Providențiale, Insulele Turks și Caicos, 11 septembrie 2025, Chainwire De la Fairway la Fintech: Swinging în încredere , o platformă cripto globală de vârf construită pe încredere, este mândră să anunțe un parteneriat global de referință cu icoana golfului , care se va alătura oficial ca ambasador global al mărcii KuCoin. Această colaborare marchează prima intrare a KuCoin în lumea sporturilor profesionale, subliniind un angajament comun față de încredere, integritate și excelență. În ultimii ani, industria cripto a devenit una dintre cele mai dinamice forțe din economia globală, câștigând impuls peste cultură, finanțe și tehnologie. Bazându-se pe acest impuls, KuCoin este mândru să-și anunțe parteneriatul cu Adam Scott - prima colaborare majoră între o schimb de criptomonede de vârf și un campion de clasă mondială de golf. Parteneriatul reflectă ambiția KuCoin de a deschide noi terenuri și de a se conecta cu publicul global, construit pe valorile pe care KuCoin și Scott le reprezintă: încredere, precizie și reziliență. Acum, prin aderarea la KuCoin ca Global Brand Ambassador, Scott își continuă moștenirea de aliniere cu mărcile de clasă mondială care împărtășesc valorile sale de consistență, reziliență și excelență. Adam Scott, vorbind despre parteneriat, a declarat: "Este o onoare să colaborez cu KuCoin ca primul lor ambasador global al mărcii. Cred ferm că criptomonedele vor juca un rol important în viitorul finanțelor și sunt interesat personal de modul în care împuternicește oamenii din întreaga lume. \n \n BC Wong, CEO al KuCoin, a adăugat: „Acest parteneriat cu Adam Scott marchează primul crossover oficial al KuCoin în sport și a fost esențial pentru noi să găsim un partener care întruchipează fiabilitatea, integritatea și încrederea. Suntem mândri să-l întâmpinăm pe Adam Scott ca ambasador global al mărcii KuCoin. Reputația, reziliența și coerența lui îl fac partenerul ideal pe măsură ce ne extindem orizonturile globale. Această colaborare importantă reunește un atlet de clasă mondială și un schimb global de încredere, deschizând calea pentru viitoarele parteneriate care vor inspira milioane de oameni din întreaga lume.Împreună, KuCoin și Adam Scott reafirmă o convingere comună: încrederea este fundamentul fiecărei mari realizări - atât în economia verde, cât și în cea digitală. Despre Adam Scott Născut în Australia, Scott a devenit profesionist în 2000 și și-a făcut rapid amprenta pe scena internațională cu swing-ul său neted și consistența neîncetată. El a atins apogeul sportului în 2014, devenind numărul 1 mondial și a câștigat mai mult de 30 de victorii profesionale în întreaga lume - inclusiv triumful său istoric la Turneul Masters din 2013, unde a devenit primul și singurul australian care a câștigat vreodată cinstita jachetă verde. Un model de longevitate și reziliență, Scott a concurat în 97 de campionate majore consecutive, o etapă rară care reflectă atât performanța sa de elită, cât și prezența durabilă la cel mai înalt nivel de golf. Dincolo de realizările sale pe teren, el este admirat pentru profesionalismul, integritatea și calmul sub presiune, făcându-l un model pentru sportivii din întreaga lume. De-a lungul carierei sale, Scott a colaborat cu mărci globale emblematice, subliniind reputația sa pentru excelență, încredere și stabilitate.Astăzi, el continuă să inspire fanii din întreaga lume, echilibrând obiectivele competitive cu mentorul generației următoare și dăruind prin fundația sa. Utilizatorii pot afla mai multe: https://www.adamscott.com/ Despre KuCoin Fondată în 2017, este o platformă cripto globală de vârf, bazată pe încredere, care servește peste 41 de milioane de utilizatori din peste 200 de țări și regiuni. Cu recunoașterea stabilită pentru fiabilitatea sa, platforma utilizează tehnologia blockchain de ultimă oră, soluții robuste de lichiditate și protecții avansate ale conturilor de utilizator pentru a oferi un mediu de tranzacționare sigur. KuCoin oferă acces la peste 1.000 de active și soluții digitale, inclusiv portofel Web3, tranzacționare Spot și Futures, servicii instituționale și plăți. Recunoscut de Forbes ca fiind unul dintre "Cele mai bune aplicații și schimburi de criptomonede" și un "Top 50 Global Unicorn" de Hurun, KuCoin deține certificările SOC 2 Type II și ISO 27001:2022 și se angajează în securitate, conformitate și inovare sub conducerea CEO-ului BC Wong. Utilizatorii pot afla mai multe: https://www.kucoin.com/ 