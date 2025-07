Moderne digitale Räume sind mehr als Bildschirme - sie sind Geschäftsmotoren

Von Universitätslabors bis hin zu eSports, Gaming-Lounges, die nahtlose Erfahrungen verfolgen, bis hin zu Einzelhändlern, die interaktive Kioske installieren – das Management digitaler Räume ist heute komplexer denn je.für 404Milliarden bis 2025.





Wir setzten uns mitSergiy Purish, CEO of EnestechUm zu erforschen, was diese Evolution treibt, die versteckten Kopfschmerzen, denen die Besitzer immer noch konfrontiert sind, und wie einheitliche Ansätze Unternehmen helfen, vorwärts zu bleiben.

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

Es ist fast eine andere Welt als vor fünf oder zehn Jahren.Schulen betreiben nicht mehr nur „Computerlabs“. Sie schichten sich in eSports, STEM-Initiativen, Hybrid-Lernen ein – alles hängt davon ab, dass PCs und Inhalte genau dann bereit sind, wenn sie benötigt werden.

Für Gaming-Lounges ist es mehr geworden, als nur Maschinen anzubieten. Eigentümer wollen ernsthafte Geschäftsüberwachung: Luftdichte Einnahmenverfolgung, Integrität des Personals, klare Berichterstattung.

Einzelhandel ist auch interessant. Geschäfte setzen auf interaktive Bildschirme und Selbstbedienungseinstellungen, um den Umsatz zu steigern. aber sie sind unter Druck, diese Systeme sicher und immer aktiv zu halten, oder riskieren, das Vertrauen der Kunden zu schädigen.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

Es kocht auf die Kontrolle und Vorhersehbarkeit.

Schulen sagen uns oft, dass sie eine harte Zeit haben, PC-Verfügbarkeit mit Unterrichtsplänen zu synchronisieren. Sie wollen, dass die Schüler nur genehmigte Bildungssoftware sehen. Vielleicht eine Design-App um 10 Uhr, ein Physik-Simulator um Mittag.

In Gaming-Lounges geht es um den Cashflow und die Rechenschaftspflicht von Mitarbeitern.Die manuelle Zahlungsabwicklung ist langsam und anfällig für Fehler, und das Versöhnen von Bargeld am Ende des Tages ist, wo viele Eigentümer Schlaf (und Geld) verlieren.

Sie haben Demo-Geräte, die Besucher frei verwenden, aber wenn sie in riskante Websites wandern oder das System stürzen, tankt es das Einkaufserlebnis.

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

Es ist immer eine Mischung aus Technik und Menschen.

Ihr durchschnittlicher Ortadministrator oder Lehrer ist kein Systemingenieur. Sie brauchen Schnittstellen, die intuitiv sind, Richtlinien, die automatisch ausgeführt werden, und Technologie, die ihnen hilft.

Eine intelligente Plattform bedeutet, dass sich die Mitarbeiter auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Schüler unterrichten, Spieler bedienen, Kunden helfen.

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

Wenn alles durch ein System fließt, Lösungen wieSenatDie Plattform konsolidiert Gerätesteuerung, Content-Management und Zahlungen in einem einfach zu bedienenden Ökosystem. Das bedeutet, dass Sie Dutzende von manuellen Touchpoints beseitigen.

Das bedeutet weniger Fehler, strengere Sicherheit, klarere Einnahmen und eine viel geringere Chance für Dinge wie Mitarbeiterdiebstahl oder übersehene Inhaltsupdates.

Plus, wenn Sie skalieren wollen, sei es, ein neues Campus-Labor zu eröffnen, einen weiteren Spielplatz zu starten, mehr Einzelhandelskiosken zu rollen, müssen Sie das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

Ich erinnere mich an eine Universität, die sich auf ein riesiges multi-schooles eSports-Event vorbereitete.Vorher hatten sie jedes Labor manuell vorbereitet, und es dauerte Tage.Mit einem einheitlichen System schnitten sie es auf ein paar Stunden, alles aus der Ferne.

Ein Glücksspielplatz in Warschau erzählte uns, wie stressig es früher war, Bargeld auszugleichen und zu überprüfen, ob die Administratoren 100% ehrlich waren.

Und eine Einzelhandelsgruppe, die in mehreren Städten am Wochenende Produktdemonstrationen durchführte, teilte mit, dass sie in der Lage waren, alle Displays über Nacht zu aktualisieren - keine Ausfallzeiten, kein Personal, das mit USB-Sticks fliegt.

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

Beginnen Sie damit, Ihre Schmerzpunkte wirklich aufzuzeichnen. Ist es Zeitplanung? Inhaltschaos? Verlorene Einnahmen? Dann suchen Sie nach Partnern, die Ihnen nicht nur ein Dashboard verkaufen, sondern tatsächlich an Bord Ihres Teams sein werden und bei Fragen stehen bleiben.

Ob es sich um hybride Klassenzimmer mit eSports-Turnieren, Gaming-Lounges, die in neue Städte expandieren, oder Einzelhändler, die intelligentere Demo-Bereiche hinzufügen, sollte Ihre Tech-Stiftung mit Ihnen flexibel sein.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET