Провиденцијални острови, Туркс и Каикос, 11 септември, 2025 година, Chainwire Од фервеј до финтех: Swinging во доверба , водечка глобална крипто платформа изградена на доверба, со гордост најавува глобално партнерство со голф икона , кој официјално ќе се приклучи како Глобален бренд амбасадор на KuCoin. Кукавица Адам Скот Кукавица Адам Скот Оваа соработка го означува првиот влез на KuCoin во светот на професионалниот спорт, нагласувајќи ја заедничката посветеност кон доверба, интегритет и совршеност. Во последниве години, крипто индустријата стана една од најдинамичните сили во глобалната економија, добивајќи импулс низ културата, финансиите и технологијата. Врз основа на овој импулс, KuCoin е горд да го објави своето партнерство со Адам Скот - првата голема соработка помеѓу водечка крипто размена и светска класа голф шампион. Партнерството ја одразува амбицијата на KuCoin да пробие нова почва и да се поврзе со глобалната публика, изградена врз вредностите за кои се залагаат и KuCoin и Scott: доверба, прецизност и отпорност. Сега, со придружувањето на KuCoin како Глобален амбасадор на брендот, Скот го продолжува своето наследство на усогласување со брендови од светска класа кои ги делат неговите вредности на конзистентност, отпорност и совршеност. Адам Скот, зборувајќи за партнерството, рече: "Чест е да се партнерство со KuCoin како нивниот прв Глобален бренд амбасадор. Јас цврсто верувам дека крипто валута ќе игра важна улога во иднината на финансиите, и јас сум лично заинтересиран за тоа како тоа им овозможува на луѓето ширум светот. \n \n БК Вонг, извршен директор на KuCoin, додаде: "Ова партнерство со Адам Скот го обележува првиот официјален кросовер на KuCoin во спортот, и беше од суштинско значење за нас да најдеме партнер кој ја отелотворува довербата, интегритетот и довербата. Ние сме горди да го поздравиме Адам Скот како Глобален Амбасадор за бренд на KuCoin. Неговата репутација, отпорност и конзистентност го прават идеален партнер како што ги прошируваме нашите глобални хоризонти. БК Вонг, извршен директор на KuCoin, додаде: "Ова партнерство со Адам Скот го обележува првиот официјален кросовер на KuCoin во спортот, и беше од суштинско значење за нас да најдеме партнер кој ја отелотворува довербата, интегритетот и довербата. Ние сме горди да го поздравиме Адам Скот како Глобален Амбасадор за бренд на KuCoin. Неговата репутација, отпорност и конзистентност го прават идеален партнер како што ги прошируваме нашите глобални хоризонти. Оваа значајна соработка обединува спортист од светска класа и доверлива глобална размена, поставувајќи ја сцената за идните партнерства кои ќе инспирираат милиони ширум светот.Заедно, KuCoin и Адам Скот го потврдуваат заедничкото верување: довербата е темелот на секое големо достигнување – и во зелената и во дигиталната економија. За Адам Скот Роден во Австралија, Скот станал професионалец во 2000 година и брзо го направил својот отпечаток на меѓународната сцена со својот трговски знак со мазна флексибилност и непоколеблива конзистентност. Адам Скот Адам Скот Тој го достигна врвот на спортот во 2014 година, станувајќи Светски број 1 и има заработено повеќе од 30 професионални победи ширум светот – вклучувајќи го и својот историски триумф на Турнирот на мајстори во 2013 година, каде што стана првиот и единствен Австралиец кој ја освои посакуваната Зелена јакна. Модел на долговечност и отпорност, Скот се натпреварувал во 97 последователни големи првенства, ретка етапа која ги одразува и неговите елитни перформанси и трајно присуство на највисоко ниво на голф. Покрај неговите достигнувања на теренот, тој е восхитен и за неговиот професионализам, интегритет и смиреност под притисок, што го прави модел за спортисти од целиот свет. Во текот на својата кариера, Скот соработува со иконични глобални брендови, нагласувајќи ја неговата репутација за извонредност, доверба и стабилност.Денес, тој продолжува да ги инспирира фановите ширум светот, балансирајќи ги конкурентските цели со менторството на следната генерација и давањето назад преку својата фондација. Корисниците можат да научат повеќе: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ За Кукоин Основана во 2017 година, е водечка глобална крипто платформа изградена на доверба, која служи на повеќе од 41 милиони корисници во 200+ земји и региони. Кукавица Кукавица Со воспоставено признание за својата сигурност, платформата користи најсовремена блокчејн технологија, солидни решенија за ликвидност и напредни заштити на корисничките сметки за да обезбеди безбедна трговска средина. KuCoin нуди пристап до повеќе од 1.000 дигитални средства и решенија, вклучувајќи Web3 паричник, Spot и фјучерси за тргување, институционални услуги и плаќања. Признат од Форбс како еден од "Најдобрите Крипто Апликации & Размена" и "Top 50 Глобален Уникорн" од Hurun, KuCoin има SOC 2 Тип II и ISO 27001:2022 сертификати и е посветена на безбедност, усогласеност и иновации под водство на извршниот директор БЦ Вонг. 