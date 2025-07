Съвременните дигитални пространства са повече от екрани - те са бизнес двигатели

От университетски лаборатории, които се въртят към е-спорти, до игрални салони, които преследват безпроблемни преживявания, до търговци на дребно, които инсталират интерактивни киоски – управлението на цифровите пространства днес е по-сложно от всякога.404 лв.Милиарди до 2025 г.





седнахме сSergiy Purish, CEO of Enestech, за да се проучи какво движи тази еволюция, скритите главоболия, с които собствениците все още се сблъскват, и как единните подходи помагат на бизнеса да остане напред.

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

Това е почти различен свят в сравнение с преди пет или десет години.Училищата вече не просто управляват „компютърни лаборатории“.Те се натрупват в електронни спортове, STEM инициативи, хибридно обучение – всичко зависи от това, че компютрите и съдържанието са готови точно когато е необходимо.

За хазартните салони това се превърна в нещо повече от просто предлагане на машини.Собствениците искат сериозен бизнес надзор: плътно проследяване на приходите, почтеност на персонала, ясно отчитане.

Търговията на дребно също е интересна. Магазините използват интерактивни екрани и настройки за самообслужване, за да увеличат продажбите.Но те са под натиск да поддържат тези системи сигурни и винаги на разположение или рискуват да навредят на доверието на клиентите.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

Това води до контрол и предсказуемост.

Училищата често ни казват, че им е трудно да синхронизират наличността на компютъра с графика на уроците. Те искат учениците да виждат само одобрен образователен софтуер. Може би приложение за дизайн в 10 сутринта, симулатор за физика в обяд.

Ръчната обработка на плащанията е бавна и склонна към грешки, а помиряването на пари в края на деня е мястото, където много собственици губят сън (и пари).

Имате демо устройства, които посетителите използват свободно, но ако те се скитат в рискови сайтове или сриват системата, това зарежда опита за пазаруване.

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

Винаги е смес от технологии и хора.

Вашият среден администратор или учител не е системно инженер.Те се нуждаят от интерфейси, които са интуитивни, политики, които се изпълняват автоматично, и технологии, които им помагат.

Интелигентната платформа означава, че служителите могат да се съсредоточат върху това, което наистина има значение: преподаване на студенти, обслужване на играчи, подпомагане на купувачите.

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

Когато всичко тече чрез една система, решения катоСенатътплатформата консолидира контрола на устройството, управлението на съдържанието и плащанията в една леснодостъпна екосистема.Това означава, че елиминирате десетки ръчни точки за допир.Независимо дали става въпрос за резервиране на компютри, натискане на актуализации на софтуер, управление на плащания или настройване на потребителски достъп.

Това означава по-малко грешки, по-строга сигурност, по-ясни приходи и много по-малко шансове за неща като кражба на персонал или пренебрегвани актуализации на съдържание.

Плюс това, когато искате да скалирате, независимо дали става въпрос за отваряне на нова лаборатория в кампуса, стартиране на друг игрален етаж, разгръщане на повече търговски киоски, не е нужно да измисляте отново колелото всеки път.

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

Спомням си един университет, който се подготвяше за огромно мулти-училищно е-спортно събитие.Преди това, те ръчно подготвяха всяка лаборатория и отнемаше дни.С единна система, те я намалиха до няколко часа, всичко дистанционно.

Една игрална площадка във Варшава ни разказа колко стресиращо е било да се балансират парите и да се провери дали администраторите са 100% честни.

И група от търговци на дребно, които провеждат демонстрации на продукти през уикенда в няколко града, споделиха, че са успели да актуализират всички дисплеи през нощта - няма спиране на работното време, няма персонал, който да лети с USB пръчки.

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

Започнете с наистина очертаване на вашите точки на болка. Това ли е график? хаос в съдържанието? загубени приходи? След това потърсете партньори, които не само ще ви продадат табла, но всъщност ще бъдат на борда на вашия екип и ще останат наоколо, когато възникнат въпроси.

Независимо дали става дума за хибридни класни стаи с еспортни турнири, игрални салони, които се разширяват в нови градове, или търговци на дребно, които добавят по-умни демо зони, вашата технологична фондация трябва да се приспособи към вас.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET