanya padaX (formerly Twitter)danLinkedIn.

Dan ia berfungsi. Setiap kali Cluely memposting sesuatu yang memalukan atau menarik perhatian, internet bertindak balas. Sesetengah mencintai. yang lain benci. tetapi semua orangBercakap mengenai.

No Real Product Yet — But Still Winning

Berikut ialah bahagian yang paling pelik:Cluely didn’t even have a real productKetika pertama kali dilancarkan pada bulan April.

Video kencan viral? terutamanya scripted.

Walau bagaimanapun, video itu dan klaimnya yang berani membuat orang bercakap.

"Kami lebih awal daripada kebanyakan start-up YC - dan kami mendapat lebih banyak pandangan daripada mereka semua."

Dan bagi Kim dan a16z, ia betul-betul jenis tenaga startup AI hari ini perlukan.

The Product Is Coming — Soon

Jadi apa Cluely sebenarnya membina?

Maklumat lanjut belum dikongsikan, tetapiofficial launch is set for Friday, June 27dan harapan yang tinggi.

Dengan membina buzz pertama, Cluely berharap untuk melancarkan kepada penonton yang lebih besar dan sudah terlibat.

Building While Falling

Bryan Kim merangkumnya seperti ini:

“Anda mesti membina pesawat sambil jatuh dari tebing.”

Tetapi dalam ruang AI yang berubah dengan pesat hari ini, mengambil langkah berani mungkin satu-satunya cara untuk bertahan hidup.

Cluely bertaruh bahawa kelajuan, keberanian, dan perhatian akan memberi ia kelebihan - walaupun sebelum teknologi sepenuhnya di tempat.

Key Takeaways

Cluely mengumpulkan $ 15 juta daripada Andreessen Horowitz sebelum melancarkan produk penuh.

Startup menggunakan pemasaran yang kontroversial dan viral untuk menonjol dalam ruang AI yang ramai.

a16z percaya bahawa momentum dan kelajuan lebih penting daripada produk yang dipoles dalam era AI.

Pengasas Cluely, Roy Lee, berkata kontroversi memicu algoritma - dan itu sengaja.

The product launches officially on June 27. Whether it lives up to the hype is yet to be seen.



Final Thoughts

Cluely mungkin salah satu startup AI yang paling tidak konvensional yang telah kita lihat tahun ini.Ia bertaruh besar pada perhatian - dan juga merupakan salah satu syarikat VC terkemuka di dunia.

Jika ia berfungsi, Cluely boleh menjadi blueprint untuk bagaimana startup AI dilancarkan pada tahun 2025 dan seterusnya.Jika ia gagal, ia masih akan menjadi pelajaran tentang sejauh mana pemasaran berani boleh membawa anda - walaupun tanpa produk selesai.