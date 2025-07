Οι σύγχρονοι ψηφιακοί χώροι είναι κάτι περισσότερο από οθόνες - είναι επιχειρηματικές μηχανές

Από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια που περιστρέφονται στα ηλεκτρονικά σπορ, στις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών που κυνηγούν απρόσκοπτες εμπειρίες, στους λιανοπωλητές που εγκαθιστούν διαδραστικά περίπτερα – η διαχείριση των ψηφιακών χώρων σήμερα είναι πιο περίπλοκη από ποτέ.404 δολάριαδισεκατομμύρια μέχρι το 2025.





Κάθισαμε μεSergiy Purish, CEO of EnestechΓια να διερευνήσουμε τι οδηγεί αυτή την εξέλιξη, τους κρυμμένους πονοκεφάλους που οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και πώς οι ενοποιημένες προσεγγίσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν μπροστά.

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

Είναι σχεδόν ένας διαφορετικός κόσμος σε σύγκριση με πριν από πέντε ή δέκα χρόνια.Τα σχολεία δεν λειτουργούν πλέον μόνο «υπολογιστικά εργαστήρια».Είναι στρώματα σε esports, πρωτοβουλίες STEM, υβριδική μάθηση - όλα εξαρτώνται από το να έχουν τους υπολογιστές και το περιεχόμενο έτοιμο ακριβώς όταν χρειάζεται.

Για τις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, έχει γίνει κάτι περισσότερο από απλώς να προσφέρει μηχανές.Οι ιδιοκτήτες θέλουν σοβαρή εποπτεία των επιχειρήσεων: αδιάβροχη παρακολούθηση εσόδων, ακεραιότητα του προσωπικού, σαφής αναφορά.

Το λιανικό εμπόριο είναι επίσης ενδιαφέρον. τα καταστήματα χρησιμοποιούν διαδραστικές οθόνες και ρυθμίσεις αυτοεξυπηρέτησης για να αυξήσουν τις πωλήσεις. αλλά βρίσκονται υπό πίεση για να διατηρήσουν αυτά τα συστήματα ασφαλή και πάντα συνδεδεμένα, ή κινδυνεύουν να βλάψουν την εμπιστοσύνη των πελατών.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

Μειώνει τον έλεγχο και την προβλεψιμότητα.

Τα σχολεία συχνά μας λένε ότι δυσκολεύονται να συγχρονίσουν τη διαθεσιμότητα του υπολογιστή με τα χρονοδιαγράμματα των μαθημάτων. θέλουν οι μαθητές να βλέπουν μόνο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ίσως μια εφαρμογή σχεδιασμού στις 10 π.μ., ένας προσομοιωτής φυσικής το μεσημέρι.

Στις αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, πρόκειται για την ταμειακή ροή και την λογοδοσία του προσωπικού.Η χειρισμός των χειρισμών πληρωμών είναι αργή και επιρρεπής σε λάθη και η συμφιλίωση των μετρητών στο τέλος της ημέρας είναι όπου πολλοί ιδιοκτήτες χάνουν τον ύπνο (και τα χρήματα).

Το λιανικό εμπόριο έχει τις δικές του προκλήσεις. έχετε συσκευές επίδειξης που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν ελεύθερα, αλλά αν περιπλανιούνται σε επικίνδυνες τοποθεσίες ή καταρρεύσουν το σύστημα, τροφοδοτεί την εμπειρία αγορών.

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

Είναι πάντα ένα μείγμα τεχνολογίας και ανθρώπων.

Ο μέσος διαχειριστής ή ο δάσκαλός σας δεν είναι μηχανικός συστημάτων. χρειάζονται διεπαφές που είναι διαισθητικές, πολιτικές που εκτελούνται αυτόματα και τεχνολογία που τους βοηθά.

Μια έξυπνη πλατφόρμα σημαίνει ότι το προσωπικό μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία: να διδάξει τους μαθητές, να εξυπηρετήσει τους παίκτες, να βοηθήσει τους αγοραστές.

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

Όταν όλα κυμαίνονται μέσα από ένα σύστημα, λύσεις όπωςΣΕΝΕΗ πλατφόρμα ενσωματώνει τον έλεγχο συσκευών, τη διαχείριση περιεχομένου και τις πληρωμές σε ένα απλό οικοσύστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εξαλείψετε δεκάδες χειροκίνητα σημεία επαφής. ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κρατήσεις υπολογιστών, αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση πληρωμών ή ρύθμιση πρόσβασης χρήστη.

Αυτό σημαίνει λιγότερα λάθη, αυστηρότερη ασφάλεια, σαφέστερα μονοπάτια εσόδων και πολύ λιγότερες πιθανότητες για πράγματα όπως κλοπή προσωπικού ή παραβλεπόμενες ενημερώσεις περιεχομένου.

Επιπλέον, όταν θέλετε να επεκτείνετε την κλίμακα, είτε πρόκειται για το άνοιγμα ενός νέου εργαστηρίου πανεπιστημιούπολης, το λανσάρισμα ενός άλλου γηπέδου τυχερών παιχνιδιών, την ανάπτυξη περισσότερων κιόσκι λιανικής πώλησης, δεν χρειάζεται να ανακαλύπτετε τον τροχό κάθε φορά.

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

Θυμάμαι ένα πανεπιστήμιο που προετοιμαζόταν για ένα τεράστιο multi-school esports event.Πριν, προετοίμαζαν χειροκίνητα κάθε εργαστήριο, και πήρε μέρες.

Ένας χώρος τυχερών παιχνιδιών στη Βαρσοβία μας είπε πόσο αγχωτικό ήταν να εξισορροπούν τα μετρητά και να ελέγχουν αν οι διαχειριστές ήταν 100% ειλικρινείς.

Και μια ομάδα λιανικής πώλησης που διεξήγαγε επίδειξη προϊόντων το Σαββατοκύριακο σε πολλές πόλεις μοιράστηκε ότι ήταν σε θέση να ενημερώσουν όλες τις οθόνες μέσα στη νύχτα - χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προσωπικό που πετούσε γύρω με USB stick.

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

Ξεκινήστε με την πραγματική χαρτογράφηση των σημείων πόνου σας. Είναι προγραμματισμός; Χάος περιεχομένου; Απώλεια εσόδων; Στη συνέχεια, αναζητήστε συνεργάτες που δεν θα σας πουλήσουν μόνο ένα πίνακα ελέγχου, αλλά θα επιβιβαστούν στην ομάδα σας και θα παραμείνουν εκεί όταν προκύψουν ερωτήσεις.

Είτε πρόκειται για υβριδικές αίθουσες διδασκαλίας με τουρνουά esports, αίθουσες τυχερών παιχνιδιών που επεκτείνονται σε νέες πόλεις, ή οι έμποροι λιανικής πώλησης που προσθέτουν πιο έξυπνους χώρους επίδειξης, το τεχνολογικό σας ίδρυμα θα πρέπει να ευελπιστεί μαζί σας.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET