PROVIDENCIALS, Visiwa vya Turks na Caicos, Septemba 11, 2025, Chainwire Kutoka Fairway kwa Fintech: Swinging Into Trust , jukwaa la kuongoza la kimataifa la crypto lililoundwa juu ya uaminifu, linafurahia kutangaza ushirikiano wa kihistoria wa kimataifa na icon ya golf , ambaye atajiunga rasmi kama Mjumbe wa Brand ya KuCoin. Maji ya Adam Scott Maji ya Mwanamuziki Adam Scott Ushirikiano huu unaashiria kuingia kwa kwanza kwa KuCoin katika ulimwengu wa michezo ya kitaaluma, ikionyesha ahadi ya pamoja kwa uaminifu, uaminifu, na ubora. Katika miaka ya hivi karibuni, sekta ya crypto imekuwa moja ya nguvu zaidi katika uchumi wa kimataifa, kupata kasi katika utamaduni, fedha, na teknolojia. Kujenga juu ya kasi hii, KuCoin ni heshima ya kutangaza ushirikiano wake na Adam Scott - ushirikiano wa kwanza mkubwa kati ya kubadilishana crypto inayoongoza na mshindi wa dunia wa golf. Ushirikiano unaonyesha matarajio ya KuCoin ya kufungua ardhi mpya na kuunganisha na watazamaji wa kimataifa, kujengwa juu ya maadili ambayo KuCoin na Scott wote wanawakilisha: uaminifu, usahihi, na uvumilivu. Sasa, kwa kujiunga na KuCoin kama Mjumbe wa Brand ya Kimataifa, Scott inaendelea urithi wake wa kuunganisha na bidhaa za darasa la dunia ambazo zinashiriki maadili yake ya utulivu, ujasiri, na ubora. Adam Scott, akizungumzia ushirikiano huo, alisema: "Ni heshima ya kushirikiana na KuCoin kama Balozi wao wa kwanza wa Brand ya Kimataifa. Nina imani imara kwamba cryptocurrency itacheza jukumu muhimu katika baadaye ya fedha, na mimi binafsi nina wasiwasi wa jinsi inavyoweza kuwasaidia watu duniani kote. Mimi nina hamu ya kufanya kazi kwa karibu na KuCoin wakati sisi kujenga kitu kipekee pamoja." \n \n BC Wong, Mkurugenzi Mtendaji wa KuCoin, aliongeza: "Ushirikiano huu na Adam Scott unaashiria crossover ya kwanza rasmi ya KuCoin katika michezo, na ilikuwa muhimu kwetu kupata mpenzi ambaye ni mwili wa kuaminika, uaminifu, na uaminifu. Sisi ni heshima ya kukaribisha Adam Scott kama Balozi wa Brand ya KuCoin ya Kimataifa. sifa yake, upinzani, na ufuatiliaji hufanya yeye kuwa mpenzi bora kama sisi kupanua masharti yetu ya kimataifa. Ushirikiano huu wa milele unaunganisha mchezaji wa kiwango cha dunia na kubadilishanaji wa kuaminika ulimwenguni, unaweka uwanja wa ushirikiano wa baadaye ambao utachochea mamilioni duniani kote.Kwa pamoja, KuCoin na Adam Scott wanathibitisha imani ya pamoja: uaminifu ni msingi wa mafanikio yote makubwa - katika uchumi wa kijani na digital. Kuhusu Adam Scott alizaliwa Australia, Scott akawa mtaalamu mwaka 2000 na haraka alifanya alama yake katika ngazi ya kimataifa na alama yake ya alama ya alama na ufuatiliaji usio na shaka. Mwanamuziki Adam Scott Mwanamuziki Adam Scott Alifikia kiwango cha juu cha michezo mwaka 2014, akawa No. 1 wa Dunia, na amepata ushindi zaidi ya 30 wa kitaaluma duniani kote - ikiwa ni pamoja na ushindi wake wa kihistoria katika mashindano ya Masters ya 2013, ambapo akawa mchezaji wa kwanza na wa pekee wa Australia aliyewahi kushinda Green Jacket. Mfano wa maisha ya muda mrefu na uvumilivu, Scott ameshinda katika mashindano makubwa ya 97 mfululizo, hatua ya ajabu ambayo inaonyesha utendaji wake wa kifahari na uwepo wake wa kudumu kwenye ngazi ya juu ya golf. Mbali na mafanikio yake kwenye kozi, anashangaa kwa ufasaha wake, uaminifu, na utulivu chini ya shinikizo, na kufanya yeye mfano kwa wanariadha duniani kote. Kwenye kazi yake, Scott amekuwa na ushirikiano na bidhaa za kimataifa zinazojulikana, akionyesha sifa yake kwa ubora, uaminifu, na utulivu. Leo, anaendelea kuchochea mashabiki duniani kote, kulinganisha malengo ya ushindani na kufundisha kizazi kipya na kutoa kwa njia ya msingi wake. Watumiaji wanaweza kujifunza zaidi: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ Kuhusu KuCoin Ilianzishwa mwaka wa 2017, ni jukwaa kuu la kimataifa la crypto lililoundwa juu ya uaminifu, lenye watumiaji zaidi ya milioni 41 katika nchi 200 na mikoa. Maji ya Maji ya Pamoja na kutambuliwa kwa uaminifu wake, jukwaa linatumia teknolojia ya juu ya blockchain, ufumbuzi wa utoaji wa fedha na ulinzi wa akaunti ya mtumiaji wa juu ili kutoa mazingira salama ya biashara. KuCoin hutoa upatikanaji wa mali za digital zaidi ya 1,000 na ufumbuzi ikiwa ni pamoja na Web3 wallet, Spot na biashara ya futures, huduma za taasisi, na malipo. Kutambuliwa na Forbes kama moja ya "Best Crypto Apps & Exchange" na "Top 50 Global Unicorn" na Hurun, KuCoin ina vyeti vya SOC 2 Type II na ISO 27001:2022 na imejitolea kwa usalama, kufuata, na uvumbuzi chini ya uongozi wa Mkurugenzi Mtendaji wa BC Wong. 