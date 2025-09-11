Providenciales, Islas Turcas y Caicos, 11 de septiembre de 2025, Chainwire De la Fairway a la Fintech: Swinging Into Trust , una de las principales plataformas criptográficas mundiales construidas en base a la confianza, se enorgullece de anunciar una alianza global histórica con el icono del golf , que se unirá oficialmente como el embajador global de la marca de KuCoin. KuCoin Adam Scott cocinero Adam Scott Esta colaboración marca la primera entrada de KuCoin en el mundo del deporte profesional, subrayando un compromiso compartido con la confianza, la integridad y la excelencia. En los últimos años, la industria de las criptomonedas se ha convertido en una de las fuerzas más dinámicas de la economía global, ganando impulso a través de la cultura, las finanzas y la tecnología. Basándose en este impulso, KuCoin se enorgullece de anunciar su asociación con Adam Scott, la primera colaboración importante entre una bolsa de criptomonedas líder y un campeón de golf de clase mundial. La asociación refleja la ambición de KuCoin de abrir un nuevo terreno y conectarse con audiencias globales, construidas sobre los valores que tanto KuCoin como Scott representan: confianza, precisión y resiliencia. Ahora, al unirse a KuCoin como Embajador Global de la Marca, Scott continúa su legado de alinearse con marcas de clase mundial que comparten sus valores de consistencia, resiliencia y excelencia. Adam Scott, hablando sobre la asociación, dijo: "Es un honor asociarse con KuCoin como su primer Embajador de Marca Global. Creo firmemente que la criptomoneda jugará un papel importante en el futuro de las finanzas, y me interesa personalmente cómo empodera a las personas en todo el mundo. \n \n BC Wong, CEO de KuCoin, añadió: "Esta asociación con Adam Scott marca el primer crossover oficial de KuCoin en el deporte, y fue esencial para nosotros encontrar un socio que encarneciera la fiabilidad, la integridad y la confianza.Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Adam Scott como Embajador Global de la marca de KuCoin. Su reputación, resiliencia y coherencia lo convierten en el socio ideal a medida que ampliamos nuestros horizontes globales. Esta colaboración milenaria une a un atleta de clase mundial y un intercambio global de confianza, estableciendo el escenario para futuras asociaciones que inspirarán a millones de personas en todo el mundo.Juntos, KuCoin y Adam Scott reafirman una creencia compartida: la confianza es la base de cada gran logro, tanto en la economía verde como en la digital. Sobre Adam Scott Es uno de los golfistas más logrados y respetados de su generación. Nacido en Australia, Scott se convirtió en profesional en el año 2000 y rápidamente hizo su marca en el escenario internacional con su marca suave y consistencia inabalable. Adam Scott Adam Scott Ha alcanzado el apogeo del deporte en 2014, convirtiéndose en el número uno del mundo y ha ganado más de 30 victorias profesionales en todo el mundo, incluyendo su histórico triunfo en el Torneo de Masters de 2013, donde se convirtió en el primer y único australiano en ganar la codiciada chaqueta verde. Un modelo de longevidad y resiliencia, Scott ha competido en 97 campeonatos principales consecutivos, un hito raro que refleja tanto su rendimiento de élite como su presencia duradera en el nivel más alto del golf. Más allá de sus logros en la carrera, es admirado por su profesionalidad, integridad y calma bajo presión, lo que lo convierte en un modelo para los atletas de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Scott se ha asociado con marcas mundiales icónicas, subrayando su reputación de excelencia, confianza y estabilidad. Hoy en día, continúa inspirando a los fans en todo el mundo, equilibrando objetivos competitivos con el mentor de la próxima generación y dando la vuelta a través de su fundación. Los usuarios pueden aprender más: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ Sobre el KuCoin Fundada en 2017, es una plataforma de criptografía global líder construida sobre la confianza, sirviendo a más de 41 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. cocinero cocinero Con un reconocimiento establecido por su fiabilidad, la plataforma aprovecha la tecnología blockchain de vanguardia, soluciones de liquidez robustas y protecciones avanzadas de cuentas de usuarios para proporcionar un entorno de negociación seguro. KuCoin ofrece acceso a más de 1.000 activos y soluciones digitales, incluyendo la cartera Web3, el comercio Spot y Futures, los servicios institucionales y los pagos. Reconocido por Forbes como uno de los "Mejores Crypto Apps & Exchanges" y un "Top 50 Global Unicorn" por Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 Tipo II y ISO 27001:2022 y está comprometido con la seguridad, la conformidad e innovación bajo la dirección del CEO BC Wong. Los usuarios pueden aprender más: https://www.kucoin.com/ https://www.kucoin.com/