a16z បាននិយាយថាការចាប់ផ្តើមប្រហែលជាជាគោលបំណងរបស់ AI

Quick Summary

Cluely, ការចាប់ផ្តើមដែលមានគោលបំណងដើម្បី "កាត់បន្ថយអ្វីគ្រប់យ៉ាង" បានបង្កើន $ 15 លានពី a16z (Andreessen Horowitz) ។

The company hasn’t launched a real product yet but is already making headlines with viral content.



លោក Bryan Kim របស់ a16z បាននិយាយថាល្បឿននិងអារម្មណ៍គឺច្រើនជាងផលិតផលដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងពិភពលោក AI ថ្ងៃនេះ។

ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Cluely អាចមានការជួញដូរទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើការ - ហើយវាជាគោលបំណង។

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely គឺជាការចាប់ផ្តើម AI ថ្មីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាអាចជួយមនុស្ស "បាត់បង់" នៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាង - ពីការទាក់ទងទៅនឹងការជួបប្រទះ - ដោយប្រើអ៊ីនធឺណិត។

ក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលអារម្មណ៍ដោយបង្កើតវីដេអូដែលមានន័យថាអ្នកបង្កើតរបស់ខ្លួន,Roy Leeវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលវេលា។

មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាគំនិតនេះគឺមិនមែនជាអាសអាភាស។ អ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែមិនទទួលបានវាយ៉ាងខ្លាំង។

ប៉ុន្តែventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)សូមមើលអ្វីផ្សេងទៀត:a brilliant, high-speed attention machineវាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អាយុ AI ។

Why a16z Invested Despite the Backlash

នៅពេលដែល A16Z បានBryan Kimហ្វេសប៊ុកអ៊ីនធឺណិតបានមើលឃើញថ្មរបស់ Cluely នៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនមែនបានរកឃើញអ្នកបង្កើតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះមានអ្វីមួយ។

នេះជាអ្វីដែលលោក Kim បាននិយាយថា:

“នៅលើ AI, ផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ទេ។ អ្នកត្រូវការល្បឿន។ អ្នកត្រូវការថាមពល។”

នៅពេលមុនក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមបានផ្តោតលើការរចនាផលិតផលល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅលើពិភពលោក AI ដែលមានល្បឿនលឿនវាអាចមិនធ្វើបាន។

ប្រសិនបើ OpenAI ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំមួយផ្សេងទៀតបានបង្កើតលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នានេះអ្នកចាប់ផ្តើមរបស់អ្នកអាចក្លាយជាការមិនប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ដូច្នេះលោក Kim បានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់គាត់។ អ្វីដែលមានតម្លៃឥឡូវនេះវាបាននិយាយថាគឺhow fast you can moveក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធនិងក្នុងការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍

Momentum Is the New Moat

ក្នុងសៀវភៅសៀវភៅនិងសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅ

“សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអតិថិជន AI, momentum is the fox ។”

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនគិតថានៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលដែលមិនគិតថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកបង្កើតគិតថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកបង្កើតគិតថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះgenerating interest and speedចាប់តាំងពីថ្ងៃមួយ

នៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញ Roy Lee និងមើលឃើញអតិថិជនរបស់ Cluely បានកើនឡើង - ទោះបីជាមិនមានផលិតផលពេញលេញ - លោក Kim បានដឹងថាវាគឺជាប្រភេទនៃអ្នកបង្កើតដែលគាត់បានគិត។

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

ដូច្នេះធ្វើដូចម្តេច Cluely បានធ្វើការធំទូលំទូលាយដូច្នេះដោយគ្មានកម្មវិធីដែលធ្វើការ?

Lee’s answer: viral science.

លោកបានសិក្សាអំពីរបៀបដែល TikTok និង Instagram អនុញ្ញាតឱ្យការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការបោះពុម្ព។ ជម្រើសរបស់គាត់?

“អាឡុកតុល្យភាពស្រឡាញ់ការពន្យល់”

ដូច្នេះនៅពេលដែលលោក Lee បានសរសេរសេចក្តីអធិប្បាយនិងការសរសេរសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោក Lee បានសរសេរសេចក្តីអធិប្បាយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។X (formerly Twitter)និងLinkedIn.

