KuCoin bashkëpunon me Golf Icon Adam Scott si ambasador global i markës

PROVIDENCIALES, Turks dhe Caicos Islands, 11 shtator, 2025, Chainwire Nga Fairway në FinTech: Swinging në besim , një platformë krypto kryesore globale e ndërtuar mbi besimin, është krenar të njoftojë një partneritet historik global me ikonën e golfit , i cili do të bashkohet zyrtarisht si ambasadori global i markës së KuCoin. Kuçkë Adam Skot Kuçkë Adam Skot Kjo bashkëpunim shënon hyrjen e parë të KuCoin në botën e sportit profesional, duke theksuar angazhimin e përbashkët për besim, integritet dhe përsosmëri. Në vitet e fundit, industria e kripto është bërë një nga forcat më dinamike në ekonominë globale, duke fituar momentum nëpërmjet kulturës, financave dhe teknologjisë. Duke u bazuar në këtë moment, KuCoin është krenar të njoftojë partneritetin e saj me Adam Scott - bashkëpunimin e parë të madh midis një shkëmbimi krypto-kryesor dhe një kampioni i klasit botëror të golfit. Partneriteti pasqyron ambiciet e KuCoin për të thyer terren të ri dhe për të lidhur me audiencën globale, të ndërtuar mbi vlerat që KuCoin dhe Scott përfaqësojnë: besimin, saktësinë dhe rezistencën. Tani, duke u bashkuar me KuCoin si Ambasador Global Brand, Scott vazhdon trashëgiminë e tij të përputhjes me markat e klasit botëror që ndajnë vlerat e tij të qëndrueshmërisë, rezistencës dhe përsosmërisë. Adam Scott, duke folur për partneritetin, tha: "Është një nder të bashkëpunoj me KuCoin si ambasadori i tyre i parë Global Brand. Unë besoj fuqishëm se cryptocurrency do të luajë një rol të rëndësishëm në të ardhmen e financave, dhe unë jam personalisht i interesuar në mënyrën se si ajo fuqizon njerëzit në mbarë botën. \n \n BC Wong, CEO i KuCoin, shtoi: "Kjo partneritet me Adam Scott shënon kryqëzimin e parë zyrtar të KuCoin në sport, dhe ishte thelbësore për ne që të gjejmë një partner që mishëron besueshmërinë, integritetin dhe besimin.Ne jemi krenarë për të mirëpritur Adam Scott si Ambasador i Brand Global i KuCoin. reputacioni i tij, rezistenca dhe qëndrueshmëria e bëjnë atë partnerin ideal ndërsa ne zgjerojmë horizontet tona globale. Adam Scott Adam Skot Ai arriti kulmin e sportit në vitin 2014, duke u bërë numri 1 i botës dhe ka fituar më shumë se 30 fitore profesionale në mbarë botën - duke përfshirë triumfin e tij historik në Turneun Masters të vitit 2013, ku ai u bë australiani i parë dhe i vetmi që fitoi xhaketën e gjelbër. Një model i jetëgjatësisë dhe rezistencës, Scott ka konkurruar në 97 kampionate të mëdha rresht, një pikënisje e rrallë që pasqyron performancën e tij elitare dhe praninë e qëndrueshme në nivelin më të lartë të golfit. Përtej arritjeve të tij në garë, ai admirohet për profesionalizmin, integritetin dhe qetësinë e tij nën presion, duke e bërë atë një model për atletët në mbarë botën. Gjatë gjithë karrierës së tij, Scott ka bashkëpunuar me marka ikonike globale, duke theksuar reputacionin e tij për përsosmëri, besim dhe qëndrueshmëri.Sot, ai vazhdon të frymëzojë tifozët në mbarë botën, duke balancuar objektivat konkurruese me mentorimin e brezit të ardhshëm dhe duke dhënë përsëri përmes themelimit të tij. Përdoruesit mund të mësojnë më shumë: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ Për KuCoin themeluar në vitin 2017, është një platformë krypto kryesore globale e ndërtuar mbi besimin, duke shërbyer mbi 41 milionë përdorues në më shumë se 200 vende dhe rajone. KuCoin Kuçkë Me njohjen e themeluar për besueshmërinë e saj, platforma përfshin teknologjinë e fundit blockchain, zgjidhje të fuqishme të likuiditetit dhe mbrojtje të avancuara të llogarisë së përdoruesit për të ofruar një mjedis të sigurt tregtare. KuCoin ofron qasje në më shumë se 1,000 asete dhe zgjidhje dixhitale duke përfshirë portofolin Web3, tregtimin Spot dhe Futures, shërbimet institucionale dhe pagesat. I njohur nga Forbes si një nga "Best Crypto Apps & Exchange" dhe një "Top 50 Global Unicorn" nga Hurun, KuCoin zotëron certifikimet SOC 2 Type II dhe ISO 27001:2022 dhe është i përkushtuar ndaj sigurisë, pajtueshmërisë dhe inovacionit nën udhëheqjen e CEO BC Wong. Përdoruesit mund të mësojnë më shumë: https://www.kucoin.com/ https://www.kucoin.com/ Kontaktet KuCoin Media Ekipi në media@kucoin.com \n \n Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program Programi