WEMADE ແລະ Redlab Unleash Web3 MMORPG – Global Pre-registration Open ກັບ Aug 2025

Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/-- WEMADE ແລະ ດາວນ໌ໂຫລດ Redlab Games ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະ announce ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ pre-registration ໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບ <ROM: Golden Age>, MMORPG Web3 ທີ່ຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ, ໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງທີ່ WEMIX PLAY Platform ແລະເວັບໄຊທ໌ rasmi.

<ROM: Golden Age> ແມ່ນດາວໂຫລດໃຫມ່ຈາກ Redlab Games, ຜູ້ສ້າງຂອງ <ROM: Remember of Majesty>. ເກມໃຫມ່ນີ້ປະກອບດ້ວຍປະສົບການ RPG ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຊື່ສຽງກັບເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ທີ່ທັນສະໄຫມແລະຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ໃນຫຼາຍກ່ວາ 170 ປະເທດ (ລວມທັງພາກພື້ນທີ່ພິເສດເຊັ່ນ कोरिया).

ໃນໄລຍະການວາງສະແດງໂລກ, ທີມງານໄດ້ນໍາສະເຫນີ “RPG Tokenomics 3.0” – ລະບົບ Play-to-Earn (P2E) ມິຖຸນາຕໍ່ໄປທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງ tokens ທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການປະສົບການຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ດີເລີດແລະຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

ວິທີການເຂົ້າໄປແລະສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະ

ວິທີການລົງທະບຽນ: ການລົງທະບຽນຂ້າງຂວາງໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນໃນເວັບໄຊທ໌ WEMIX PLAY ແລະເວັບໄຊທ໌ມືອາຊີບຂອງເກມ <ROM: Golden Age>.

ກິດຈະກໍາທີ່ສວຍງາມ & Rewards

ຊົ່ວໂມງ Raffles: ທົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ 7 August, players can win PLAY Tokens (ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນ WEMIX PLAY), CROM Tokens (ລາຄາຂອງເກມ) ແລະລາຄາອື່ນໆ. ticket raffle supplementary are awarded for each friend who completes the sign-up process through an invitation, increasing the chances of selection with every successful referral.

Milestone Rewards: ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງການລົງທະບຽນຂ້າງຂວາງເພີ່ມຂຶ້ນ, ທຸກຄົນຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນ ROM Buff Boxes ແລະ Enhancement Scroll Selection Boxes.

ຫຼັງຈາກການລົງທະບຽນ, ດາວນ໌ໂຫລດໃນເວັບໄຊທ໌ rasmiເພື່ອຊື້ Coins Pre-registration. Coins ນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດປະເພດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແພງ, ເຊັ່ນ: ImperionGuaranteed Slates ແລະ Lucky Enhancement Scroll Boxes.

Mission Event: ການຕອບສະຫນອງການບິນພິເສດສາມາດຊື້ 200 Pre-registration Coins ອື່ນໆ, ການສະຫນອງສະຖານທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນການບິນ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Developer Q&A: Upcoming Live AMA Events

The <ROM: Golden Age> team development will host three live AMA (Ask Me Anything) sessions during the pre-registration period. These sessions will offer participants an opportunity to:

ອ່ານກ່ຽວກັບ tokenomics ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເກມແລະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Dual-token P2E

ດາວນ໌ໂຫລດ Gameplay Features and Future Plans

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Chat directly with the creators and get their questions answered

ດາວນ໌ໂຫລດ Rom: Golden Age

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຢູ່ໃນ:

ຊື່ WEMIX PLAY Pre-registration Page

ຊື່ <ROM: Golden Age> Official Website

ຊື່ <ROM: Golden Age> Official Discord channel

ກ່ຽວກັບ WEMADE

ຫນ້າທໍາອິດ WEMADE ເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແລະເກມທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດຈີນທີ່ມີປະສົບການ 25 ປີໃນຄວາມຄິດສ້າງສັນດິຈິຕອນ. ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດສໍາລັບ The Legend of Mir IP, WEMADE ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຕົນໂດຍຜ່ານ WEMIX Platform, ເຊິ່ງພະລັງງານລະບົບທົ່ວໂລກຂອງເກມ Web3, NFTs, DeFi, ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິສັດໄດ້ຊອກຫາສໍາລັບການກໍ່ສ້າງອຸດສາຫະກໍາຕະຫຼາດຕະຫຼາດສະດວກສະບາຍທີ່ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດພັດທະນາຮ່ວມກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະຟຣີ.

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ https://wemade.com

ປະເພດ: Kevin Foo

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : WOMIX

