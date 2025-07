आधुनिक डिजिटल स्थान स्क्रीन से अधिक हैं - वे व्यापार इंजन हैं

विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं से लेकर ई-स्पोर्ट तक, गेमिंग लाउंजों तक जो अनुकूल अनुभवों का पीछा करते हैं, रिटेलर्स तक जो इंटरैक्टिव किओस्क स्थापित करते हैं - आज डिजिटल स्थानों का प्रबंधन पहले से कहीं अधिक जटिल है।404 करोड़2025 तक 1 अरब





हम बैठे थे साथ मेंSergiy Purish, CEO of Enestechयह पता लगाने के लिए कि इस विकास को क्या प्रेरित करता है, मालिकों को अभी भी छिपे हुए सिरदर्दों का सामना करना पड़ता है, और एकीकृत दृष्टिकोण कंपनियों को आगे बढ़ने में कैसे मदद कर रहे हैं।

Q1. Sergiy, you’ve helped hundreds of venues build or upgrade their digital environments. What stands out to you about how schools, gaming lounges, and retail spaces have changed?

यह पांच या दस साल पहले की तुलना में लगभग एक अलग दुनिया है. स्कूल अब केवल "कंप्यूटर लैब" चलाने के लिए नहीं हैं. वे ई-स्पोर्ट्स, एसटीईएम पहलुओं, हाइब्रिड सीखने में लेआउट कर रहे हैं - जो सभी पीसी और सामग्री को आवश्यक समय पर तैयार करने पर निर्भर करते हैं।

गेमिंग लाउंजों के लिए, यह सिर्फ मशीनों की पेशकश करने से अधिक हो गया है। मालिकों को गंभीर व्यावसायिक पर्यवेक्षण की जरूरत है: आय की निगरानी, कर्मचारियों की ईमानदारी, स्पष्ट रिपोर्टिंग।

दुकानें बिक्री को बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव स्क्रीन और आत्म-सेवा सेटिंग्स पर बैंकिंग कर रही हैं. लेकिन वे उन प्रणालियों को सुरक्षित और हमेशा चालू रखने के लिए दबाव में हैं, या ग्राहकों के विश्वास को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहे हैं.

Q2. What do you see as the biggest operational headaches these venues still struggle with?

यह नियंत्रण और पूर्वानुमान के लिए उतरता है।

स्कूल अक्सर हमें बताते हैं कि उनके पास कक्षा कार्यक्रमों के साथ पीसी उपलब्धता को सिंक्रनाइज़ करना मुश्किल है. वे चाहते हैं कि छात्र केवल अनुमोदित शैक्षिक सॉफ्टवेयर देखें. शायद 10 बजे एक डिजाइन ऐप, दोपहर में एक भौतिकी सिमुलेटर।

गेमिंग लाउंज में, यह नकदी प्रवाह और कर्मचारियों की जिम्मेदारी के बारे में है। मैनुअल भुगतान प्रबंधन धीमी है और त्रुटियों के लिए संवेदनशील है, और दिन के अंत में नकदी को संतुलित करना वह जगह है जहां कई मालिकों को नींद (और पैसा) खो जाता है।

आप डेमो डिवाइस हैं जो आगंतुकों को स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं, लेकिन अगर वे जोखिम भरा साइटों में भाग जाते हैं या सिस्टम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो यह शॉपिंग अनुभव को टैंक करता है।

Q3. Some might say these are purely tech problems. But it seems there’s a human side too — how do you look at it?

यह हमेशा तकनीक और लोगों का मिश्रण है।

आपका औसत स्थान व्यवस्थापक या शिक्षक सिस्टम इंजीनियर नहीं है. उन्हें इंटरफ़ेस की आवश्यकता है जो सहज हैं, नीतियां जो स्वचालित रूप से चलती हैं, और तकनीक जो उन्हें मदद करती है।

एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म का मतलब है कि कर्मचारी वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं: छात्रों को पढ़ाने, खिलाड़ियों की सेवा करने, खरीदारों की मदद करने के लिए।

Q4. You often talk about the value of managing all this through a unified platform instead of cobbling together separate tools. What’s the real impact there?

जब सब कुछ एक प्रणाली के माध्यम से बहता है, तो समाधान जैसेसेनेटप्लेटफॉर्म डिवाइस नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, और भुगतान को एक आसानी से संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करता है. इसका मतलब है कि आप दर्जनों मैनुअल टचपॉइंट को खत्म कर सकते हैं. चाहे यह पीसी बुकिंग, सॉफ्टवेयर अद्यतन को धक्का देना, भुगतान का प्रबंधन करना, या उपयोगकर्ता पहुंच सेट करना है या नहीं।

इसका मतलब है कम गलतियां, मजबूत सुरक्षा, अधिक स्पष्ट आय ट्रैक, और कर्मचारियों की चोरी या अनदेखी हुई सामग्री अद्यतन जैसे चीजों की बहुत कम संभावना।

इसके अलावा, जब आप स्केल करना चाहते हैं, चाहे यह एक नए परिसर प्रयोगशाला खोलना हो, एक और गेमिंग फर्श लॉन्च करना हो, अधिक खुदरा किओस्क लॉन्च करना हो, तो आपको हर बार व्हील को फिर से आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है।

Q5. Any favorite examples where an integrated approach really saved the day?

मुझे याद है कि एक विश्वविद्यालय एक विशाल बहु-स्कूल ई-स्पोर्ट्स कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहा था. इससे पहले, वे हर प्रयोगशाला को मैन्युअल रूप से तैयार कर रहे थे, और यह दिनों तक चलेगा. एक एकीकृत प्रणाली के साथ, उन्होंने इसे कुछ घंटों तक काट दिया, सभी दूरस्थ रूप से।

वारसॉ में एक गेमिंग स्थल ने हमें बताया कि कैश बिल को संतुलित करना और जांचना कितना तनावपूर्ण था कि प्रबंधक 100% ईमानदार थे. अब, यह स्वचालित है, उनके पास दैनिक आय स्नैपशॉट हैं, और मालिक बेहतर सोता है।

और कई शहरों में सप्ताहांत उत्पाद डेमो चलाने वाले एक खुदरा समूह ने साझा किया कि वे एक रात में सभी डिस्प्ले को अपडेट करने में सक्षम थे - कोई अवरोध नहीं, कोई स्टाफ यूएसबी स्टिक के साथ चारों ओर उड़ रहा था।

Q6. Finally, what advice would you give to schools, entrepreneurs, or retail managers who are looking to modernize how they run their digital setups?

अपने दर्द के बिंदुओं को वास्तव में मानचित्रित करके शुरू करें. क्या यह योजना बनाना है? सामग्री का अराजकता? आय खोना? फिर भागीदारों की तलाश करें जो आपको न केवल डैशबोर्ड बेच देंगे, बल्कि वास्तव में आपकी टीम में शामिल होंगे और जब प्रश्न उठते हैं तो चारों ओर रहेंगे।

इसके अलावा, विकास के लिए योजना बनाएं. चाहे यह ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट के साथ हाइब्रिड कक्षाएं हों, नए शहरों में गेमिंग लाउंज का विस्तार करें, या खुदरा विक्रेता स्मार्ट डेमो क्षेत्रों को जोड़ें, आपकी तकनीकी फाउंडेशन आपके साथ फ्लेक्स होनी चाहिए. यही अंततः मार्जिन की रक्षा करता है और ग्राहकों या छात्रों को वापस रखता है.

“In the end, getting your infrastructure right isn’t about screens or software.

It’s about giving people experiences they’ll love — and protecting your business for the long haul.”– Sergiy Purish, Co-Founder and CEO of Enestech, a developer of SENET