KuCoin patnè ak Golf Icon Adam Scott kòm Global Brand Ambassador

PROVIDENCIALES, Turks ak Caicos Islands, 11 septanm, 2025, Chainwire Soti nan Fairway nan Fintech: Swinging nan Trust , yon gwo platfòm kriptografik mondyal ki bati sou konfyans, se orgie a anonse yon patnè mondyal etonan ak ikòn nan golf , ki pral ofisyèlman rantre kòm Global Brand Ambassador nan KuCoin. Pwodwi Adam Scott Pwodwi Pwodwi pou Kolaborasyon sa a marye KuCoin a premye antre nan mond lan nan espò pwofesyonèl, enstale yon kominikasyon pataje pou konfyans, integrite, ak ekselans. Nan dènye ane yo, endistri a kriptografik te vin youn nan fòs yo ki pi dinamik nan ekonomi mondyal la, vin yon momentum atravè kilti, finans, ak teknoloji. Baze sou dinamik sa a, KuCoin se kontan anonse patnè li yo ak Adam Scott - premye kolaborasyon enpòtan ant yon echanj kriptografik ki mennen ak yon Champion nan klas mondyal nan golf. Patnè a reflete ambisyon KuCoin a pou kouvri nouvo tè ak konekte ak odyans mondyal, bati sou valè tou de KuCoin ak Scott reprezante: konfyans, presizyon, ak rezistans. Adam Scott se pa yon etranj nan patnè mak mondyal. Koulye a, pa rantre nan KuCoin kòm Global Brand Ambassador, Scott kontinye legliz li nan alignman ak mak mondyal ki pataje valè li yo nan konsistans, rezistan, ak ekselans. Adam Scott, pale sou patnè a, te di: "Se yon onè patnè ak KuCoin kòm premye Global Brand Ambassador yo. Mwen kwè fermman ke kriptografik la pral jwe yon wòl enpòtan nan tan kap vini an nan finansye, epi mwen pèsonèlman enterese nan ki jan li empoweres moun atravè lemond. Mwen espere yo travay fèmen ak KuCoin kòm nou bati yon bagay espesyal ansanm." \n \n BC Wong, CEO nan KuCoin, te ajoute: "Partnership sa a ak Adam Scott marye premye crossover ofisyèl KuCoin nan espò, epi li te esansyèl pou nou jwenn yon patnè ki incarne fiabilite, integrite, ak konfyans. Sa a kolaborasyon miltip konbine yon atlèt klas mondyal ak yon echanj konfyans mondyal, mete pozisyon an pou patnè tan kap vini an ki pral enspire milyon dola nan tout mond lan. Ankouraje ansanm, KuCoin ak Adam Scott reafire yon kwen konplè: konfyans se fondasyon an nan tout gwo siksè - sou ekolojik la ak nan ekonomi dijital la. Tout sou Adam Scott se youn nan golflè yo ki pi reyalize ak respekte nan jenerasyon l '. Te fèt nan Ostrali, Scott te vin pwofesyonèl nan 2000 ak byen vit te fè moute nan etap la entènasyonal la ak swing lis li yo ak konsistans ki san danje. Pwodwi pou Pwodwi pou Li te rive nan piki a nan espò a nan 2014, vin Nimewo Mondyal la 1, epi li te genyen plis pase 30 victories pwofesyonèl atravè lemond - ki gen ladan triomf istorik l 'nan 2013 Masters Tournament, kote li te vin premye ak sèlman Ostralyen nan tout tan pou genyen la coveted Green Jacket. Yon modèl nan longevite ak rezistans, Scott te konpetisyon nan 97 campye major konsènan, yon etap rare ki reflete tou de pèfòmans elite li yo ak prezans ki peryòd nan nivo ki pi wo nan golf. Plis pase pèfòmans sou kou li yo, li se admire pou pwofesyonèl li, integrite, ak calme anba presyon, fè li yon modèl pou atlèt atravè lemond. Pandan karyè l ', Scott te patnè ak mak ikonik atravè lemond, amelyore repitasyon li pou ekselans, konfyans, ak estabilite. Jodi a, li kontinye enspire fanatik atravè lemond, balanse objektif konpetitif ak mentoring jenerasyon pwochen ak done tounen nan fondasyon li yo. itilizatè yo ka aprann plis: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ sou KuCoin Te fonde nan 2017, se yon platfòm kriptografik mondyal ki mennen bati sou konfyans, sèvi ak plis pase 41 milyon itilizatè nan plis pase 200 peyi ak rejyon. Pwodwi Pwodwi Ak rekonpans etabli pou fiabilite li yo, platfòm la sèvi ak teknoloji blockchain avanse, solisyon likidite robust, ak pwoteksyon kont itilizatè avanse bay yon anviwònman komès sekirite. KuCoin ofri aksè a plis pase 1,000 aktiv dijital ak solisyon ki gen ladan Web3 wallet, Spot ak Futures komès, sèvis enstitisyonèl, ak peman. Rekonèt pa Forbes kòm youn nan "Best Crypto Apps & Exchanges" ak yon "Top 50 Global Unicorn" pa Hurun, KuCoin posede SOC 2 Tip II ak ISO 27001:2022 sètifikasyon ak angaje nan sekirite, konformite, ak inovasyon anba lidè a nan CEO BC Wong. itilizatè yo ka aprann plis: https://www.kucoin.com/ https://www.kucoin.com/ Kontakte KuCoin Medya Ekip nan media@kucoin.com