PROVIDENCIALS, Turks සහ Caicos දූපත, 11 සැප්තැම්බර්, 2025, Chainwire From the Fairway to Fintech: Swinging Into Trust (නිර්මානුකූලව Fintech වෙත) විශ්වාසය මත ගොඩනැගුණු ප්රධාන ගෝලීය ක්රිප්ටෝ පද්ධතිය, ගෝලීය ආකර්ෂණීය සහයෝගය ප්රකාශයට පත් කිරීමට ආඩම්බරයි , කවුද KuCoin හි ගෝලීය වෙළඳ නාමය තානාපති ලෙස නිල වශයෙන් එකතු වනු ඇත. KuCoin ඇඩම් ස්කොට් කුකී ඇඩම් ස්කොට් මෙම සහයෝගයෙන් KuCoin වෘත්තීය ක්රීඩා ලෝකයට මුලින්ම ඇතුළත් වන අතර, විශ්වාසය, සාධාරණත්වය සහ විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ බෙදාහැරීමේ ගෞරවය සලකා බැලීමකි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ක් රිප්ටෝ කර්මාන්තය ගෝලීය ආර්ථිකයේ වඩාත් දෛනික ශක්තියක් බවට පත් වී ඇති අතර, සංස්කෘතිය, මූල්ය සහ තාක්ෂණය හරහා ශක්තිය ලබා ඇත. මෙම ශක්තිය මත ඉදිකිරීම සඳහා KuCoin ආඩම්බරයෙන් ඇඩම් ස්කොට් සමඟ සබඳතා ප්රකාශ කිරීමට - ප්රධාන ක්රෙප්ටොප් විනිමය සහ ලොව ප්රධාන ගෝල්ෆ් කුසලානය අතර ප්රථම සබඳතා. මෙම සහයෝගය KuCoin නව ප්රදේශයක් බිඳ දැමීමට සහ ගෝලීය ප්රවේශයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට KuCoin හි ආකර්ෂණය කරයි, KuCoin සහ Scott දෙදෙනාම ප්රකාශ කරන වටිනාකම් මත පදනම්ව: විශ්වාසය, නිවැරදිතාවය සහ ප්රතිරෝධය. දැන්, KuCoin වෙත Global Brand Ambassador ලෙස සහභාගී වීමෙන්, ස්කොට් ලෝක මට්ටමේ වෙළඳ නාමය සමඟ සන්සුන් වීමට ඔහුගේ උරුමය දිගටම පවත්වාගෙන ඇත, අනුකූලතාවය, ප්රතිරෝධීතාවය සහ විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ ඔහුගේ වටිනාකම් බෙදාහරින්න. සබඳතා ගැන කතා කරමින් ඇඩම් ස්කෝට් පවසයි: "KuCoin සමඟ ඔවුන්ගේ පළමු ගෝලීය වෙළෙඳ නාමය තානාපති ලෙස සබඳතාවක් ඇති කිරීම ගෞරවයක්.මම දැඩිව විශ්වාස කරනවා cryptocurrency මූල්ය අනාගතයේ වැදගත් කාර්යයක් ක්රීඩා කරනු ඇත, සහ මම පුද්ගලිකව එය ලොව පුරා ජනතාවට බලපාන ආකාරය ගැන උනන්දු වේ. \n \n KuCoin හි CEO වන BC Wong පවසයි: "එම්ස් ස්කොට් සමඟ මෙම සහයෝගයෙන් KuCoin හි පළමු නිල ක්රීඩා ක්රෝස්වර්වර්ග්යය සකස් කර ඇති අතර, අපගේ විශ්වාසය, සම්පූර්ණත්වය සහ විශ්වාසය සකස් කරන සහයෝගයක් සොයා ගැනීම අප සඳහා අත් යවශ් ය විය.We are proud to welcome Adam Scott as KuCoin's Global Brand Ambassador.His reputation, resilience, and consistency make him the ideal partner as we expand our global horizons.We are excited to have him join the KuCoin family." KuCoin හි CEO වන BC Wong පවසයි: "එම්ස් ස්කොට් සමඟ මෙම සහයෝගයෙන් KuCoin හි පළමු නිල ක්රීඩා ක්රෝස්වර්වර්ග්යය සකස් කර ඇති අතර, අපගේ විශ්වාසය, සම්පූර්ණත්වය සහ විශ්වාසය සකස් කරන සහයෝගයක් සොයා ගැනීම අප සඳහා අත් යවශ් ය විය.We are proud to welcome Adam Scott as KuCoin's Global Brand Ambassador.His reputation, resilience, and consistency make him the ideal partner as we expand our global horizons.We are excited to have him join the KuCoin family." මෙම ප් රමුඛ සහයෝගයෙන් ලොව පුරා මිලියන ගණනක් ආකර්ෂණය කරනු ලබන අනාගත සබඳතා සඳහා වේදිකාවක් සකස් කිරීම සඳහා ලෝක ප් රමුඛ ක්රීඩකයෙකු සහ විශ්වාසවන්ත ගෝලීය සංසන්දනයක් එකතු කරයි.