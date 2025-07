د مدرن ډیجیټل فضاونه د پردې څخه ډیر دي - دوی د سوداګرۍ انجن دي

د پوهنتون لابراتوارونو څخه د eSports ته، د ګمرک لالچونو ته، د بیلابیلو تجربو په لټه کې، د سوداګرانو ته چې د انټرنیټیټ کیوکس نصب کوي - د ډیجیټل فضاونو مدیریت اوس مهال ډیر پیچلي دی. دا په دې توګه، د edtech بازار په اوږدو کې پراختیا کوي، سره د نړیوالې زده کړې سافټویر پروژې ته ورسیږي.د 404په 2025 کال کې.





موږ سره دSergiy Purish, CEO of Enestech، چې د دې پرمختګ د څېړنې څېړنې، د مخکښ سر دردونه کاروونکي اوس هم روښانه دي، او څنګه د یوځایې لارښوونې د شرکتونو سره مرسته کوي چې مخکښ وي.

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

دا په پرتله د پنج یا د ده کلونو مخکې په پرتله تقریبا مختلف نړۍ دی. ښوونځي نه یوازې د "د کمپيوټر لابراتوارونو" کار کوي. دوی د eSports، STEM انډولونو، هیدرولیک زده کړې کې کټګورۍ کوي - کوم چې ټول د پی سیونو او موادو په اړتیاوو کې چمتو کولو پورې اړه لري. دا د انتظارونو لوی بدلون ده.

د ګمرک لولهونو لپاره، دا د ماشینونو وړاندیز څخه ډیر دی. مالکان ته اړتیا لري چې د سوداګرۍ په عمده توګه څارنه وکړي: د لګښتونو د څارنې، د کارکوونکو انحصار، صاف راپور ورکولو. دوی Transparency د ګټورتیا ساتنې په توګه وګورئ.

د خرڅلاو په اړه هم دلچسپي ده. د پلورنې لپاره د انټرنیټ پردې او ځان خدماتو سیسټمونو پرانیستل کیږي. مګر دوی د دې سیسټمونو خوندیتوب او تل پرانیستې لپاره د فشار لاندې دي، یا د مشتریانو د اعتماد ته زیان ورکوي.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

دا د کنترول او مخکښیت ته وده ورکوي.

د ښوونځي په اغیزمن ډول موږ ته وايي چې دوی د زده کړې جدولونو سره د کمپیوټر وړتیا سره سمون کولو لپاره سخت وخت لري. دوی غواړم چې زده کونکي یوازې د تصدیق شوي د زده کړې سافټویر وګورئ. شاید په 10 AM کې د ډیزاین اپلیکیشن، په دوامداره کې د فیزیک سیمیټر. او دوی ته اړتیا لري چې یوازې د انټرنیټ کالونو پرته کار وکړي.

په لوبې لولهونو کې، دا د پیسو د جریان او د کارکوونکو حسابولو په اړه دی. د دستاوي د پیسو د پروسس په اوږدو کې دی او د غلطو لپاره حساس دی، او د ورځ په پای کې د پیسو د توازن دی چې ډیری مالکان نوم (او پیسې) کولی شي.

د پلورونکي وړیا کارول دي، مګر که دوی په خطرناک سایټونو کې وده ورکړي یا سیسټم ته ورسیږي، دا د پلورنې تجربې ته وده ورکوي. برسېره پر دې، تاسو باید د ټیکنالوژۍ ټیم په هر ځای کې سفر نلري په ډیرو سوداګریزونو کې محتوا تازه کړئ.

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

په بشپړه توګه. دا تل د تکنالوژۍ او خلکو ترکیب دی.

ستاسو د عادي ځای مدیر یا استاد د سیستم انجنیر نه دی. دوی اړتيا لري د انټرنېټونو چې حساس دي، سیاستونه چې په اتوماتيک ډول ترسره کیږي، او تکنالوژي چې دوی سره مرسته کوي. نه په بل ډول.

د سمارټ پلیټ فارم معنی لري چې کارکوونکي کولی شي په حقیقت کې څه مهم وي: د زده کونکو د زده کړې، د لوبغاړي خدمت، د مشتریانو سره مرسته وکړي. دا د عملیاتو کچه زیاتوي، نو ستاسو د ټیم د هر چټک یا روښانه تازه کولو په لټه کې نلري.

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

کله چې هر څه د يو سیستم له لارې جریان کوي، د حلونو لکهسټینټد پلیټ فارم د وسایلو کنترول، د موادو مدیریت، او د پیسو د یو آسانه چلولو اکوسیسټم رامینځته کړي. دا معنی لري چې تاسو کولی شئ د دستاوي ټچ پټونو ډیری رامینځته کړئ. دا مهمه ده که دا د کمپيوټرونو ریکارډونه، د سافټ اپ ڈیټونو د فشار کولو، د پیسو مدیریت، یا د کاروونکي لاس رسی تنظیم کوي.

دا معنی لري لږ غلطیونه، د خونديتوب د سختولو، د درآمدو لارښوونې ښکلي، او د کارکوونکو د چټک یا نږدې موادو تازه کولو په څیر ډیر کم احتمال. دا همدارنګه د مالکان د خپل ټولې فعالیتونو له هر ځای څخه په ژوند کې څارنه کوي، کوم چې ډیری آرامۍ ده.

برسېره پر دې، کله چې تاسو غواړئ کچه ورکړئ، که څه هم دا یو نوی کالج لیب جوړوي، یو بل ګیم پلیټ پیل کوي، د پلټنې لپاره د پلټنې ټکي زیات کړي، تاسو ته هر وخت د څرخ د نوي تخنیکولو ته اړتیا نلري.

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

زه یادم چې یو پوهنتون چې د یو لوی څو ښوونځي eSports نندارتون لپاره تیریږي. مخکې، دوی د هر لابراتوار لپاره manually تیریږي، او دا ورځو لګوي. د یوځای سیسټم سره، دوی دا د ځینې ساعتونو ته کم کړي، ټول د ریموټ څخه.

په وارسو کې یو لوبې ځای موږ ته وايي چې څومره د پیسو توازن کول او چیک کول چې اډیمینونه 100٪ صادق دي. اوس، دا اتومات دی، دوی د ورځني درآمدو snapshots لري، او د مالک ډیر ښه خوابونه لري.

او په ډیرو ښارونو کې د سپتمبر محصول ډیمو چلولو د خرڅلاو ګروپ دی چې دوی کولی شو د شپې په اوږدو کې د ټولو ډیزاینونو تازه کړي - نه د نښلیدو وختونه، نه د کارکوونکو سره د USB پټونو په څیر پرواز کوي.

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

په حقیقت کې ستاسو د درد ټکي کارولو سره پیل کړئ. آیا دا د وخت کولو لپاره دی؟ د موادو کاوه؟ د درآمد کمولو لپاره؟ بیا د همکارانو په لټه کې ونیسئ چې یوازې تاسو ته د ډیزاین بورډ پلورل نه وي، مګر په حقیقت کې ستاسو د ټیم په لټه کې وي او کله چې پوښتنې ونیسئ.

همدارنګه، د ودې لپاره پلان کړئ. که څه هم د eSports رقصونو سره هیدرولیک کلاسونه، د ګمرک سلاګونه په نوي ښارونو کې پراختیا کیږي، یا د پلورونکي د سمارټ ډیمو سيمو اضافه کوي، ستاسو د تکنالوژۍ بنسټ به تاسو سره د ګمرکولو سره مرسته وکړي. دا په پایله کې ساتنه کوي او مشتریانو یا زده کونکو ته رجوع کوي.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET