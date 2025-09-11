PROVIDENCIALS، Turks اور Caicos Islands، 11 ستمبر، 2025, Chainwire Fairway سے Fintech: Swinging میں اعتماد ، ایک معروف عالمی کریپٹو پلیٹ فارم، اعتماد پر تعمیر، فخر ہے کہ گولف ایکون کے ساتھ ایک اہم عالمی شراکت داری کا اعلان کرتا ہے. ، جو سرکاری طور پر KuCoin کے عالمی برانڈ سفیر کے طور پر شامل ہو جائے گا. کوکیز ایڈم سکاٹ کوکیز ایڈم سکاٹ یہ تعاون KuCoin کی پیشہ ورانہ کھیلوں کی دنیا میں پہلی بار داخل ہونے کا نشانہ بناتا ہے، اعتماد، منصفانہ، اور بہترین کے لئے ایک مشترکہ ذمہ داری کی وضاحت. حالیہ برسوں میں، کریپٹو صنعت عالمی معیشت میں سب سے زیادہ متحرک طاقتوں میں سے ایک بن چکی ہے، ثقافت، مالیات اور ٹیکنالوجی کے درمیان تحریک حاصل کر رہی ہے. اس تحریک پر مبنی، KuCoin اس بات کا اعلان کرنے کے لئے فخر ہے کہ اس نے Adam Scott کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا ہے - ایک مشہور کریپٹو تبادلے اور ایک ورلڈ کپ گولف چیمپئن کے درمیان پہلی اہم تعاون. شراکت داری KuCoin کی نئی زمین کھولنے اور عالمی زائرین کے ساتھ رابطے میں رکھنے کی خواہش کی وضاحت کرتا ہے، جس میں KuCoin اور سکاٹ دونوں کے لئے بنیادی اقدار ہیں: اعتماد، درستگی، اور مزاحمت. Adam Scott عالمی برانڈ شراکت داریوں کے لئے کوئی اجنبی نہیں ہے. اب، KuCoin کے طور پر عالمی برانڈ سفیر کے طور پر شامل ہونے کے ساتھ، سکاٹ دنیا کی کلاس کے برانڈز کے ساتھ مطابقت کرنے کے اس کے وارث کو جاری رکھتا ہے جو اس کے مقاصد کا اشتراک کرتے ہیں توثیق، متوازنگی اور بہترین. شراکت داری کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ایڈم سکاٹ نے کہا: "یہ KuCoin کے ساتھ ان کے پہلے عالمی برانڈ سفیر کے طور پر شراکت داری کرنے کا ایک فضل ہے. میں مضبوطی سے یقین کرتا ہوں کہ کریپٹرائن مالیاتی مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور میں ذاتی طور پر دلچسپی رکھتا ہوں کہ یہ دنیا بھر میں لوگوں کو کس طرح طاقت دیتا ہے. میں KuCoin کے ساتھ قریب کام کرنے کا انتظار کر رہا ہوں جب ہم ایک ساتھ کچھ خاص بناتے ہیں." \n \n BC Wong، KuCoin کے CEO نے مزید کہا: "ایڈیم اسکٹ کے ساتھ اس شراکت داری کو کھیل میں KuCoin کا پہلا سرکاری crossover کا نشانہ بناتا ہے، اور یہ ہمارے لئے ایک شراکت دار کو تلاش کرنے کے لئے ضروری تھا جو قابل اعتماد، منصفانہ، اور اعتماد کا نشانہ بناتا ہے. ہم نے ایڈیم اسکٹ کو KuCoin کے عالمی برانڈ سفیر کے طور پر خوش آمدید. یہ اہم تعاون ایک دنیا کی کلاس کے کھلاڑی اور ایک قابل اعتماد عالمی تبادلے کو متحد کرتا ہے، مستقبل کے شراکت داریوں کے لئے میدان بناتا ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو حوصلہ افزائی کرے گا.KuCoin اور Adam Scott نے ایک مشترکہ یقین کی تصدیق کی ہے: اعتماد ہر عظیم کامیابی کی بنیاد ہے - سبز اور ڈیجیٹل معیشت میں. Adam Scott کے بارے میں اس کی نسل کے سب سے زیادہ کامیاب اور قابل احترام گولفرز میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے اسکاٹ نے 2000 میں پیشہ ورانہ طور پر کام کیا اور تیزی سے بین الاقوامی مرحلے پر اپنی ٹریڈ مارکیٹ کے ساتھ سست سوئنگ اور مستحکم مطابقت کے ساتھ اپنی نشاندہی کی. Adam Scott ایڈم سکاٹ انہوں نے 2014 میں اس کھیل کا سب سے اوپر پہنچا، ورلڈ نمبر 1 بن گیا، اور دنیا بھر میں 30 سے زائد پیشہ ورانہ کامیابیوں کو حاصل کیا ہے - 2013 ماسٹرز ٹورنامنٹ میں اپنی تاریخی کامیابی سمیت، جہاں انہوں نے سب سے پہلے اور صرف آسٹریلوی بننے کی خواہش مند گرین جیکٹ جیت لیا. طویل عمر اور قابو پانے کا ایک ماڈل، اسکاٹ نے 97 سلسلے میں اہم چیمپئنٹس میں مقابلہ کیا ہے، ایک نایاب میلر جس میں اس کے ایلیٹ کارکردگی اور اعلی ترین سطح پر گالف میں مسلسل موجودگی دونوں کو ظاہر ہوتا ہے. اس کے کورس پر ان کی کامیابیوں کے علاوہ، وہ اپنے پیشہ ورانہ، منصفانہ، اور دباؤ کے تحت آرام کے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس نے اسے دنیا بھر میں ورزشکاروں کے لئے ایک ماڈل بناتا ہے. اس کے پورے کیریئر کے دوران، اسکاٹ مشہور عالمی برانڈز کے ساتھ شراکت داری کی ہے، بہترین، اعتماد، اور مستحکمیت کے لئے اس کا نام ظاہر کرتا ہے. آج، اس نے دنیا بھر میں فانوں کو حوصلہ افزائی کی ہے، نئے نسلوں کو مشورہ دینے اور اس کی بنیاد کے ذریعے واپس دینے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے. صارفین مزید جان سکتے ہیں: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ KuCoin کے بارے میں 2017 میں قائم، یہ ایک مشہور عالمی کریپٹو پلیٹ فارم ہے جو اعتماد پر تعمیر کیا گیا ہے، 200+ ممالک اور علاقوں میں 41 ملین سے زائد صارفین کی خدمت کرتا ہے. کوکیز کوکیز اس کی قابل اعتمادیت کے لئے تصدیق کے ساتھ، پلیٹ فارم اعلی درجے کی blockchain ٹیکنالوجی، مضبوط لچکدار حل اور اعلی درجے کے صارف اکاؤنٹ کی حفاظت فراہم کرنے کے لئے محفوظ ٹریڈنگ ماحول فراہم کرتا ہے. KuCoin 1000+ ڈیجیٹل اثاثوں اور حلوں تک رسائی فراہم کرتا ہے جس میں Web3 پول، سٹپ اور فاریکس ٹریڈنگ، موسمی خدمات اور ادائیگی شامل ہیں. فوربس کی طرف سے "بہترین کریپٹو ایپلی کیشنز اور تبادلے" اور Hurun کی طرف سے "Top 50 Global Unicorn" میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، KuCoin SOC 2 قسم II اور ISO 27001:2022 سرٹیفیکیشنز رکھتا ہے اور سی ای او ب سی وونگ کی قیادت کے تحت سیکورٹی، مطابقت، اور نوکری کا وعدہ کرتا ہے. صارفین مزید جان سکتے ہیں: https://www.kucoin.com/