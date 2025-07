Los espacios digitales modernos son más que pantallas: son motores de negocios

Desde los laboratorios universitarios pivotantes a los deportes electrónicos, a los salones de juegos que persiguen experiencias suaves, a los minoristas que instalan kioscos interactivos, gestionar los espacios digitales hoy en día es más complejo que nunca.404 dólaresmil millones en 2025.





Nos sentamos conSergiy Purish, CEO of EnestechPara explorar lo que está impulsando esta evolución, los dolores de cabeza ocultos que todavía enfrentan los propietarios, y cómo los enfoques unificados están ayudando a las empresas a seguir adelante.

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

Es casi un mundo diferente en comparación con hace cinco o diez años.Las escuelas ya no están solo ejecutando “laboratorios de computadoras”.Están estratificando en esports, iniciativas STEM, aprendizaje híbrido – todo depende de tener PCs y contenido listo exactamente cuando sea necesario.

Para los salones de juegos, se ha convertido en más que una simple oferta de máquinas.Los propietarios quieren una supervisión empresarial seria: seguimiento de los ingresos, integridad del personal, información clara.

Las tiendas están utilizando pantallas interactivas y configuraciones de auto-servicio para impulsar las ventas, pero están bajo presión para mantener esos sistemas seguros y siempre activos, o corren el riesgo de dañar la confianza del cliente.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

Esto se reduce al control y la predictibilidad.

Las escuelas a menudo nos dicen que tienen dificultades para sincronizar la disponibilidad del PC con los horarios de las clases. Ellos quieren que los estudiantes vean sólo software educativo aprobado. Tal vez una aplicación de diseño a las 10 de la mañana, un simulador de física al mediodía.

En los salones de juegos, se trata de flujo de efectivo y responsabilidad del personal. el manejo manual de pagos es lento y propenso a errores, y la conciliación de efectivo al final del día es donde muchos propietarios pierden el sueño (y el dinero).

El comercio minorista tiene sus propios desafíos.Tienes dispositivos de demostración que los visitantes usan libremente, pero si se desvían a sitios de riesgo o se derrumban en el sistema, carga la experiencia de compra. Además, necesita actualizar contenido en docenas de tiendas sin que un equipo de tecnología viaje por todas partes.

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

Siempre es una mezcla de tecnología y gente.

Su administrador o maestro promedio no es un ingeniero de sistemas. Necesitan interfaces que sean intuitivas, políticas que funcionen automáticamente y tecnología que les ayude.

Una plataforma inteligente significa que el personal puede centrarse en lo que realmente importa: enseñar a los estudiantes, servir a los jugadores, ayudar a los compradores.

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

Cuando todo fluye a través de un sistema, soluciones comoSenadoLa plataforma consolida el control del dispositivo, la gestión de contenido y los pagos en un ecosistema fácil de ejecutar. Esto significa que elimina docenas de puntos de contacto manuales. No importa si se trata de reservar PCs, actualizar software, administrar pagos o configurar el acceso del usuario.

Esto significa menos errores, seguridad más estricta, pistas de ingresos más claras y mucho menos probabilidades de cosas como el robo de personal o las actualizaciones de contenido olvidadas.

Además, cuando desea escalar, ya sea abriendo un nuevo laboratorio del campus, lanzando otro piso de juegos, desplegando más kioscos minoristas, no tiene que reinventar la rueda cada vez.

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

Recuerdo una universidad que se preparaba para un gran evento de esportes multiescolares.Antes, preparaban manualmente cada laboratorio, y llevaba días.

Un sitio de juegos en Varsovia nos dijo lo estresante que solía ser equilibrar el dinero y comprobar si los administradores eran 100% honestos.

Y un grupo de minoristas que realizaba demostraciones de productos durante el fin de semana en varias ciudades compartió que podían actualizar todas las pantallas durante la noche - sin interrupciones, sin personal volando con pinzas USB.

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

Comience mapeando realmente sus puntos de dolor. ¿Es planificación? caos de contenido? pérdida de ingresos? A continuación, busque socios que no solo le vendan un dashboard, sino que realmente se unirán a su equipo y se mantengan en torno cuando surjan preguntas.

Ya sea que se trate de aulas híbridas con torneos de esports, salones de juegos que se expanden a nuevas ciudades, o los minoristas que añaden áreas de demostración más inteligentes, su fundación tecnológica debe flexibilizarse con usted.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET