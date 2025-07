Ang mga modernong digital spaces ay higit sa mga screen - sila ay mga business engines

Mula sa unibersidad labs pivoting sa esports, sa gaming lounges na naghahanap ng malusog na mga karanasan, sa mga retailers na i-install ng interactive kiosks - pag-manage ng digital spaces ngayon ay mas kompleks na kahit saan.Mga 404Bilyon para sa 2025.





Tumakbo kami saSergiy Purish, CEO of EnestechPara sa pag-eksplorasyon ng kung ano ang nag-driving ng evolution na ito, ang mga saklaw na sakit sa mukha ng mga tagahanga, at kung paano ang mga unified approaches ay tumutulong sa mga negosyo na magkakaroon.

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

Ito ay halos isang iba't ibang mundo kaysa sa limang o 10 taon na ang nakalipas. Ang mga kolehiyo ay hindi lamang gumagana ng "computer labs" higit pa. Ang mga ito ay layering sa esports, STEM initiatives, hybrid learning - ang lahat na depende sa paggawa ng mga PC at content na maghanda nang eksaktong kailangan. Ito ay isang malaking pagbabago sa mga outlook.

Para sa mga lounger ng gaming, ito ay naging higit pa sa pag-aalok lamang ng mga makinarya. Ang mga manunulat ay nais ng malakas na pangangasiwa sa negosyo: airtight na pag-tracking ng mga komisyon, integrity ng mga staff, clear reporting.

Ang retail ay din interesado. Ang mga tindahan ay nag-banking sa interactive screens at self-service setups upang i-boost ang mga sales. Ngunit sila ay sa ilalim ng presyon upang matatagpuan ang mga sistema na sigurado at always-on, o ang risk ng damaging customer trust.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

Ito ay tumutulong sa control at predictability.

Ang mga kolehiyo ay karaniwang sabihin sa amin na may karaniwang oras na sinynchronize ang kinakailangan ng PC sa mga schedule ng mga leksyon. Ang mga estudyante ay nais na makita lamang ang approved educational software. Mayroong isang design app sa 10 AM, isang physics simulator sa noon. At kailangan nila ito upang magtrabaho lamang nang walang karaniwang mga telepono sa IT.

Sa gaming lounges, ito ay tungkol sa cash flow at responsibility ng staff. Manual na paghahatid ng pagbabayad ay mas madali at nagkakaroon ng mga error, at ang paghahatid ng cash sa katapusan ng araw ay kung saan ang maraming mga manunulat ay humihinto (at pera).

Ang Retail ay may kanyang mga problema. Ikaw ay may mga device na demo na gumagamit ng mga bisita libreng, ngunit kung sila ay bumalik sa mga risky na mga site o crash ang sistema, ito tanks ang pag-shopping na karanasan. Plus, kailangan mong i-update ang nilalaman sa paglipad ng mga tindahan nang walang isang tech crew na naglalakbay sa lahat.

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

Absolute. Ito ay isang mix ng teknolohiya at mga tao.

Ang iyong average site admin o teacher ay hindi isang system engineer. Kailangan nila ng mga interface na intuitive, mga patakaran na gumagana automatically, at teknolohiya na makatulong sa kanila.

Ang isang smart platform ay nangangahulugan na ang mga empleyado ay maaaring mag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga: nagtuturo ng mga estudyante, nag-aalok ng mga manlalaro, tumutulong sa mga customer. Ito ay lumipad ng operational load, kaya ang iyong team ay hindi nakakatakot sa paghahanap ng bawat pag-update o manual.

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

Kapag ang lahat ay lumabas sa pamamagitan ng isang sistema, mga solusyon tulad ngsa SenadoAng platform konsolidate device control, content management, at mga pagbabayad sa isang ecosystem na madaling mag-operate. Ito ay nangangahulugan na i-eliminate ang duties ng mga manual na touchpoint. Walang problema kung ito ay booking PCs, pag-post ng mga update ng software, pag-manage ng mga pagbabayad, o i-set ang user access.

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

Naniniwala ako sa isang unibersidad na nag-prepare para sa isang malaking multi-school esports event. Bago, sila ay manually mag-prepare sa bawat lab, at ito ay nangangailangan ng ilang araw. Sa isang unified system, sila ay nakalipas sa ilang oras, lahat ng remote.

Ang isang gambling venue sa Warsaw ay nagsabi sa amin kung paano napaka-stress na ito ay mag-balance ng cash at pag-verify kung ang mga administrator ay 100% katotohanan. Ngayon, ito ay automated, may mga araw-araw na mga snapshots ng kapangyarihan, at ang owner ay mabuhay na mas mahusay.

At isang grupo ng retail na nagtatrabaho ng mga demo ng mga produkto sa weekend sa ilang mga lungsod ay nakipag-ugnay na sila ay maaaring i-update ang lahat ng mga display sa loob ng gabi - walang downtime, walang staff na naglalakbay sa paligid na may mga USB stick.

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

Magsisimula sa pamamagitan ng tunay na pag-mapping ang iyong mga punto ng sakit. Is it scheduling? Content chaos? Lost revenue? At pagkatapos ay tumingin para sa mga kumpanya na hindi lamang mag-sale sa iyo ng isang dashboard ngunit ay sa katotohanan sa board ng iyong team at tumingin sa paligid kapag may mga tanong na dumating.

Kung ito ay hybrid classrooms na may esports tournaments, gaming lounges na binuo sa mga bagong lungsod, o mga retailers na magdagdag ng mas smart na mga area ng demo, ang iyong tech foundation ay dapat mag-flex sa iyo.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET