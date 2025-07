現代のデジタル空間は、スクリーン以上に、ビジネスエンジンです。

大学のラボからエスポーツまで、シームレスな体験を追求するゲームラウンジまで、インタラクティブなキオスクを設置する小売業者まで、今日のデジタル空間の管理はこれまで以上に複雑です。404 ドル2025年までに10億





We sat down withSergiy Purish, CEO of Enestechこの進化を推進する原因、所有者がまだ直面している隠れた頭痛、および統一されたアプローチがどのように企業が前進するのを助けるかを探るために。

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

学校はもはや単に「コンピュータラボ」を運営しているのではなく、eスポーツ、STEMイニシアチブ、ハイブリッド学習に階層化しており、これらはすべて、必要に応じてPCとコンテンツを準備することに依存しています。

ゲームラウンジでは、単に機械を提供する以上のものとなっています。オーナーは真剣なビジネス監督を望んでいます:収益追跡、スタッフの誠実さ、明確なレポート。

店舗は、販売を促進するためにインタラクティブなスクリーンやセルフサービスのセットアップに投資していますが、これらのシステムを安全に、常にオンに保つために圧力を受けています、または顧客の信頼を損なうリスクがあります。

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

コントロールと予測性に浸透する。

学校はしばしば、彼らはレッスンスケジュールとPCの可用性を同期するのに苦労していると言います。彼らは学生が承認された教育ソフトウェアだけを見ることを望んでいます。 おそらく午前10時にデザインアプリ、昼間に物理シミュレータがあります。そして彼らはそれを常にIT通話なしで働く必要があります。

ゲームラウンジでは、キャッシュフローとスタッフの責任についてです。手動の支払い処理は遅く、エラーの傾向があり、一日の終わりに現金を調和することは、多くのオーナーが睡眠(そしてお金)を失う場所です。

あなたは、訪問者が自由に使用するデモデバイスを持っていますが、彼らが危険なサイトに迷い込むか、システムが崩壊した場合、それはショッピング体験をタンクします。

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

常にテクノロジーと人々の組み合わせです。

あなたの平均的な会場管理者や教師はシステムエンジニアではありません。彼らは直感的なインターフェイス、自動的に実行されるポリシー、そして彼らを助けるテクノロジーを必要とします。

スマートプラットフォームは、スタッフが本当に重要なことに集中できることを意味します:学生を教えること、プレイヤーをサービスすること、ショッピングを助けること。

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

すべてが一つのシステムを介して流れるとき、解決策は、セネットプラットフォームは、デバイスコントロール、コンテンツ管理、および支払いを一つの操作しやすいエコシステムに統合します。これは、数十の手動のタッチポイントを排除することを意味します。

つまり、ミスが少なくなり、セキュリティが厳しくなり、収益経路が明確になり、スタッフの盗難やコンテンツのアップデートが無視される可能性が少なくなります。

さらに、新しいキャンパスラボを開設し、別のゲームフロアを立ち上げ、より多くの小売キオスクを展開したい場合、あなたは毎回車輪を再発明する必要はありません。

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

以前、彼らは各ラボを手動で準備し、数日かかりました。

ワルシャワのギャンブル場は、現金のバランスをとり、管理者が100%正直かどうかをチェックするのにどれほどストレスがあったかを教えてくれました。

そして、複数の都市で週末の製品デモを実行している小売グループは、一晩ですべてのディスプレイをアップデートすることができました - ダウンタイムなし、USBスタックで周りを飛ぶスタッフはいません。

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

あなたの痛みのポイントを実際にマッピングすることから始めましょう。それはスケジュールですか? コンテンツの混乱ですか? 収入が失われましたか? それから、あなたにダッシュボードを売るだけでなく、実際にあなたのチームに搭載し、質問が生じたときに周りに留まりますパートナーを探してください。

また、成長を計画してください。eスポーツのトーナメントを持つハイブリッド教室、新しい都市に広がるゲームラウンジ、またはスマートなデモエリアを追加する小売業者であろうと、あなたのテクノロジー財団はあなたとともに柔軟でなければなりません。

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET