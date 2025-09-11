PROVIDENCIAL, Kepulauan Turks dan Caicos, 11 September 2025, Chainwire Dari Fairway kepada Fintech: Swinging Into Trust , platform crypto global terkemuka yang dibina di atas kepercayaan, bangga mengumumkan perkongsian global landmark dengan ikon golf , yang secara rasmi akan menyertai sebagai KuCoin Global Brand Ambassador. KuCoin Adam Scott Kucing oleh Adam Scott Kerjasama ini menandakan kemasukan pertama KuCoin ke dalam dunia sukan profesional, menekankan komitmen bersama kepada kepercayaan, integriti, dan kecemerlangan. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, industri kripto telah menjadi salah satu kuasa yang paling dinamik dalam ekonomi global, mendapat momentum di seluruh budaya, kewangan, dan teknologi. Berdasarkan momentum ini, KuCoin bangga mengumumkan perkongsian dengan Adam Scott - kerjasama utama pertama antara pertukaran crypto terkemuka dan juara golf kelas dunia. Perkongsian ini mencerminkan cita-cita KuCoin untuk memecahkan tanah baru dan berhubung dengan penonton global, dibina pada nilai-nilai KuCoin dan Scott sama-sama berdiri: kepercayaan, ketepatan, dan ketahanan. Sekarang, dengan menyertai KuCoin sebagai Global Brand Ambassador, Scott meneruskan warisannya menyesuaikan diri dengan jenama kelas dunia yang berkongsi nilai-nilai konsistensi, ketahanan dan kecemerlangan. Adam Scott, yang bercakap mengenai perkongsian itu, berkata: "Ia merupakan kehormatan untuk bekerjasama dengan KuCoin sebagai Duta Brand Global pertama mereka.Saya yakin bahawa cryptocurrency akan memainkan peranan penting dalam masa depan kewangan, dan saya secara peribadi berminat dengan bagaimana ia memberdayakan orang-orang di seluruh dunia. \n \n BC Wong, Ketua Pegawai Eksekutif KuCoin, menambah: "Kongsian ini dengan Adam Scott menandakan crossover rasmi KuCoin pertama ke dalam sukan, dan ia adalah penting bagi kami untuk mencari rakan kongsi yang mewujudkan kebolehpercayaan, integriti, dan kepercayaan.Kami bangga menyambut Adam Scott sebagai Duta Brand Global KuCoin. reputasi, ketahanan, dan konsistensi beliau menjadikannya rakan kongsi yang ideal kerana kami memperluaskan cakrawala global kami. Bersama-sama, KuCoin dan Adam Scott mengesahkan kepercayaan bersama: kepercayaan adalah asas kepada setiap pencapaian besar - di ekonomi hijau dan dalam ekonomi digital. oleh Adam Scott Dilahirkan di Australia, Scott menjadi profesional pada tahun 2000 dan dengan cepat membuat tanda di peringkat antarabangsa dengan swing yang lancar dan konsistensi yang tidak terhalang. oleh Adam Scott oleh Adam Scott Beliau mencapai puncak sukan pada tahun 2014, menjadi No. 1 dunia dan telah memenangi lebih daripada 30 kemenangan profesional di seluruh dunia - termasuk kemenangan bersejarahnya di Turnamen Masters 2013, di mana beliau menjadi orang Australia pertama dan satu-satunya yang pernah memenangi Green Jacket yang dikehendaki. Sebagai model umur panjang dan ketahanan, Scott telah bersaing dalam 97 kejohanan utama berturut-turut, sebuah landasan langka yang mencerminkan kedua-dua prestasi elit dan kehadiran berterusan di peringkat tertinggi golf. Selain pencapaian beliau di lapangan, beliau dipuji kerana profesionalisme, integriti, dan ketenangan di bawah tekanan, menjadikannya model untuk atlet di seluruh dunia. Sepanjang kerjayanya, Scott telah bekerjasama dengan jenama global ikonik, menekankan reputasi beliau untuk kecemerlangan, kepercayaan, dan kestabilan. Pengguna boleh mempelajari lebih lanjut: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ Mengenai KuCoin Ditubuhkan pada tahun 2017, merupakan platform crypto global terkemuka yang dibina di atas kepercayaan, melayani lebih daripada 41 juta pengguna di lebih daripada 200 negara dan wilayah. Kucing Kucing Dengan pengiktirafan yang ditubuhkan untuk kebolehpercayaan, platform ini memanfaatkan teknologi blockchain canggih, penyelesaian likuiditi yang kukuh, dan perlindungan akaun pengguna canggih untuk menyediakan persekitaran dagangan yang selamat. KuCoin menawarkan akses kepada lebih daripada 1,000 aset digital dan penyelesaian termasuk dompet Web3, Spot dan Perdagangan Futures, perkhidmatan institusi, dan pembayaran. Diiktiraf oleh Forbes sebagai salah satu "Best Crypto Apps & Exchange" dan "Top 50 Global Unicorn" oleh Hurun, KuCoin memegang pensijilan SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022 dan komited kepada keselamatan, pematuhan, dan inovasi di bawah kepimpinan CEO BC Wong. Pengguna boleh mempelajari lebih lanjut: https://www.kucoin.com/ https://www.kucoin.com/ Hubungi Pasukan Media KuCoin daripada media@kucoin.com \n \n Artikel ini diterbitkan sebagai kenyataan akhbar oleh Chainwire di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon Artikel ini telah diterbitkan sebagai kenyataan akhbar oleh Chainwire di bawah HackerNoon's Business Blogging Program program