කෙකොයින් සහ ඇඩම් ස්කොට් එකිනෙකා එක්ව සමාන විශ්වාසය සනාථ කරයි: විශ්වාසය සෑම විශිෂ්ට ප්රතිඵලයක්ම ප්රමුඛතාවය - රතු හා ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළම. ඇඩම් ස්කොට් ඔහුගේ පරම්පරාවේ වඩාත් සාර්ථක හා ගෞරවයට පත් golfers එකක්.Born in Australia, ස්කොට් 2000 දී වෘත්තීය බවට පත් වූ අතර ඉක්මනින් ඔහුගේ වෙළඳ නාමය සෘජු ස්ථාවරතාවය හා ස්ථාවරතාවය සමග ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ඔහුගේ අඟහරුවා. ඇඩම් ස්කොට් ඇඩම් ස්කොට් ඔහු 2014 දී ලෝක අංක 1 බවට පත්වූ අතර, ලොව පුරා 30 කට වඩා වැඩි වෘත්තීය ජයග් රහණ ලබා දී ඇත - 2013 මාස්ටර්ස් තරඟයේදී ඔහුගේ ඓතිහාසික ජයග් රහණය ඇතුළත්, ඔහු කවදාවත් ප්රසිද්ධ ග්රෑන් ජැකට් දිනාගත් පළමු සහ එකම ඕස්ට් රේලියානුවෙක් බවට පත් විය. දිගුකාලීනතාවය සහ ප්රතිරෝධය පිළිබඳ උදාහරණයක් ලෙස, ස්කොට් 97 වාර ගණනාවක් දිගුකාලීන ප්රධාන තරගාවලියේ තරග කර ඇති අතර, එය ඔහුගේ අලූත් ක්රියාකාරීත්වය සහ ඉහළම මට්ටමක දී දිගුකාලීන ප්රවේශය ප්රදර්ශනය කරන අමුද්රව්යකි. ඔහුගේ ක්රීඩාව තුළ සාර්ථකත්වය හැර, ඔහු ඔහුගේ වෘත්තීයත්වය, සාධාරණත්වය සහ පීඩනය යටතේ සන්සුන්ත්වය සඳහා ගෞරව කරනු ලැබේ, ඔහු ලොව පුරා ක්රීඩකයන් සඳහා උදාහරණයක් බවට පත් කර ඇත. ඔහුගේ වෘත්තීය වෘත්තිය පුරා, ස්කොට් ප්රසිද්ධ ගෝලීය වෙළඳ නාම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇති අතර, විශිෂ්ටත්වය, විශ්වාසය සහ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ඔහුගේ ප්රසිද්ධිය අවධාරණය කර ඇත. පරිශීලකයින් වැඩිදුර ඉගෙන ගත හැකිය: https://www.adamscott.com/ https://www.adamscott.com/ KuCoin ගැන 2017 දී ආරම්භ කරන ලද විශ්වාසය මත ගොඩනැගුණු ප්රධාන ගෝලීය ක්රිප්ටොප් පද්ධතිය වන අතර, 200+ රටවල් සහ ප්රදේශවල 41 කට වඩා වැඩි පරිශීලකයින් සේවය කරයි. කුකී කුකී එහි විශ්වාසභංගය පිළිබඳ නිශ්චිත පිළිගැනීමක් ඇති අතර, වේදිකාව සුරක්ෂිත වෙළඳ පරිසරයක් සැපයීමට නවතම blockchain තාක්ෂණය, ශක්තිමත් වත්කම් විසඳුම් සහ උසස් පරිශීලක ගිණුම් ආරක්ෂාව භාවිතා කරයි. KuCoin, Web3 wallet, Spot සහ Futures වෙළඳාම්, ආයතනික සේවා සහ ගෙවීම් ඇතුළු 1,000 කට වඩා වැඩි ඩිජිටල් සම්පත් හා විසඳුම් වෙත ප්රවේශය ලබා දෙයි. ෆෝබස් විසින් "මෙම හොඳම Crypto Apps & Exchange" සහ Hurun විසින් "Top 50 Global Unicorn" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ, KuCoin SOC 2 Type II සහ ISO 27001:2022 සහතිකයන් ලබාගෙන ඇත සහ ආරක්ෂාව, අනුකූලතාවය සහ විනිවිදභාවය සඳහා කැපී පෙනේ. පරිශීලකයින් වැඩිදුර ඉගෙන ගත හැකිය: https://www.kucoin.com/ https://www.kucoin.com/ සම්බන්ධතා KuCoin මාධ්ය කණ්ඩායම මාධ්ය@kucoin.com \n \n This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program. This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging. Program වැඩසටහන