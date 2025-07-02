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WEMADE ແລະ Redlab Unleash Web3 MMORPG – Global Pre-registration Open ກັບ Aug 2025

ໂດຍ Chainwire3m2025/07/02
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

<rom: golden="" age="">The Web3 MMORPG will officially launch this August in over 170 countries. The game will feature a next-generation Play-to-Earn (P2E) system that seamlessly connects two unique tokens.</rom:>
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Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/--WEMADEແລະດາວນ໌ໂຫລດ Redlab Gamesພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະ announce ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ pre-registration ໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບ <ROM: Golden Age>, MMORPG Web3 ທີ່ຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ, ໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງທີ່ WEMIX PLAY Platform ແລະເວັບໄຊທ໌ rasmi.

ຫນ້າທໍາອິດດາວນ໌ໂຫລດ Redlab Games

<ROM: Golden Age> ແມ່ນດາວໂຫລດໃຫມ່ຈາກ Redlab Games, ຜູ້ສ້າງຂອງ <ROM: Remember of Majesty>. ເກມໃຫມ່ນີ້ປະກອບດ້ວຍປະສົບການ RPG ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຊື່ສຽງກັບເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ທີ່ທັນສະໄຫມແລະຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ໃນຫຼາຍກ່ວາ 170 ປະເທດ (ລວມທັງພາກພື້ນທີ່ພິເສດເຊັ່ນ कोरिया).

ໃນໄລຍະການວາງສະແດງໂລກ, ທີມງານໄດ້ນໍາສະເຫນີ “RPG Tokenomics 3.0” – ລະບົບ Play-to-Earn (P2E) ມິຖຸນາຕໍ່ໄປທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງ tokens ທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການປະສົບການຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ດີເລີດແລະຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

ວິທີການເຂົ້າໄປແລະສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະ

  • ວິທີການລົງທະບຽນ: ການລົງທະບຽນຂ້າງຂວາງໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນໃນເວັບໄຊທ໌ WEMIX PLAY ແລະເວັບໄຊທ໌ມືອາຊີບຂອງເກມ <ROM: Golden Age>.
  • ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ
  • ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ
ເວັບໄຊທ໌ WEMIX PLAYຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : ROM: Golden Ageດາວນ໌ໂຫລດ WEMIX

ກິດຈະກໍາທີ່ສວຍງາມ & Rewards

  • ຊົ່ວໂມງ Raffles: ທົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ 7 August, players can win PLAY Tokens (ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນ WEMIX PLAY), CROM Tokens (ລາຄາຂອງເກມ) ແລະລາຄາອື່ນໆ. ticket raffle supplementary are awarded for each friend who completes the sign-up process through an invitation, increasing the chances of selection with every successful referral.
  • Milestone Rewards: ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງການລົງທະບຽນຂ້າງຂວາງເພີ່ມຂຶ້ນ, ທຸກຄົນຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນ ROM Buff Boxes ແລະ Enhancement Scroll Selection Boxes.
  • ຫຼັງຈາກການລົງທະບຽນ, ດາວນ໌ໂຫລດໃນເວັບໄຊທ໌ rasmiເພື່ອຊື້ Coins Pre-registration. Coins ນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດປະເພດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແພງ, ເຊັ່ນ: ImperionGuaranteed Slates ແລະ Lucky Enhancement Scroll Boxes.
  • Mission Event: ການຕອບສະຫນອງການບິນພິເສດສາມາດຊື້ 200 Pre-registration Coins ອື່ນໆ, ການສະຫນອງສະຖານທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນການບິນ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Developer Q&A: Upcoming Live AMA Events

The <ROM: Golden Age> team development will host three live AMA (Ask Me Anything) sessions during the pre-registration period. These sessions will offer participants an opportunity to:

  • ອ່ານກ່ຽວກັບ tokenomics ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເກມແລະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Dual-token P2E
  • ດາວນ໌ໂຫລດ Gameplay Features and Future Plans
  • ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Chat directly with the creators and get their questions answered

ດາວນ໌ໂຫລດ Rom: Golden Age

<ROM: Golden Age> ອອນ ໄລ ນ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຢູ່ໃນ:

ຊື່WEMIX PLAY Pre-registration Page

ຫນ້າທໍາອິດ WEMIX PLAY Pre-registration

ຊື່<ROM: Golden Age> Official Website

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : ROM: Golden Age

ຊື່<ROM: Golden Age> Official Discord channel

<ROM: Golden Age> ຄາສິໂນ Official Discord

ກ່ຽວກັບ WEMADE

ຫນ້າທໍາອິດWEMADE ເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແລະເກມທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດຈີນທີ່ມີປະສົບການ 25 ປີໃນຄວາມຄິດສ້າງສັນດິຈິຕອນ. ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດສໍາລັບ The Legend of Mir IP, WEMADE ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຕົນໂດຍຜ່ານ WEMIX Platform, ເຊິ່ງພະລັງງານລະບົບທົ່ວໂລກຂອງເກມ Web3, NFTs, DeFi, ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫນ້າທໍາອິດ

ບໍລິສັດໄດ້ຊອກຫາສໍາລັບການກໍ່ສ້າງອຸດສາຫະກໍາຕະຫຼາດຕະຫຼາດສະດວກສະບາຍທີ່ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດພັດທະນາຮ່ວມກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະຟຣີ.

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບhttps://wemade.com

https://wemade.com

ລະຫັດ QR

ປະເພດ: Kevin Foo

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : WOMIX

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

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