និងវាបានធ្វើការ។ នៅពេលដែល Cluely បានប្រកាសអ្វីមួយដែលមានភាពខុសគ្នានៃការឆ្លងកាត់ឬការចាប់អារម្មណ៍, អ៊ិនធឺណិតបានប្រាប់។ មនុស្សមួយគត់ចង់វា។ មនុស្សមួយគត់ចង់វា។ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់។ការនិយាយអំពី.

No Real Product Yet — But Still Winning

នេះគឺជាផ្នែកធម្មតាបំផុត:Cluely didn’t even have a real productនៅពេលដែលវាបានចាប់ផ្តើមជាលើកដំបូងនៅខែមេសា។

ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូនេះនិងការគោលបំណងរបស់វាបានធ្វើឱ្យមនុស្សបាននិយាយ។ ហើយដូចជាលោក Lee បាននិយាយថា:

“យើងមានមុនជាងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើម YC ច្រើនទៀត - ហើយយើងទទួលបានអារម្មណ៍ច្រើនជាងពួកគេទាំងអស់។”

និងសម្រាប់ Kim និង a16z, វាគឺជាប្រភេទនៃអំណាចដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើម AI ថ្ងៃនេះត្រូវការ។

The Product Is Coming — Soon

ដូច្នេះអ្វីដែល Cluely គឺជាការរចនាឡើងពិតប្រាកដ?

លោក Lee មិនបានផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសពេញលេញទេប៉ុន្តែការចាប់ផ្តើមផ្លូវការត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ 27 ខែមិថុនានិងការអរគុណខ្ពស់។

By building buzz first, Cluely hopes to launch into a much larger and already engaged audience ។

Building While Falling

លោក Bryan Kim បានកំណត់វាដូច្នេះ:

«អ្នកត្រូវធ្វើការសាងសង់យន្តហោះនៅពេលដែលអ្នកកើនឡើងពីកញ្ចក់។»

ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិស្ថានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ថ្ងៃនេះ, ការដោះស្រាយដំណោះស្រាយអរគុណអាចជាវិធីតែមួយដើម្បីជឿទុកចិត្តបាន។

Cluely បានបង្ហាញថាល្បឿនលឿនអារម្មណ៍និងអារម្មណ៍នឹងផ្តល់ឱ្យវានូវអត្ថប្រយោជន៍ - លើសពីមុនពេលដែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញ។

Key Takeaways

Cluely បានបង្កើន $ 15 លានពី Andreessen Horowitz មុនពេលចាប់ផ្តើមផលិតផលពេញលេញ។

ការចាប់ផ្តើមនេះប្រើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ផ្អែកដើម្បីបង្ហាញពីនៅក្នុងបរិស្ថាន AI ដែលមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

a16z បាននិយាយថាល្បឿនលឿននិងល្បឿនគឺជាការសំខាន់ជាងផលិតផលដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងអំឡុងពេលរបស់ AI ។

អ្នកបង្កើតរបស់ Cluely, លោក Roy Lee, បាននិយាយថាការជួញដូរកាត់បន្ថយអេឡិចត្រូនិ - ហើយវាជាការគិតថ្លៃ។

ផលិតផលនេះបានចាប់ផ្តើមផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនា។ ប្រសិនបើវាបានជឿទុកចិត្តទៅនឹងការ hype មិនអាចមើលឃើញទេ។

Final Thoughts

Cluely អាចជាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើម AI ដែលមិនមែនជាធម្មតាបំផុតដែលយើងបានឃើញក្នុងឆ្នាំនេះ។ វាគឺជាការលំបាកធំទូលំទូលាយលើការពិនិត្យឡើងវិញ - និងដូច្នេះវាគឺជាក្រុមហ៊ុន VC ដ៏ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ប្រសិនបើវាបានធ្វើបាន, Cluely អាចក្លាយជាគំរូសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុន AI នៅឆ្នាំ 2025 និងបន្ទាប់ពីនេះ។ ប្រសិនបើវាមានការកាត់បន្ថយវាក៏នឹងជាបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលអាចនាំអ្នកទៅជាកន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើបាន - حتیដោយមិនមានផលិតផលដែលបានបញ្ចប់។